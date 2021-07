Les mots réconfortants de William à l’Angleterre après la défaite en demi-finale de la Coupe du monde : « Fait l’histoire ! | Royale | Nouvelles

in

Le prince George, “le porte-bonheur royal d’Angleterre”, selon un commentateur

William est un passionné de football et, en tant que président de la Football Association (FA), il a vivement soutenu l’Angleterre tout au long du championnat Euro 2020. Il a emmené sa femme Kate, la duchesse de Cambridge, et son fils aîné, le prince George, au match de l’Angleterre contre l’Allemagne, ce qui les a poussés jusqu’aux quarts de finale. Lorsque l’Angleterre a gagné 2-0, George a été salué comme une mascotte chanceuse par les fans royaux – ce qui a laissé entendre que le duc de Cambridge pourrait amener à nouveau son fils avec lui pour regarder le match de ce soir contre le Danemark.

Kate ne fera pas d’apparition au match car elle s’auto-isole actuellement conformément aux directives du gouvernement.

Alors que les Three Lions sont clairement les favoris pour gagner parmi les bookmakers, avec bet365 plaçant l’Angleterre à 8/11 pour se qualifier pour la finale de l’Euro 2020, ce n’est pas la première fois que l’équipe est déçue et éliminée d’un tournoi international en demi-finale. -finales.

En 2018, l’Angleterre a perdu en demi-finale de la Coupe du monde contre la Croatie, laissant les fans de haut en bas du pays dévastés.

Mais William a partagé un message enthousiaste sur Twitter après la défaite 2-1.

Il a tweeté : « Je sais à quel point @England doit être déçu en ce moment, mais je ne pourrais pas être plus fier de cette équipe et vous devriez garder la tête haute.

Les mots réconfortants de William à l’Angleterre après la défaite en demi-finale de la Coupe du monde : « Fait l’histoire ! (Image : .)

William, Kate et George lors du dernier match de l’Angleterre pour l’Euro 2020 (Image: .)

“Vous avez eu une incroyable #WorldCup, vous êtes entré dans l’histoire et vous avez donné aux fans de quoi croire.

“Nous savons qu’il y a plus à venir de cette équipe @England. W. “

Ce tweet a eu plus de 62 000 likes et 10 000 retweets.

Le duc de Cambridge avait partagé un message similaire après avoir remporté une victoire en quarts de finale contre la Suède quatre jours auparavant.

William a tweeté : « Vous vouliez entrer dans l’histoire @England et c’est exactement ce que vous faites.

“Cela a été une course #WorldCup incroyable et nous avons apprécié chaque minute.”

LIRE LA SUITE: Le football de Harry et William a craché devant des caméras exposées

William parle à l’ancien footballeur David Beckham à Wembley (Image: .)

Cependant, son tweet s’est terminé sur une note plus optimiste à l’époque, et a promis : « Vous méritez ce moment – ​​Football’s Coming Home ! W. “

Si l’Angleterre atteint la finale de l’Euro 2020, ce sera la première finale de tournoi majeur de l’équipe depuis sa victoire en Coupe du monde en 1966.

William a souvent parlé de sa passion pour le sport et de son soutien à Aston Villa.

L’année dernière, il a déclaré avoir même effrayé ses trois enfants lorsqu’il est devenu surexcité en regardant le match de son équipe contre West Ham.

S’exprimant lors d’une projection de la finale de la FA Cup, il a rappelé : « Les nerfs étaient les pires que j’aie jamais connus.

«Mes enfants m’ont regardé avec horreur alors que je sautais du canapé en hurlant.

A NE PAS MANQUER

Les tactiques de football astucieuses de William dévoilées avant le voyage à l’Euro 2020 [EXPLAINED]

William a déclaré que les célébrités refusaient de travailler avec lui avant les docuseries de Harry [INSIGHT]

Le « boycott » de William a permis à Harry d’occuper le devant de la scène à Vax Live [EXPOSED]

William est un passionné de football (Image : .)

«C’est une très bonne nouvelle qu’en tant que président de la FA, je peux me cacher jusqu’à ces moments, et je ne suis pas visiblement vu parce que c’était l’un des moments les plus stressants de ma vie, comme j’imagine que chaque fan de Villa l’a ressenti ce jour-là. “

Le duc de Cambridge a également expliqué pourquoi il avait choisi de soutenir Villa il y a des années.

Il a déclaré au présentateur de football Gary Lineker: «Il y a longtemps, à l’école, je me suis beaucoup intéressé au football. Je cherchais des clubs.

«Tous mes amis à l’école étaient soit des fans de Man United, soit des fans de Chelsea et je ne voulais pas suivre le cours des équipes.

«Je voulais avoir une équipe qui était plus à mi-table qui pourrait me donner des moments de montagnes russes plus émotionnels.

William et Kate emmenant leurs deux aînés George et Charlotte pour regarder le football (Image: .)

Record de pénalité de l’équipe d’Angleterre (Image: Express)

“Aston Villa a toujours eu une grande histoire.”

William a même plaisanté sur le podcast de l’ancien attaquant, Peter Crouch, qu’il serait heureux que George assume des fonctions royales et « soit à l’avant pour Villa ».

Il a dit : « Certainement. Je pense qu’il pourrait être leur meilleur buteur de tous les temps.

William s’est également rendu sur Twitter pour partager son enthousiasme après la récente victoire de l’Angleterre contre l’Ukraine en quart de finale.

Il a tweeté: “Une autre performance d’équipe de haut niveau et une feuille blanche de @England ce soir. #TroisLions.

« Bien joué contre l’Ukraine. J’attends avec impatience la demi-finale de mercredi. À partir de [emoji] W. “