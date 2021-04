Les motards se rassemblent à l’extérieur de l’hôpital DMX pour obtenir du soutien après une crise cardiaque ⋆ .

Instagram

Plusieurs membres de la famille du rappeur « Party Up (Up in Here) », dont sa fiancée Desiree Lindstrom et sa mère Arnett Simmons, ont également rendu visite à l’icône du rap à l’hôpital.

AceShowbiz –

DMXLes fans se sont rassemblés pour soutenir le rappeur au milieu de son hospitalisation suite à une crise cardiaque. Un groupe de motards, qui s’associent au célèbre collectif de rap de DMX, s’est rassemblé devant l’hôpital où la star est actuellement soignée.

Comme capturé dans une vidéo par un journaliste de FOX5 le dimanche 4 avril, les fans de DMX conduisant des motos et portant des vêtements de son collectif «Ruff Ryders» se sont arrêtés de l’autre côté de la rue à l’extérieur de l’hôpital de White Plains pour rendre hommage. La foule a également profité de la musique de DMX, espérant apparemment que leur star préférée puisse l’entendre de l’intérieur.

On ne sait pas ce qu’ils avaient prévu, mais cela semblait être un événement flash mob. Malheureusement, certains des fans ont ignoré les protocoles de sécurité COVID-19 et n’ont pas été vus porter des masques de protection sous leurs casques.

Plusieurs membres de la famille de DMX ont également rendu visite à l’hôpital pour offrir leur soutien. Selon TMZ, la fiancée de 50 ans, Desiree Lindstrom, et sa mère Arnett Simmons ont été autorisées à entrer à l’USI pour se tenir à ses côtés, bien qu’il ne réagisse toujours pas.

Certains des enfants du cracheur « Party Up (Up in Here) » viennent également lui rendre visite et espèrent qu’ils seront autorisés à entrer. Ils garderaient espoir lorsque l’inflammation s’atténuera, son cœur se rétablira malgré un pronostic désastreux signalé. par son médecin.

Le DMX a été transporté à l’hôpital vendredi soir vers 23 heures après avoir subi une crise cardiaque à son domicile qui aurait pu résulter d’une surdose. Il a été placé sous assistance respiratoire, mais respire seul.

« Il est à l’hôpital à la suite d’une crise cardiaque », a déclaré samedi son avocat Murray Richman à PIX 11 News. «Il a été retiré du système de survie et respire tout seul, mais nous sommes inquiets.» Murray n’a pas pu confirmer l’overdose, mais a déclaré au Post: «Ça n’a pas l’air bien.»

De nombreuses célébrités, telles que Règle Ja, Chance le rappeur, Missy Elliott et Rick Ross, ont offert leur soutien et envoyé leurs prières via les réseaux sociaux.