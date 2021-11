Les mots d’Antonio Conte vous « agressent », tandis que Romelu Lukaku dit qu’il a changé sa carrière

C’est mon chemin ou l’autoroute en ce qui concerne Antonio Conte – et le fougueux manager ne s’en cache absolument pas.

Il a un jour plaisanté en disant qu’il « tuerait » tout joueur qui ne suivrait pas ses instructions ou ne ferait pas son poids sur le terrain.

.

Traversez Conté à vos risques et périls !

Cela a fait craquer Thierry Henry, qui l’interviewait à l’époque, mais ne vous y trompez pas, il y avait plus qu’une touche de sérieux dans le sourire effronté de l’ancien manager de Chelsea – il suffit de demander à Diego Costa.

Mais la méthode fonctionne et les joueurs de Tottenham peuvent s’attendre à travailler dur s’il remplace Nuno Espirito Santo à la barre.

Tottenham a décidé de limoger son manager lundi matin et talKSPORT comprend qu’ils pensent que Conte peut être convaincu de prendre le relais, tandis que le journaliste Fabrizio Romano se dit « prêt à accepter » la proposition de l’équipe de Premier League.

Conte a rejeté le poste cet été, mais les Spurs ont rouvert les pourparlers avec l’Italien et promettent de le soutenir sur le marché des transferts.

Et ce n’est pas une surprise compte tenu de son palmarès. Il a connu un énorme succès à la Juventus, remportant trois titres de champion en autant d’années au club.

Le premier, remporté en 2012, était le premier Scudetto de la Juve en neuf ans alors qu’ils luttaient contre la domination du football italien par les deux clubs milanais et ont établi une série de neuf championnats consécutifs pour l’équipe basée à Turin.

L’étau de la Old Lady’s Serie A a finalement été relâché la saison dernière alors que le titre a été revendiqué par l’Inter, géré par Conte.

.

Conte a conquis l’Italie avec quatre titres de Serie A et il pourrait revenir très bientôt en Premier League

« Quand Conte parle, ses mots vous agressent », a écrit l’ancienne star de la Juventus Andrea Pirlo dans son livre Je pense donc que je joue.

Pirlo a joué certains de ses meilleurs footballs sous son compatriote et ne se faisait aucune illusion qu’il jouait pour un génie.

« Ils franchissent les portes de votre esprit, souvent assez violemment et s’installent au plus profond de vous. J’ai perdu la trace du nombre de fois où je me suis retrouvé à dire: « Bon sang, Conte a encore dit quelque chose de vraiment juste aujourd’hui ».

Conte dirige ses équipes avec une main de fer, mais il y a plus de profondeurs dans sa gestion que de simplement aboyer des ordres.

. – .

Pirlo pensait avoir tout vu à 32 ans, mais Conte est revenu

Romelu Lukaku, qui était le principal attaquant de l’Inter lors de sa saison victorieuse, attribue à Conte le mérite d’avoir changé sa carrière pour le mieux, puis pour certains.

« J’avais Antonio Conte là-bas en tant que manager qui m’a vraiment aidé et m’a montré ce qu’il fallait pour gagner, et nous l’avons fait lors de la deuxième saison », a déclaré Lukaku plus tôt cette saison.

«Apprendre à gagner, c’est fondamentalement repousser la barrière. Chaque entraîneur a une façon différente de coacher, mais avec Antonio [Conte] nous avons vraiment appris à aller en zone rouge. C’était ça.

. ou concédants de licence

Conte a tiré le meilleur parti de Lukaku, qui a marqué 30 buts en 44 apparitions la saison dernière

« Au cours de la deuxième saison, nous avons été beaucoup plus constants pour gagner de gros matchs. Cela a fait la différence contre de gros adversaires.

« En tant que joueur, le jeu italien est tellement différent. C’est tellement tactique et technique. Vous devez effectuer la bonne course ou le bon mouvement pour libérer un autre joueur. Nous avons toujours eu beaucoup de possession, donc nous jouions dans la moitié de terrain opposée. La plupart du temps, tu étais revenu au but, et tout passait par moi.

«Je me souviens avoir eu une conversation avec Conte à ce sujet et il m’a dit que si je n’étais pas bon à ça, je ne jouerais pas. Pour moi, cela m’a ouvert les yeux. Une fois que j’ai maîtrisé cet aspect, tout est devenu plus facile pour moi.

« Le jeu ralentirait, et je pourrais contrôler le jeu davantage et donner plus de passes décisives. C’était vraiment quelque chose que je voulais faire et je voulais vivre cela dans un autre pays, où je pense que ce serait bénéfique pour le reste de ma carrière.

.

Lukaku est désormais le principal attaquant de Chelsea, bien que Conte ait récemment suggéré que Thomas Tuchel l’utilisait de manière incorrecte

L’héroïsme du Belge lui a valu un retour à Chelsea pour un montant d’un peu moins de 100 millions de livres sterling et si l’on en croit les rapports, Conte reviendra en Angleterre assez tôt.

La co-animatrice de talkSPORT, Gabby Agbonlahor, est restée en contact avec l’ancien coéquipier d’Aston Villa, Ashley Young, lorsqu’il a rejoint Conte à l’Inter.

« Il a dit: » Courir sans arrêt, tous les jours à l’entraînement, courir, courir, courir. «

« Si vous ne pouvez pas courir, vous n’allez pas jouer dans ses équipes.

« Quelqu’un va là-bas et dit, si vous ne faites pas ce que je veux et que vous ne faites pas ce qu’on vous dit, vous êtes dehors. »

De toute évidence, ce n’est pas un homme à se laisser impressionner par sa réputation.

.

Aussi improbable que cela puisse paraître, vous ne voudriez pas dépasser Conte pour même laisser tomber Cristiano Ronaldo à Man United

.

Mais cela en vaudra la peine si Conte peut en livrer au moins un à Old Trafford