Les moussons retardées à Delhi, de fortes précipitations sont prévues dans la région du nord-est

La mousson est arrivée sur la côte du Kerala le 3 juin

Les moussons à Delhi n’arrivent pas depuis au moins une semaine maintenant. Contre un début normal de la saison des pluies le 27 juin, la mousson modérée du sud-ouest a retardé son entrée dans la capitale nationale au 4 juillet. Selon IMD, sa reprise ne peut être affirmée cette semaine. Aucune pluie n’a été prévue pour la semaine jusqu’à présent.

Delhi a vu 5 mm de pluie samedi soir. La température maximale enregistrée était de 38,7 degrés Celsius, un degré au-dessus de la normale. La ville devrait connaître une semaine sèche et venteuse, la température maximale devant atteindre 41 degrés Celsius mardi.

La mousson est arrivée sur la côte du Kerala le 3 juin et a rapidement couvert les deux tiers de la zone géographique en raison des forts vents d’ouest de la mer d’Arabie et de la basse pression formée sur la baie nord du Bengale, mais a manqué quelques États comme Delhi, l’ouest de l’Uttar Pradesh, Haryana, Pendjab, Chandigarh et certaines régions du Rajasthan. La mousson du sud-ouest est arrivée à Pune le 8 juin provoquant de fortes pluies mais a rapidement perdu de sa force. Le 19 juin, la limite nord de la mousson passait par Bhilwara, Dholpur, Barmer, Aligarh, Amritsar Ambala et Meerut.

Selon la déclaration « Statut of Monsoon 2021 », des vents défavorables et des modèles météorologiques ont poussé la mousson à perdre du terrain ou à progresser au cours des sept prochains jours. L’IMD a également noté qu’il est normal que la mousson entre en phase de rupture, provoquant la région du nord-est, la côte orientale est la plus pluvieuse et privant l’Inde centrale et péninsulaire. Les précipitations entre le 29 juin et le 3 juillet resteront concentrées sur les régions du nord-est.

Pendant ce temps, il y a une prévision d’orages et d’éclairs au cours de la semaine à venir sur le Bihar, Chattisgarh et le nord du Madhya Pradesh. Les vents d’est peuvent provoquer des précipitations sporadiques dans le nord de l’Uttar Pradesh, le nord du Bihar, l’Uttarakhand et l’Himachal Pradesh. Des précipitations fortes à très fortes sont également attendues sur le Bengale occidental, l’Assam, le Sikkim, le Meghalaya, le Manipur, le Tripura, le Mizoram jusqu’au 30 juin.

