Il a comparé son expérience à si « quelqu’un avait mis une clé dans une serrure et l’avait ouverte sans que je donne la permission de le faire ».

Il a ajouté : « Vous ressentez simplement la douleur de tout le monde, tout le monde souffre. Et ce n’est pas moi. Je n’ai jamais ressenti ça auparavant.

On pense que le jour auquel le duc faisait référence était celui où Bobby Hughes, cinq ans, s’est retrouvé avec des lésions cérébrales après un accident de voiture.

Plus gaiement, il a révélé que la chanson à succès de Shakira, Waka Waka, était particulièrement préférée de deux des enfants de Cambridge et des arrière-petits-enfants de Philip – Prince George, huit ans, et Princesse Charlotte, six ans.