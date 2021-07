Les mots comptent, bon sang | Le chimpanzé souriant ⋆ 10z viral

“Les mots comptent.” Ces mots sont souvent prononcés par des gens pour qui ils ne semblent pas vraiment avoir d’importance, des gens qui sont susceptibles de suivre cette notion en ajoutant « aller de l’avant », cette phrase de remplissage superflue utilisée sans cesse de nos jours par les politiciens et les médias. les personnes qui les rapportent.

« Les mots comptent » n’est souvent qu’une autre de ces phrases que l’on utilise, des expressions courantes qui nous viennent à l’esprit lorsque nous manquons de carburant linguistique ou lorsque nous avons beaucoup de réflexions plus substantielles. Vous savez, comme “c’est ce que c’est” ou “résultat”.

Mais les mots comptent. J’ai consacré une grande partie de l’énergie de ma vie à faire avancer cette idée, à faire ce que les professeurs d’anglais sont connus pour faire, à prêcher l’importance de la précision dans l’utilisation de la langue, à mettre en garde contre les clichés qui étouffent la pensée, à partager des exemples de mauvaise écriture, à expliquer ce qui l’a fait mauvais, et faire le contraire avec une bonne écriture.

Une bonne écriture, ai-je dit aux étudiants, était une bonne réflexion rendue visible. Sans une bonne réflexion, l’écriture ne pourrait presque jamais être très bonne, et sans les « mots appropriés aux bons endroits », il serait peu probable qu’elle atteigne les lecteurs. Trier ce que nous pensons, expliquer ce que nous pensons à nous-mêmes et rassembler les raisons pour lesquelles nous avons les pensées que nous avons du mal à exprimer est la façon dont nous affinons ou renforçons les opinions.

J’ai parlé aux étudiants du mot « autorité » et de la façon dont le mot « auteur » y était intégré. Si vous vouliez obtenir un semblant d’autorité avec les lecteurs, vous feriez de votre mieux pour choisir les meilleurs mots, puis apprendrez à les épeler. Au cours de mon premier semestre d’enseignement à temps plein, un étudiant a écrit un essai intitulé « JE NE SUIS PAS DUM ». Il avait mal commencé à faire valoir son point de vue.

Les mots ont de l’importance, mais l’orthographe aussi, aussi pénible soit-elle. Dans un sens plus large, cependant, il semble que l’idée que « les mots comptent » n’ait pas vraiment pris pied, malgré les efforts de légions de personnes comme moi qui ont poussé les étudiants à croire que c’était le cas. Notez, par exemple, à quel point notre discours politique est devenu bâclé, à quel point tant de nos dirigeants ont semblé analphabètes ou même « dum ». Rien qu’en ce jeune siècle, nous avons eu George W. Bush et Donald J. Trump dans notre plus haute fonction. Bush a peu lu, a fréquenté deux des meilleures écoles du pays, a obtenu une admission en héritage et s’en est sorti avec une moyenne de « gentleman’s C ». N’importe quel joueur susceptible de connaître un bon pari quand il en voit un parierait sûrement que le jeune Dubya n’a pas écrit tous ces papiers retournés avec son nom dessus. Bien entendu, il n’a pas non plus terminé son engagement dans la Texas Air National Guard, engagement qui lui a permis d’échapper au service au Vietnam sans nuire à ses ambitions futures. Les enfants des ploutocrates ne sont tout simplement pas soumis aux mêmes normes que le reste d’entre nous.

Donald Trump lisait encore moins que Dubya, et en ce qui concerne la rédaction d’articles, pourquoi se leurrer en pensant que Trump se laisserait embêter par une telle trivialité ? La rédaction de papiers était un cerceau conçu pour les moins privilégiés, garantissant aux futurs employés que les sous-fifres qu’ils embauchaient étaient suffisamment formés pour que leurs patrons semblent intelligents et alphabétisés. Les livres de Trump sur la façon d’obtenir un grand succès n’incluaient pas grand-chose sur la première étape qu’il avait franchie dans son parcours facile vers la gloire et la fortune. Ses livres ne soulignaient pas à quel point cela avait été un bon plan pour lui d’hériter d’un énorme changement qui l’empêchait de suivre une route papier quand il était enfant, ou de commencer par le bas et de progresser. Les riches connards savent déjà qu’il s’agit en grande partie d’un mythe nourri au riff pour les faire sauter et espérer. Comme nous le savons, Dubya et Donald sont « nés au troisième but et pensaient qu’ils allaient frapper un coup de circuit ».

