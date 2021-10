Les mouches ont un coeur dans la tête

28/10/2021 à 18:10 CEST

De nouvelles recherches à l’Université de l’Iowa ont réussi à décrire avec précision un mécanisme par lequel la mouche des fruits active un « cœur » dans sa tête. La dynamique d’un muscle situé dans le cerveau de la mouche est similaire à celle réalisée par le cœur : elle permet de pomper l’hémolymphe, l’équivalent du sang chez les insectes, vers les antennes.

Selon un communiqué, bien que l’existence de ces cœurs secondaires chez les insectes et, en particulier, la présence de la tête de coeur de la mouche, personne n’avait jusqu’à présent exploré en détail son fonctionnement. La recherche a été publiée dans le Journal of Experimental Biology.

Les impulsions rythmiques produites par l’organe étrange sont automatiquement générées par un petit muscle qui traverse le centre du cerveau, d’avant en arrière, dans la tête de la mouche. Une avancée importante de la nouvelle étude est d’avoir réussi à filmer la tête-cœur en action dans une mouche vivante.

Le « sang » des insectes

La hémolymphe C’est le fluide circulatoire que certains invertébrés, comme les arthropodes et les mollusques, présentent, semblable au sang des vertébrés. Sa composition varie remarquablement d’une espèce à l’autre : dans le cas de la mouche des fruits, c’est ce liquide qui précisément « pompe » le cœur situé dans son cerveau.

Au-delà, le détail le plus surprenant de la découverte est que la contraction rythmique tête-cœur n’est pas régulée par le cerveau de la mouche, mais par le muscle lui-même. En d’autres termes, il fonctionne comme son propre stimulateur cardiaque naturel, se rapprochant par conséquent du comportement du cœur humain.

Il convient de rappeler que notre cœur est également contrôlé par cellules musculaires spécialisées situé dans le même organe. Ainsi, le muscle situé dans notre poitrine fonctionne comme un métronome parfaitement synchronisé : il aspire le sang lorsqu’il se détend et l’expulse lorsqu’il se contracte.

Ensuite, le sang se déplace dans tous les coins de notre corps grâce à un réseau complexe de tubes, qui comprend des structures plus grandes telles que les artères à de minuscules canaux appelés capillaires. Chez les insectes, le fonctionnement du système circulatoire est différent : grâce à la nouvelle étude, nous pouvons en apprendre davantage sur ses caractéristiques.

Coeurs divers

La mouche des fruits et les autres insectes ont un cœur principal dans l’abdomen, qui distribue l’hémolymphe dans différents secteurs du corps. Cependant, la puissance de cette pompe n’est pas suffisante pour atteindre les extrémités avec le liquide. Sur la base de cette limitation, insectes posséder coeurs secondaires ou alternatifs, qui permettent à l’hémolymphe d’atteindre certaines zones vitales, situées dans des secteurs externes. C’est le cas de antennes, responsable de la promotion de l’odorat et de l’ouïe.

La tête de coeur L’un de ces cœurs complémentaires est identifié dans la nouvelle étude, qui est précisément destiné à transporter l’hémolymphe vers les antennes. De plus, les biologistes ont découvert que l’organe surprenant possède une membrane élastique en forme de cloque, qui remplit une tâche de grande importance.

Si le muscle situé dans la tête se contracte, la membrane s’étire et ouvre des valves qui « aspirent » l’hémolymphe présente dans cet environnement, la plaçant dans un Chambre de 50 micromètres de large. Lorsque la tête-cœur se détend, les valves se ferment et l’hémolymphe « abritée » dans la chambre est poussée à travers des tubes directement connectés aux antennes, les atteignant par l’action du mécanisme élastique.

Cette machinerie complexe joue également un rôle vital au niveau du cerveau : à chaque cycle de contraction et de relaxation, le cœur interne situé dans la tête de la mouche des fruits génère impulsions rythmiques dans votre cerveau. Ils serviraient à éliminer les déchets et ainsi à garder le cerveau de l’insecte propre.

Référence

La contraction myogénique d’un muscle somatique alimente le flux rythmique d’hémolymphe à travers les antennes de la drosophile et génère des pulsations cérébrales. Alan R. Kay, Daniel F. Eberl et Jing W. Wang. Journal of Experimental Biology (2021) .DOI : https : //doi.org/10.1242/jeb.242699

Vidéo: Alan R. Kay / YouTube.

photo: Mohamed Nuzrath sur Pixabay.