Les moules d’étuis pour iPad mini 6 représentent un nouveau design de lunette mince avec le bouton d’alimentation Touch ID

Alors que nous approchons de la saison des produits d’automne Apple, les rumeurs et les fuites de la chaîne d’approvisionnement ne cessent d’affluer. Cette fois, nous jetons un coup d’œil au nouveau design industriel de l’iPad mini grâce à de prétendus moules de boîtier en aluminium photographiés par le site Web Techordo; ceux-ci sont généralement utilisés par les fabricants de boîtiers pour produire des accessoires pour les futurs appareils d’Apple avant qu’ils ne soient disponibles.

Conformément aux fuites précédentes et aux rapports exclusifs de ., le design de l’iPad mini 6 représenté par ces moules ressemble beaucoup à un iPad Air plus petit, avec la suppression du bouton d’accueil au profit d’un design plein écran avec des bordures symétriques, minces et a Bouton d’alimentation Touch ID sur le côté.

L’iPad mini 6 représentera une étape majeure dans l’évolution de la gamme de produits de l’iPad mini qui n’a pas vraiment changé son design industriel depuis son introduction en 2012.

Comme rapporté par ., l’iPad mini 6 sera équipé d’un processeur A15, ce qui en fera probablement l’iPad non-Pro le plus rapide. Il prendra également en charge l’Apple Pencil de deuxième génération comme ses frères et sœurs iPad Pro et iPad Air, avec un espace pour la fixation magnétique du stylet sur le côté de l’étui.

Le nouvel iPad mini devrait être annoncé et publié à l’automne.

Apple devrait également préparer une mise à jour de conception plus mince pour le modèle de base de 9,7 pouces, en plus de lui donner une amélioration des spécifications du processeur, comme indiqué précédemment par Bloomberg. Cependant, ce sera sûrement l’iPad mini radicalement nouveau qui attirera toute l’attention.

