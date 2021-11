Les moyennes et petites capitalisations ont battu l’ESB Sensex ; Nifty doit se maintenir au-dessus de 18000, le support se situe à 17950

Le Nifty a clôturé au-dessus de 18000, ce qui est un signe positif. Cependant, il est encore indécis et fait face à une résistance à un niveau supérieur

BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé marginalement dans le rouge mardi en raison de la faiblesse de la banque HDFC et de la société de financement du développement du logement (HDFC). L’ESB Sensex a perdu 112 points ou 0,19% pour terminer à 60 433, tandis que Nifty a enregistré 24 points ou 0,13% de baisse à 18044. Outre les jumeaux HDFC, des poids lourds de l’indice tels que Kotak Mahndra Bank, Bajaj Finance, Maruti Suzuki et Axis Bank ont ​​contribué le plus à la perte des indices. Les marchés plus larges ont surperformé les indices boursiers. L’indice BSE MidCap a gagné 0,8% ou 216 points à 26 520, et l’indice BSE Smallcap a augmenté de 0,7% ou 194 points pour terminer à 29 321. India VIX, l’indice de volatilité, a chuté de 2,06 pour cent à 16 niveaux. Les analystes pensent que si Nifty se maintient au-dessus de 18 000, il pourrait atteindre 18 300 très rapidement.

Manish Hathiramani, trader indiciel propriétaire et analyste technique, Deen Dayal Investments

Le Nifty a clôturé au-dessus de 18000, ce qui est un signe positif. Cependant, il est encore indécis et fait face à des résistances à des niveaux plus élevés. Si nous pouvons maintenir ces niveaux, les marchés peuvent augmenter jusqu’à 18400 puis 18600. Nous avons un bon support à 17600 et donc des positions longues peuvent être accumulées pour des cibles plus élevées.

Rohit Sigre, analyste technique principal, LKP Securities

L’indice a ouvert une journée avec un écart en hausse mais a montré un moment ennuyeux tout au long de la journée et a clôturé une journée à 18044 avec une perte minimale. L’indice a formé une base solide autour de la barre des 18k et au cours de la session d’aujourd’hui, nous avons également assisté à un bon recul par rapport à ces niveaux. se diriger vers la zone 18200-18300 sur une base très rapide, la structure globale est toujours positive et acheter sur le creux.

Vinod Nair, responsable de la recherche, Geojit Financial Services

Après une ouverture positive, le marché intérieur s’est échangé à la baisse, les actions de la banque privée étant sous pression suite à la morosité des marchés mondiaux. Cependant, l’Auto, les PSB et les biens de consommation durables ont grimpé contre la tendance du marché avec des actions de petites et moyennes capitalisations surperformant. Malgré l’adoption du projet de loi sur les infrastructures tant attendu, les gains sur le marché américain ont été plafonnés alors que les investisseurs attendaient avec prudence les données sur l’inflation américaine.

Gaurav Udani, PDG et fondateur, ThincRedBlu Securities

Nifty s’est négocié dans une fourchette latérale aujourd’hui. Il a clôturé à 18051, en baisse de 17 points. Nifty se négocie actuellement près d’une moyenne mobile de 20 périodes et il est important que Nifty clôture au-dessus de 18100 avec des volumes supérieurs à la moyenne. Nifty fera face à une résistance dans la plage de 18200 à 18300 et a un support aux niveaux de 17950 et 17800

