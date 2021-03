Il se compose de 30 variations sur un air, il dure plus d’une heure sans interruption et il a près de 280 ans. C’est aussi l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les pianistes et les clavecinistes. Cette pièce semble-t-elle susceptible de bénéficier d’une vague de popularité imparable? Tu ferais mieux de le croire, parce que Johann Sebastian BachLe marathon de clavier de Goldberg, connu sous le nom de Variations Goldberg, n’a jamais été plus souvent entendu et aimé qu’aujourd’hui. Célébrez l’anniversaire de la naissance de Bach (31 mars 1685) en explorant notre guide de chef-d’œuvre de l’œuvre monumentale mettant en vedette le studio de Lang Lang et les enregistrements en direct.

Écoutez notre enregistrement recommandé des Variations Goldberg de Bach, interprété par Lang Lang, sur Apple Music et Spotify et faites défiler vers le bas pour explorer notre guide de chef-d'œuvre de l'œuvre monumentale.

Les monumentales « Variations Goldberg » de Bach: guide des chefs-d’œuvre

La légende suggère qu’il a été créé pour l’ambassadeur de Russie à la cour de Dresde, le comte Hermann Carl Keyserlingk, qui se plaignait d’insomnie et désirait une musique «d’un personnage si doux et quelque peu vivant qu’il pourrait être un peu encouragé par [it] dans ses nuits blanches ». Les Variations devaient être interprétées par un jeune claveciniste doué à son emploi, Johann Gottlieb Goldberg. Le comte était si ravi du résultat qu’il offrit à Bach un gobelet en or rempli de 100 Louis d’or.

« Préparé pour le plaisir de l’âme des amateurs de musique »

Aussi attrayant que soit le conte (nous pouvons remercier le premier biographe de Bach, Johann Nikolaus Forkel, pour cela), il est probablement apocryphe: les variations ne portaient aucune dédicace au comte lors de la publication, et aucun gobelet correspondant n’a été trouvé dans la succession de Bach. Au lieu de cela, quand il a été publié pour la première fois en 1741 comme quatrième et dernière partie du Clavier-Übung (pratique du clavier) de Bach, le compositeur a simplement déclaré que la musique était «préparée pour le plaisir de l’âme des amateurs de musique».

Quant à Goldberg, à cette époque, il était un jeune adolescent. S’il a interprété la pièce, il doit avoir été d’un talent exceptionnel, car Bach savait faire transpirer un claveciniste. Les variations nécessitent un jeu virtuose avec une coordination infaillible, d’autant plus que les mains se croisent fréquemment. Sur un clavecin à deux manuels, l’interprète peut aborder ces passages d’une main sur chaque clavier, ce qui laisse à chaque bras suffisamment d’espace pour se déplacer sans entrave. Pour les pianistes modernes d’aujourd’hui, cependant, les exigences sont encore plus extrêmes: en utilisant un seul clavier, tout interprète qui n’a pas chorégraphié soigneusement ces croisements risque un désastre ressemblant à un tricot enchevêtré.

La base de ‘the Goldbergs’ est une ‘Aria’ en sol majeur

La base des «Goldberg» est une «Aria» en sol majeur, en fait une sarabande sous forme binaire (une pièce en deux moitiés, chacune répétée). Bach ne s’intéresse pas à la mélodie, mais à la structure harmonique. Cela reste constant tout au long des variations, convenablement adapté pour les trois dans la clé mineure.

Cela signifie que le travail est une version super-dimensionnée de l’idée d’une Passacaglia ou d’une Chaconne. Ces structures baroques populaires, chacune impliquant des variations successives sur une ligne de basse fixe, ne s’étendent généralement pas à une pièce entière de forme binaire, de sorte que les précurseurs sont rares. Un exemple possible est HaendelChaconne en sol majeur avec 62 variations (1733): sa ligne de basse à huit mesures est identique aux huit premières mesures de «Aria» de Bach. Il est possible que les Variations Goldberg aient été une réponse «tout ce que vous pouvez faire, je peux faire mieux», au célèbre contemporain de Bach.

Mais parmi ses propres compositions, l’exemple le plus proche est la Chaconne du violon seul Partita n ° 2 en ré mineur (1717-1720), qui consiste en des variations continues sur un motif harmonique à huit mesures. Il a un impact émotionnel si puissant qu’il se tient facilement aux côtés des Goldberg – et le modèle harmonique dans les deux œuvres est indiqué 32 fois.

