Les mots passionnés de Bryson DeChambeau avec un fan après la défaite

Bryson DeChambeau a perdu le championnat BMW dimanche lorsque son birdie putt sur le sixième trou des séries éliminatoires n’est pas tombé, donnant à Patrick Cantlay la victoire dans ce qui était une formidable ronde finale du deuxième des trois tournois éliminatoires du PGA Tour.

DeChambeau a eu du mal ces derniers temps avec des fans qui l’ont chahuté avec des chants “Brooksie” à peu près chaque fois qu’il le fait. Cela vient de son boeuf avec Brooks Koepka et c’est quelque chose qui devient vraiment vieux et stupide et devrait s’arrêter.

Apparemment, un fan a crié « Brooksie » à DeChambeau alors qu’il se dirigeait avec colère vers la tente des buteurs quelques instants après avoir raté ce putt de birdie et les choses sont presque devenues incontrôlables.

Le grand Kevin Van Valkenburg d’ESPN était sur les lieux après DeChambeau en haut de la colline et à travers la foule et avait ce rapport de la situation:

À mi-hauteur de la colline, quelque chose s’est produit qui m’a fait sentir que nous étions arrivés à un endroit misérable dans le cirque sans fin qu’est DeChambeau. Un client a attendu que DeChambeau soit passé, mais n’était pas hors de portée de voix, puis s’est moqué de la corde “Super boulot Brooksie!” DeChambeau se retourna de rage et commença à marcher brièvement dans sa direction. “Vous savez quoi? Sortez le f-! cria DeChambeau. Il avait de la rage dans les yeux. Je suis très sérieux quand je dis que ça aurait pu devenir moche très vite. Peut-être pas mal « Malice At The Palace », mais à ce moment-là, rien ne m’aurait surpris. Une corde n’est rien de plus qu’une suggestion polie lorsqu’il s’agit de sécuriser un tournoi de golf. DeChambeau avait entendu et ignoré ce genre de raillerie toute la semaine. Mais chacun a son point de rupture.

Van Valkenburg a déclaré que DeChambeau avait alors demandé aux flics de s’occuper du fan et s’était enfui.

Tout ça devient incontrôlable et on a l’impression que ça va être comme ça pendant longtemps.

Le bœuf Koepka-DeChambeau était amusant au début et maintenant il n’y a plus qu’à s’en aller.