Ma petite contribution à la diffusion du mot que les mots comptent s’est avéré être une autre des façons dont j’étais pour la plupart en décalage avec mon pays. Si les mots comptaient, entendrions-nous les médias utiliser constamment un oxymore comme « républicain modéré » ces jours-ci ? Si les mots comptaient, comment les gens pourraient-ils s’appeler «républicains patriotes» sans se moquer de eux ? Comment peut-on être un patriote américain qui ne croit pas en la démocratie ? Et comment pouvez-vous être un « conservateur » quand tout ce que vous voulez conserver, apparemment, c’est la statuaire confédérée et le privilège ploutocratique ?

En plus des oxymores comme ceux-là, les euphémismes continuent d’être si populaires parce que nous ne voulons vraiment pas voir les choses clairement. Nous ne pouvons pas gérer la vérité, apparemment, c’est pourquoi les politiciens (sans parler des annonceurs) sont capables de nous mentir de manière si extravagante. Nous sommes de connivence avec les menteurs, voulant croire leurs distorsions et leurs évasions. Trop d’entre nous ne voient toujours pas que les mots « Fox » et « News » ne sont pas seulement oxymoriques, mais aussi un euphémisme pour la propagande fasciste. L’idée que ce qui est proposé par la chaîne câblée de Murdoch est “juste et équilibré” a convaincu beaucoup trop de mensonges. Sans ce gros mensonge initial de Fox & Co., la réalité alternative dans laquelle vivent les Trumpers n’aurait jamais été durable.

Les Américains se considéraient comme des locuteurs honnêtes, des gens qui parlaient clairement et méprisaient les conneries et les conneries. Cela n’a probablement jamais été une évaluation honnête de notre caractère national, mais cela ne décrit certainement pas le pays que j’ai connu, ni beaucoup trop de ses habitants. Nous sommes noyés dans des conneries avec presque toutes les avenues de la vie américaine spécialisées dans sa propre marque de fumier verbal, du psychobabble à l’éducation, du discours technique aux évasions du Pentagone.

Nous sommes devenus habitués à ce qu’on nous mente, après avoir été nourris d’un régime constant de mensonges depuis que nous sommes enfants, d’un flot de mensonges de la part des annonceurs dans plus de publicités télévisées que nous ne pourrions jamais compter ou nous souvenir. Le régime constant de mensonges et d’évasions que nous avons accumulés va ensuite à l’école avec nous où nous ne sommes pas susceptibles de remettre en question le mal fait par le mercantilisme débridé et le capitalisme sans entraves.

J’ai toujours encouragé les étudiants à se méfier des abstractions, en particulier des noms destinés à décrire des choses conceptuelles et non concrètes. Il y avait un nombre limité de façons de conceptualiser un mot comme « arbre », mais des mots comme « liberté » ou « amour » ou « patriotisme » signifient souvent quelque chose de bien différent pour la personne qui les prononce que ce qui est compris par les personnes qui peuvent ont entendu leur parole. Les mots qui décrivent des choses que nous ne pouvons pas toucher ou voir sont beaucoup plus susceptibles d’être mal compris. Des mots comme «liberté» nous causent beaucoup de problèmes car les gens déforment le sens de ces mots au-delà de la reconnaissance. C’est ainsi que nous avons maintenant des millions de personnes qui pensent que la “liberté” signifie refuser des libertés à d’autres personnes, des libertés comme le droit de vote, le droit de choisir ou le droit de conduire, bien que noir, sans se faire tirer dessus.

Les mots ont-ils vraiment de l’importance dans un pays comme le nôtre à une époque comme celle-ci ? Comment peut-on dire « les mots comptent » quand l’un de nos deux partis politiques fait tout son possible pour saper la démocratie avec un plan étudié pour refuser le vote à des groupes de personnes ciblés ? Et comment les « patriotes » peuvent-ils acclamer un assaut violent contre le bâtiment où sont faites nos lois ? Comment les gens qui ont longtemps proclamé leur soutien à « la loi et l’ordre » peuvent-ils tolérer ce qui a été fait le 6 janvier de cette année ?

Dans la maison « fun » dans laquelle nous sommes entrés depuis Fox « News » et le contrecoup contre Barack Obama nous a donné Donald J. Trump, les miroirs sont tous embués et déformés. Les mots comptent, peut-être plus particulièrement lorsqu’ils sont délibérément déformés ou mal utilisés. Leur utilisation abusive délibérée a conspiré à priver nos mots de leur sens. Pour plus d’informations sur ce phénomène, allez simplement demander à Alice : « Quand j’utilise un mot », a déclaré Humpty Dumpty d’un ton plutôt méprisant, « cela signifie exactement ce que je choisis de dire – ni plus ni moins. »

« La question est de savoir si vous pouvez faire en sorte que les mots signifient autant de choses différentes. »

“La question est”, a déclaré Humpty Dumpty, “qui est d’être le maître – – c’est tout.”

