Les mots Bitcóin et crypto-monnaie entrent dans le Dictionnaire de la langue espagnole !

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Bitcóin (donc avec un accent) et crypto-monnaie sont désormais des termes officiels dans le Dictionnaire de la langue espagnole, avec d’autres mots tels que cachopo, gentrification, géolocalisation, polyamour, transgenre et quinoa.

***

Depuis cinq ans, chaque année en décembre, l’Académie royale espagnole (RAE) présente les nouveautés du Dictionnaire de la langue espagnole. Tel que rapporté par des médias tels que El País et ABC, il y a cette année 3 836 modifications de ce qui est maintenant la version électronique 23.5 du dictionnaire, le produit d’un accord entre les 23 sociétés du monde entier qui font partie de l’Association of Language Academies. Espagnol (Asale).

Cette année est une grande surprise pour la communauté crypto car parmi les mots désormais acceptés par le dictionnaire figurent bitcoin (avec un accent, car c’est espagnol) et crypto-monnaie. D’autres mots qui ont été approuvés sont bot, cyberintimidation, cachopo, chuche (abréviation de bonbons), cisgenre, pansexualité, polyamour, gentrification, géolocalisation, quinoa, webinaire et transgenre.

Il est à noter que cette année, il y a beaucoup de mots que les précédentes. Dans une grande partie des cas, cela est dû, selon ce qu’ils rapportent, à la façon dont la numérisation et la modernisation de la société influencent la langue. De plus, d’autres mots ou termes liés à la pandémie ont été introduits. Par exemple, les termes « bulle sociale » et « nouvelle normalité ».

A noter que, même lorsque c’est maintenant qu’il entre dans le dictionnaire, la RAE s’était déjà prononcée sur le mot Bitcóin sur les réseaux sociaux.

Toujours en 2017, il a été l’un des 12 mots qui ont participé au concours annuel organisé par la Fundación del Español Urgente del BBVA (Fundéu) en tant que « Mot de l’année ».

Nous avons fait une recherche dans le RAE et, en effet, Bitcóin apparaît déjà et a son entrée :

Image du RAE

Sources : El País, ABC, archives

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash