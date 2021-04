Les mouvements militaires américains révélés par les données de l’application smartphone

Les mouvements militaires américains en Syrie ont été révélés par des informations de localisation disponibles à l’achat à partir d’applications pour smartphones, indique un nouveau rapport aujourd’hui. Cela comprenait suffisamment d’informations pour identifier l’emplacement d’une base militaire américaine non déclarée dans le pays.

Les informations de localisation sensibles ont été collectées à partir de la météo, des jeux et des applications de rencontres sur les téléphones de soldats américains, et semblent inclure du personnel des opérations spéciales …

Le WSJ a déclaré que la faille de sécurité était apparue lorsqu’un entrepreneur américain travaillait sur un logiciel qui, espérait-il, permettrait aux États-Unis de suivre les mouvements des réfugiés syriens.

En 2016, un entrepreneur de défense américain nommé PlanetRisk Inc. travaillait sur un prototype de logiciel lorsque ses employés ont découvert qu’ils pouvaient suivre les opérations militaires américaines grâce aux données générées par les applications sur les téléphones mobiles des soldats américains.

À l’époque, l’entreprise utilisait des données de localisation tirées d’applications telles que la météo, les jeux et les services de rencontres pour créer un outil de surveillance capable de surveiller le voyage des réfugiés de Syrie vers l’Europe et les États-Unis, selon des entretiens avec d’anciens employés. L’objectif de l’entreprise était de vendre l’outil aux responsables américains de la lutte contre le terrorisme et du renseignement.

Mais enfouies dans les données, il y avait des preuves d’opérations militaires américaines sensibles menées par les forces d’opérations spéciales américaines en Syrie. Les analystes de la société ont pu voir des téléphones provenant d’installations militaires aux États-Unis, ayant traversé des pays comme le Canada ou la Turquie et regroupés dans l’usine abandonnée de ciment Lafarge dans le nord de la Syrie, une zone de rassemblement à l’époque pour les opérations spéciales américaines et les forces alliées. […]

Lorsque PlanetRisk a retracé les signaux téléphoniques des bases américaines à la cimenterie syrienne en 2016, il n’avait pas été divulgué publiquement que l’usine était utilisée comme zone de rassemblement pour les forces américaines et alliées. De plus, la compagnie pouvait surveiller les mouvements des troupes américaines même lorsqu’elles étaient en patrouille – un grave risque de sécurité opérationnelle qui a ouvert les unités à la cible des forces ennemies, selon les personnes proches de la découverte.