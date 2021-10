Les mouettes de haut vol affrontent les champions lors d’un affrontement en Premier League

Les quatre meilleurs rivaux de Brighton et Manchester City s’affrontent en Premier League samedi soir.

Les Seagulls volent haut cette saison et amorcent le match de ce week-end en quatrième position.

Les quatre meilleurs rivaux de Brighton et Man City s’affrontent ce week-end

Ils ont fait match nul lors de leurs trois derniers matchs, dont un nul et décevant à Norwich le week-end dernier.

Les hommes de Graham Potter ont battu City dans un thriller 3-2 sur la côte sud la saison dernière alors qu’ils sont revenus de deux pour gagner tard.

City est une place au-dessus de Brighton après sa confortable victoire sur Burnley samedi dernier.

Brighton v Man City: commentaire talkSPORT

Ce choc de Premier League débutera à 17h30 le samedi 30 octobre.

La couverture complète de l’Amex sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 11h.

Hugh Woozencroft sera votre hôte et les commentaires proviendront de Clive Tyldesley et de l’ancien attaquant de Southampton David Connolly.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Brighton est au-dessus d’Arsenal, Manchester United et Tottenham Brighton contre Man City: nouvelles de l’équipe

Brighton sera sans Danny Welbeck et Steven Alzate.

Adam Webster a été blessé aux ischio-jambiers ces dernières semaines mais pourrait revenir ce week-end.

Ferran Torres reste le seul grand absent de Man City après s’être fracturé le pied droit en service international.

L’ailier espagnol sera absent jusqu’en janvier.

Pep Guardiola n’a pas d’autres problèmes à régler mais ramènera probablement Kyle Walker, Ruben Dias et Jack Grealish après s’être reposés le week-end dernier.

Man City se porte bien jusqu’à présent cette saison Brighton contre Man City: Faits du match Après avoir perdu ses sept premiers matchs de Premier League contre Man City par un score total de 21-2, Brighton est revenu de 0-2 pour gagner 3-2 dans leur dernière réunion de ce type en mai. Manchester City n’a jamais perdu de matchs consécutifs en championnat avec Brighton, perdant au total seulement quatre de leurs 22 matchs précédents contre les Seagulls (W14 D4 L4). Brighton a marqué plus de buts lors de son dernier match contre Manchester City (3) que lors de ses huit matchs précédents contre eux, toutes compétitions confondues (2). Chacun des trois derniers matchs de Premier League de Brighton a terminé au niveau, les deux derniers se terminant par 0-0. Depuis leur promotion dans la compétition en 2017, les Seagulls ont enregistré plus de nuls (53) et plus de nuls et vierges (19) que toute autre équipe de la compétition. Depuis sa défaite 3-2 contre Brighton en mai, Manchester City n’a encaissé que trois buts supplémentaires lors de ses neuf matches de Premier League (6 V, 2 N. 1), gardant sept cages inviolées lors de cette série. Y compris cette défaite à Brighton, chacun des sept derniers buts des Citizens encaissés dans la compétition est intervenu en seconde période de match. Entre eux, Manchester City (12) et Brighton (21) ont affronté le moins de tirs cadrés en Premier League cette saison, alors qu’ils sont également deux des trois équipes à avoir le xG le plus bas contre les totaux de la compétition ce trimestre (Man Ville 4.8, Brighton 8.1). Brighton a reçu plus de cartons jaunes que toute autre équipe de Premier League cette saison (22), aucun joueur n’ayant enregistré plus de cartons que le défenseur des Seagulls Joël Veltman (4). Aucun joueur n’a créé plus d’occasions sur coups de pied arrêtés cette saison que Pascal Groß de Brighton (11), tandis que de tous les joueurs avec au moins 10 occasions créées ce trimestre, l’Allemand a la part la plus élevée de coups arrêtés (69% – 11/16) . Raheem Sterling de Man City a marqué quatre buts en quatre départs en Premier League contre Brighton, réalisant un triplé lors de sa dernière visite au stade Amex en juillet 2020. Cependant, Sterling n’a marqué qu’une seule fois sur 13 tentatives en Premier League jusqu’à présent. saison. Kevin De Bruyne, de Man City, a marqué lors de matchs consécutifs de Premier League pour la première fois depuis septembre 2020. Le Belge n’a marqué qu’une seule fois lors de trois apparitions consécutives dans la compétition, en septembre/octobre 2015.