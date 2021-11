Les mots surprenants que Colby Covington a dit à Kamaru Usman après avoir perdu à l’UFC 268

Kamaru Usman est toujours le champion des poids welters de l’UFC après avoir battu Colby Covington par décision unanime 48-47, 48-47, 49-46.

La paire a mis en place un autre classique avec le titre des poids welters en jeu et a fait vibrer Madison Square Garden avec l’action qu’ils ont mise en place.

Kamaru Usman et Colby Covington sont à nouveau entrés dans une vraie guerre

Usman a réussi à consolider son statut de meilleur livre pour livre aujourd’hui avec une 19e victoire consécutive alors qu’il portait son record à 20-1. Une grande partie de la raison pour laquelle il a remporté la victoire était due au travail qu’il a fait lors des deux premiers tours.

Usman a réussi à ouvrir une coupure sous l’œil de Covington au tout premier tour et au cours de trois tours, le Nigerian Nightmare a eu plus de 50 frappes sur la tête de l’Américain.

Au deuxième tour, Usman a marqué un renversement sur Chaos avec un doux crochet du gauche. Alors que Covington luttait pour se relever, Usman le reposa avec une autre main gauche.

Usman n’a jamais été éliminé au cours de sa carrière à l’UFC, mais il semblait qu’il avait été éliminé pour la première fois au troisième tour. Les statisticiens de l’UFC ne l’ont pas compté, Daniel Cormier a été catégorique sur le commentaire selon lequel Covington l’avait obtenu.

Après qu’Usman ait remporté les deux premiers tours par une large marge, Covington a fait une récupération assez remarquable pour reprendre le combat dans les deux suivants. Covington a réussi à se tenir devant Usman et à trouver son jab et quand il n’aimait pas ce qui revenait, il tentait une tentative de démontage et forçait Usman à le bourrer.

Colby Covington a eu ses moments

Juste à la fin du quatrième tour, Covington a eu un uppercut qui a assommé le champion, mais il n’a pas eu le temps de le suivre. Alors que le combat entrait dans le cinquième, ce même uppercut a continué à poser des problèmes à Usman, mais le jab a puni Covington alors que le cauchemar nigérian a devancé les statistiques de frappe importantes.

Le combat a été arrêté avec 40 secondes à faire au cinquième et dernier tour à cause d’un coup d’œil d’Usman. Une fois repris, Usman a pu voir le combat.

Il semblait que la paire s’affronterait après la cloche, mais c’était une question de respect

Incroyablement, le couple a fait preuve de respect à la fin du combat avec Covington en disant « Il s’agit de gagner de l’argent, rien que de l’amour », montrant le vrai caractère de l’homme. Usman hocha la tête et dit « respect » aussi.

Après le combat, Usman a déclaré à Joe Rogan: «Je sais qu’il y a beaucoup de mauvais sang ici et il y en aura probablement encore après le combat, mais je dois le céder à Colby – c’est un fils dur d’ab ****. «

« Je peux dire que ses entraîneurs avaient travaillé sur sa puissance et ses coups de poing, alors je devais lui montrer un peu de respect », a déclaré Usman.