Les moules de l’iPhone 13 qui fuient montrent les conceptions des quatre nouveaux modèles

Dans environ deux mois, Apple lèvera le rideau sur sa série iPhone 13. Apple devrait dévoiler son nouvel iPhone en septembre après un lancement retardé en 2020. Cela dit, il ne reste peut-être pas grand-chose à révéler, car les prochains téléphones ont fui à plusieurs reprises ces derniers mois. En fait, une image de fuite de moules pour iPhone 13 a encore une fois gâché le design cette semaine.

DuanRui partage quotidiennement des fuites de sites de médias sociaux chinois sur Twitter. Vendredi, il a partagé l’image suivante de la marque chinoise Benks, qui a apparemment publié une image des moules de l’iPhone 13 qu’elle utilise pour fabriquer des coques pour les prochains modèles de téléphones :

Benks, une marque chinoise bien connue d’accessoires pour téléphones portables, a envoyé des photos des modèles de téléphones de la série iPhone 13. Ils ont déjà produit des coques de téléphone basées sur ce modèle. pic.twitter.com/rDUde0L3PQ – DuanRui (@duanrui1205) 9 juillet 2021

Les moules de l’iPhone 13 qui ont fui correspondent aux étuis qui ont fui

Ils correspondent parfaitement aux étuis pour iPhone 13 divulgués que nous avons vus plus tôt dans la semaine. Comme l’explique ., ces moules sont généralement basés sur des modèles et des schémas CAO divulgués. Les entreprises produisent des moules sur la base des mesures et des caractéristiques découvertes dans ces fuites. Ensuite, ils utilisent les moules pour concevoir et tester des boîtiers et autres accessoires avant le lancement du téléphone.

Ces fabricants d’accessoires ne font peut-être pas toujours les choses correctement, mais cela vaut apparemment la peine de prendre le risque de prendre une longueur d’avance sur la production. Apple ne va pas envoyer d’informations préalables à ces petites entreprises, donc si elles veulent avoir des accessoires prêts le premier jour, c’est la façon de le faire.

Dans cet esprit, les appareils Apple sont de plus en plus sujets à des fuites précises ces dernières années. Cela fait un certain temps qu’Apple n’a pas dévoilé un iPhone qui n’avait pas encore été complètement gâté.

Selon des fuites récentes, Apple lancera à nouveau quatre modèles d’iPhone en 2021 : iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple appellerait plutôt la série iPhone 12s de cette année, mais ces rumeurs se sont apaisées. Les deux plus gros changements sur les nouveaux modèles concernent les encoches et les caméras arrière. Apple devrait enfin réduire la taille de l’encoche, et nous pourrions savoir comment ils prévoient de le faire. Les modules de caméra seront également plus grands sur les modèles d’iPhone 13. Apple a également réorganisé les objectifs de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini, comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus. Ceci est cohérent avec les dernières fuites.

