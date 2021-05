Les mouvements de piste des pilotes de F1 sont devenus plus «impolis»

Les pilotes de Formule 1 sont devenus plus agressifs dans leurs mouvements défensifs ces dernières années, estime Kimi Raikkonen.

Le compétiteur le plus expérimenté du sport, qui a fait ses débuts il y a 20 ans, pense que les pilotes sont devenus plus intransigeants lorsqu’ils se battent pour la position.

“Je pense que dans le passé, quand j’ai commencé, c’était probablement des matchs un peu plus équitables entre pilotes”, a déclaré Raikkonen. «Si vous dépassiez, je ne dirais pas que quelqu’un vous a laissé passer, mais ce n’était peut-être pas si impoli, d’une certaine manière, ou bloquer autant, ou faire ces choses.

Le sport a resserré sa réglementation sur ce que les pilotes peuvent et ne peuvent pas faire lorsqu’ils tentent de se croiser, a ajouté Raikkonen.

«Nous n’avions pas besoin de règles pour ce genre de choses à cette époque», a-t-il déclaré. «De toute évidence, chaque sport a changé au fil des ans et cela fait partie de la chose.»

Il voit cela comme l’un des plus grands changements dans la façon dont les pilotes s’affrontent sur la piste dans la F1 moderne.

“La grande différence est qu’ils ont établi une règle pour tout”, a déclaré Raikkonen. «Il y a tellement de règles que quoi que vous fassiez, vous pouvez en trouver une. Si c’est bon ou mauvais pour vous, cela dépend, évidemment de ce que vous avez fait.

Lors de la dernière course, Lando Norris a reçu le drapeau noir et blanc de «conduite antisportive» pour avoir effectué un mouvement défensif tardif sur Carlos Sainz Jnr lors de la dernière course.

Il a dit qu’il avait accepté l’avertissement. «J’ai déménagé assez tard pour ma défense», a admis Norris.

«Je pense qu’il est parfois très difficile de connaître la vitesse d’approche de la voiture derrière. Quand il est en DRS, il est dans le sillage, ça commence évidemment à peu de chose et plus on descend la ligne droite, plus vite et plus ça monte.

«C’est juste que j’ai bougé un peu trop tard dans ma défense. Mais c’était juste, donc il n’y a pas de raison de s’opposer.

