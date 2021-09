Les mots d’amour et de respect que Ben Affleck a dédiés à JLo – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ben affleck, 49 ans, a parlé publiquement de sa petite amie, Jennifer Lopez, pour la première fois depuis qu’ils ont ravivé leur romance après presque 17 ans d’intervalle.

“Je suis impressionné par l’effet de Jennifer sur le monde», a déclaré l’acteur oscarisé dans une interview à Adweek publiée dimanche. “Tout au plus, en tant qu’artiste, je peux faire des films qui touchent les gens. Jennifer a inspiré un groupe massif de personnes à se sentir comme si elles avaient une place à table dans ce pays. »dit l’acteur.

“C’est un effet que peu de gens à travers l’histoire ont eu, un effet que je ne connaîtrai jamais et que je ne peux que soutenir et admirer avec respect”, Affleck a ajouté, faisant référence à la grande influence que la chanteuse et femme d’affaires a sur les minorités aux États-Unis.

Affleck a continué à féliciter Lopez, originaire de Descente portoricaine, pour être un modèle pour femmes latines dans l’industrie du divertissement.

“Tout ce que je peux vous dire, c’est que j’ai vu de première main la différence que fait la représentation parce que j’ai vu, encore et encore et encore, Les femmes latines approchent Jennifer et lui disent qu’elle est un exemple en tant que femme forte et en tant que femme qui réussit. Leur participation au monde des affaires compte beaucoup pour eux », a-t-il déclaré.

Lopez, 52 ans, et son projet philanthropique, Laboratoires illimités, ils se sont associés Goldman Sachs pour un programme qui profitera 10 000 femmes d’affaires latines et à leurs entreprises respectives avec un accent particulier sur le Bronx, qui abrite des milliers de familles hispaniques.Ben Affleck et Jennifer Lopez ont montré leur amour devant les caméras à la Mostra de Venise (.)

Alors qu’Affleck est clairement fier de sa petite-amie pour ses différents projets, le chanteur de “Jenny du bloc” elle ressent aussi la même chose pour son petit ami.

Après avoir assisté à la Mostra de Venise avec Affleck plus tôt ce mois-ci, où le couple a fait son grand retour sur le tapis rouge, JLo a félicité son petit ami sur les réseaux sociaux pour son nouveau film, “Le dernier duel”, qui est réalisé par Ridley Scott.

« J’ai passé un si bon moment !! Et j’ai tellement hâte que vous voyiez ce film !!”, JLo a sous-titré une vidéo de son séjour en Italie. « C’est le premier scénario que Matt (Damon) et Ben ont écrit avec Nicole Holofcener depuis ‘Good Will Hunting’ ! Et c’est incroyable !! La performance de l’ensemble du casting est fantastique », a partagé l’artiste sur ses profils Instagram et Twitter. Ben Affleck et Jennifer Lopez, ensemble sur le tapis rouge à Venise (.)

Lopez et Affleck ont ​​recommencé à se fréquenter en avril, peu de temps après JLo Elle s’est séparée de son fiancé Alex Rodríguez après quatre ans de relation.

Le couple était fiancé 2002, mais il s’est divisé en 2004 après avoir annulé leur mariage.

Cependant, cette deuxième fois semble se passer bien, car ils ont récemment été aperçus à la recherche d’un manoir pour vivre ensemble à Los Angeles. Le couple profite également de nombreuses sorties en famille. Le réalisateur d'”Argo” a trois enfants avec son ex-femme Jennifer Garner: Violet, Séraphine et Samuel. Pendant ce temps, JLo est la mère d’Emme et Max, avec son ex Marc Anthony.

Depuis qu’ils ont repris leur romance, la relation entre eux s’est consolidée à une vitesse vertigineuse. Le chanteur et l’acteur sont devenus inséparables. Dans une étape supplémentaire dans leur relation, JLo a quitté Miami et a déménagé en Californie pour être proche de Ben.

Source : Infobae