L’œuvre se compose de 32 mouvements sur une ligne de basse de 32 mesures

C’est important, car pour organiser le rythme, l’énergie et la logique sur une si longue période, Bach crée dans les Goldberg plusieurs dispositifs structurels qui reflètent sa fascination pour les principes mathématiques, voire la numérologie. L’œuvre se compose de 32 mouvements sur une ligne de basse de 32 mesures, comme si le microcosme reflétait le macrocosme. Le tout se divise en deux moitiés: la variation 15, à mi-chemin, est le premier des trois nombres mineurs, se terminant par des mains qui s’éloignent de plus en plus. «Variation 16» est un nouveau départ: une ouverture française spectaculaire remplie de grands rythmes à double point à la française et d’embellissements fleuris, la deuxième section un contraste de tempo accéléré.

Au sein de cette structure plus large, les variations sont regroupées par trois. Chaque troisième est un canon (comme un «rond»), ses voix imitatives étant fixées à un intervalle de plus en plus large à chaque fois: la variation 3 est un canon à l’unisson, non. 6 avec la distance d’une seconde, et ainsi de suite, jusqu’à non. 27 atteint un neuvième. A côté de ceux-ci dans chaque groupe de trois, Bach place une pièce de forme libre, souvent dansante ou dans un «genre», comme une Gigue (n ° 7) ou une Fughetta (n ° 10); et une toccata, une chance pour le virtuose de se montrer à profusion. Ces regroupements peuvent avoir une signification numérologique supplémentaire, car le nombre trois symbolise souvent la Sainte Trinité.

Il est peu probable que la source de symbolisme de l’œuvre s’arrête là. Ces questions étaient une pratique courante dans les peintures baroques; la musique, aussi, pouvait souvent être «lue» par le public de l’époque, en s’inspirant des références des anciens mondes classiques ou de la Bible qui auraient été la norme pour de nombreux auditeurs instruits, mais que nous sommes moins nombreux aujourd’hui à avoir la chance de partager. Par exemple, une théorie académique publiée il y a environ 20 ans a exploré la notion frappante selon laquelle les variations de Goldberg pourraient être une allégorie de l’ascension à travers les neuf dimensions de la cosmologie ptoloméique, de la Terre aux étoiles fixes, chaque variation de forme libre symbolisant une étape planétaire. dans le voyage. Le non lyrique. 13 représenterait Vénus, la planète de la déesse de l’amour; non. 25, souvent appelée la «perle noire», serait Saturne, pleine de dissonances qui intimes la douleur, la mort et le deuil; et en aucun. 29, les étoiles fixes scintillent sur un fond scintillant de trilles.

Peut-être, semble-t-il suggérer, faire de la musique avec la famille et les amis est la meilleure chose de tous

Au point culminant de l’œuvre, au lieu d’un canon final, Bach écrit un «quodlibet» – une tradition dans laquelle un groupe de participants improvise en chantant plusieurs chansons populaires simultanément. Les nombreux membres de la famille Bach avaient souvent l’habitude de profiter de ces jeux ensemble. Bach utilise deux airs, tous deux très terreux: «Kraut und Ruben haben mich vertrieben» (Le chou et les betteraves m’ont chassé) et «Ich bin so lang nicht bei dir gewest» (j’ai été si longtemps loin de toi…) Peut-être , semble-t-il suggérer, faire de la musique avec la famille et les amis est la meilleure chose à faire.

Enfin, après avoir pris en compte ce qui ressemble à une panoplie d’expériences de vie, l ‘«Aria» revient – mais notre expérience est transformée par le contexte. C’est comme si, pour citer le ‘Little Gidding’ de TS Eliot (des quatre quatuors):

«… La fin de toutes nos explorations

Sera d’arriver là où nous avons commencé

Et connais l’endroit pour la première fois.

Tout le monde lira quelque chose de différent dans les Variations Goldberg de Bach

En fin de compte, tout le monde lira quelque chose de différent dans les Variations Goldberg de Bach. Nous pouvons le tester pour ses philosophies ou simplement profiter de son flot d’inspiration. Nous pouvons observer chaque détail de l’exactitude historique, ou décider qu’il n’y a pas de limite à ses possibilités. Quelles que soient les perspectives, il y a peut-être assez de place dans ce cosmos pour tout cela.

