Les moyennes et petites capitalisations surpasseront les grandes capitalisations, selon Aditya Birla Sun Life AMC dans « 5 grandes tendances pour l’avenir »

Image représentative

Après 3 ans de sous-performance, les moyennes et petites capitalisations devraient surperformer les grandes capitalisations tirées par la reprise économique, la baisse des taux d’intérêt et une représentation accrue dans les secteurs émergents comme la chimie, les plateformes numériques, etc., a déclaré aujourd’hui Aditya Birla Sun Life AMC Limited dans son rapport annuel Trendspotting. .

Le rapport préparé par l’équipe Alternate Assets Equity Investments d’Aditya Birla Sun Life AMC a tenté de saisir les informations sur les principales tendances sectorielles au cours des deux dernières décennies et a appliqué les informations de cette recherche pour arriver aux 5 grandes tendances pour l’avenir.

Le rapport indique que chaque décennie présente un ensemble de nouvelles tendances, menées par une confluence de facteurs économiques, technologiques et démographiques et offrant la possibilité de créer de l’alpha.

En regardant les données de marché passées, on peut déchiffrer l’interaction de divers facteurs macro et micro se réunissant pour créer un cycle de marché qui favorise un ensemble d’industries. Par conséquent, une capacité à repérer la tendance et donc à la suivre avec conviction est un élément essentiel de l’investissement, a-t-il ajouté.

Commentant le rapport sur les tendances, A. Balasubramanian, directeur général et chef de la direction, Aditya Birla Sun Life AMC Limited a déclaré : « Nous croyons que la clé d’un investissement réussi sur une longue période est la capacité de repérer les tendances. Si l’on examine les données depuis 2002, les cinq secteurs les plus performants varient considérablement dans chaque cycle de marché. La variation des rendements entre les industries les plus performantes et les moins performantes au cours d’un cycle est trop importante, ce qui souligne encore une fois l’importance de choisir les bons thèmes. Grâce à cette initiative de recherche annuelle, nous mettrons en avant certaines des principales informations et dynamiques du marché en jeu, qui, selon nous, seront d’importants catalyseurs dans les décisions d’investissement ».

Le gestionnaire d’actifs a analysé les grandes tendances qui se sont déroulées au cours des deux dernières décennies et a identifié les principaux catalyseurs de toute grande tendance structurelle. Sur la base de ces catalyseurs, il a identifié les tendances clés de l’avenir et ses secteurs bénéficiaires potentiels.

Sur la base du cadre de cette étude, le gestionnaire d’actifs a identifié les cinq tendances suivantes qui pourraient se manifester au cours des 3 à 5 prochaines années :

Fabrication : un mélange de facteurs d’incitation et d’attraction pour stimuler la fabrication en Inde, comme Atmanirbhar Bharat & Vocal for Local Initiatives by the GOI, ainsi qu’une diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales. Numérisation : la numérisation en Inde est accélérée en raison du faible coût des données , des initiatives gouvernementales comme Aadhar, UPI et une adoption accrue par le secteur des entreprises pour améliorer la productivité. Durabilité : les risques croissants liés à l’environnement poussent le gouvernement et les entreprises à adopter une manière plus durable de faire des affaires grâce au carburant vert, aux technologies vertes et à la mobilité verte .Reprise cyclique de l’immobilier : taux d’intérêt bas, tendance de la FMH induite par COVID-19 et consolidation de l’industrie induite par RERA et disponibilité de capitaux pour les grands acteurs devraient conduire à une reprise de l’immobilier et des secteurs auxiliaires comme les matériaux de construction.Reprise en milieu et Petites et petites capitalisations : les moyennes et petites capitalisations après 3 ans de sous-performance devraient surperformer les grandes capitalisations, tirées par la reprise économique, la baisse des taux d’intérêt, une et une représentation accrue dans les secteurs émergents comme la chimie, les plateformes numériques, etc.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.