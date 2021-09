Les MPME accueillent favorablement la modification des règles de l’impôt sur le revenu par le gouvernement pour faciliter l’authentification des enregistrements électroniques dans les évaluations sans visage

EVC est un code alphanumérique à 10 chiffres envoyé au numéro de mobile enregistré pour la vérification électronique des documents.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) ont salué la décision du gouvernement d’assouplir les règles d’authentification des enregistrements électroniques dans les procédures d’évaluation sans visage. Le Conseil central des impôts directs (CBDT) dans une déclaration du ministère des Finances a annoncé mardi la modification apportée aux règles de l’impôt sur le revenu, 1962 pour authentifier les enregistrements électroniques soumis par les contribuables par code de vérification électronique (EVC) aux fins de l’article 144B(7)(i)(b) de la Loi de l’impôt sur le revenu – évaluations anonymes au lieu d’une authentification par signature numérique.

« Il est bon que l’authentification des enregistrements électroniques se fasse désormais via EVC, même si un grand nombre de micro et petites entreprises dépendent de comptables agréés pour les travaux liés à l’impôt sur le revenu. Cela aidera les MPME à poursuivre leurs activités. La pratique générale parmi les micro-unités consiste à sous-traiter l’impôt sur le revenu et les tâches liées à la comptabilité, y compris la tenue de livres. Ils notent simplement les dépenses et transmettent les reçus aux CA », a déclaré à Financial Express Online, Animesh Saxena, président de la Fédération des micro et petites et moyennes entreprises indiennes (FISME).

« Presque toutes les MPME embauchent des AC pour de telles tâches et, par conséquent, elles auraient plus de responsabilités pour s’assurer que les enregistrements sont authentifiés par les AC, car des signatures numériques antérieures étaient requises pour cela. C’est une bonne décision cependant », a déclaré à Financial Express Online Pankaj Kumar Gupta, directeur et promoteur du fabricant de transformateurs A Powertech Electricals. En vertu des dispositions existantes de l’évaluation sans visage, le processus d’authentification dirigé par EVC n’était pas disponible pour certaines personnes (telles que les entreprises, les cas de contrôle fiscal, etc.) et devait obligatoirement authentifier les enregistrements électroniques par la signature numérique, cependant, afin Afin de faire bénéficier ces personnes de la procédure simplifiée d’authentification par EVC, il a été décidé de l’étendre à elles également, a indiqué le ministère. EVC est un code alphanumérique à 10 chiffres envoyé au numéro de mobile enregistré pour la vérification électronique des documents.

« À mon avis, cela rendra l’authentification plus sûre. Alors que l’authentification par signature numérique était également bonne, mais en termes de sécurité, l’authentification dirigée par EVC est plus robuste, car les transactions basées sur OTP sont aujourd’hui la norme. Habituellement, les entrepreneurs ne savent pas combien de fois leur signature numérique a été utilisée là où cela est requis par les membres de leur équipe qui sont autorisés à l’utiliser, mais maintenant ce problème sera résolu si le promoteur utilise son numéro pour l’authentification », DK Aggarwal , président et directeur général de SMC Investments and Advisors a déclaré à Financial Express Online. Aggarwal était le président sortant de la Chambre de commerce et d’industrie de PHD.

