Les moyens de subsistance de 6 crore de familles sauvés par le programme ECLGS pour les MPME: Soumya Kanti Ghosh du SBI

Crédit et financement pour les MPME : Lancés en mai 2020, des prêts crore de Rs 2,28 lakh ont été décaissés dans le cadre du programme ECLGS au 12 novembre, sur des prêts crore de Rs 2,82 lakh sanctionnés, selon le récent rapport sur la stabilité financière de la Reserve Bank of India (RBI).

Crédit et financement pour les MPME : Le programme de garantie de ligne de crédit d’urgence (ECLGS) a sauvé les moyens de subsistance de 6 millions de familles de travailleurs employés dans des MPME, car près de 13,5 lakh de comptes de prêt MPME ont été sauvés grâce à un soutien au crédit, selon un rapport de la State Bank of India rédigé par le conseiller économique en chef du groupe Soumya Kanti Ghosh. jeudi. 93,7 pour cent de ces comptes concernaient des micro et petites entreprises. En termes absolus, des comptes d’une valeur de Rs 1,8 crore lakh ont été évités de glisser dans NPA pendant la période de Covid. Cela équivalait à 14% du crédit en cours pour les MPME évité de devenir NPA, a ajouté le rapport.

« Si ces unités étaient devenues non performantes, alors 1,5 crore de travailleurs seraient devenus sans emploi. En effet, le programme ECLG a sauvé les moyens de subsistance de 6 millions de familles (en supposant quatre membres de la famille par travailleur, y compris elle-même) », a écrit Ghosh. Les commerçants, y compris les propriétaires de petits magasins de kirana, ont le plus bénéficié du programme. Les MPME de la transformation des aliments, du textile et de l’immobilier commercial ont été les autres principaux secteurs qui en ont bénéficié. En termes de principaux États, le Gujarat a été le plus grand bénéficiaire, suivi du Maharashtra, du Tamil Nadu et de l’Uttar Pradesh.

Lancés en mai 2020, des prêts ECLGS de Rs 2,28 lakh crore ont été décaissés au 12 novembre, sur Rs 2,82 lakh crore prêts sanctionnés, selon les données de la National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC) citée par la Reserve Bank of India (RBI) dans son rapport sur la stabilité financière. 66% des garanties ECLGS ont été délivrées à des MPME dans lesquelles 1,02 crore micro-unités ont reçu des garanties d’une valeur de Rs 65 771 crore, suivies par 4,98 lakh de petites entreprises qui ont reçu une garantie d’une valeur de Rs 66 345 crore. Seules 2,60 lakh moyennes entreprises ont pu obtenir des garanties d’une valeur de Rs 42 041 crore.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Ghosh a également noté la nécessité de reproduire les meilleures pratiques de l’ECGLS pour réorienter le fonds fiduciaire actuel de garantie de crédit pour les micro et petites entreprises (CGTMSE), qui fournit une garantie de crédit aux institutions financières pour fournir des prêts sans garantie aux petites entreprises, afin d’améliorer son adoption. « Il est intéressant de noter que le portefeuille CGTMSE a un taux de recouvrement de plus de 55 %, un faible taux de défaillance du portefeuille, une faible exigence de capital, mais reste un produit impopulaire. À l’inverse, le portefeuille non CGTMSE/garanti a un taux de recouvrement de 25 pour cent, une défaillance élevée du portefeuille impliquant des provisions pour pertes sur prêts beaucoup plus élevées avec une exigence de capital élevée mais toujours un portefeuille populaire », a déclaré Ghosh.

Pour que cela fonctionne, Ghosh a suggéré d’améliorer la portée et le rôle du portefeuille actuel de la CGTMSE en créant une institution qui administrera exclusivement la CGTMSE sur le modèle de la US Small Business Administration. De plus, étant donné que plus de 90 pour cent des unités sont dans le micro-secteur, la couverture CGTMSE peut être rendue obligatoire pour toutes les entreprises jusqu’à 2 crores de Rs.

Au 6 janvier de l’exercice en cours, 5,14 demandes de lakh CGTMSE impliquant Rs 37 566 crore ont été reçues, dont seulement 18 502 impliquant Rs 397 crore ont été réglées. Au cours de l’exercice 21, 6,19 demandes de lakh s’élevant à 31 349 crores de roupies ont été reçues et seulement 26 427 impliquant 565 crores de roupies ont été réglées – le plus bas depuis l’exercice 2015 en raison de Covid, selon les données du tableau de bord MSME.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.