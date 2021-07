Les MPME dans les emballages métalliques frappées par le Covid et à court d’argent exhortent le gouvernement à reporter la commande de la BRI jusqu’en mars 2022

Le gouvernement avait publié une notification similaire imposant des normes BIS obligatoires en 2008, 2015 et 2017 également.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Les MPME de la fabrication de conteneurs métalliques en Inde ont exhorté le gouvernement à abandonner pour l’instant l’ordre de contrôle de la qualité de l’acier et des produits sidérurgiques (QCO) émis par le ministère de l’Acier pour imposer la certification BIS obligatoire. Le gouvernement avait émis l’ordre le 17 juillet 2020, poussant les unités à obtenir la certification BIS pour les principaux intrants requis tels que le fer blanc, l’acier sans étain, et avait également imposé des restrictions sur divers produits en acier comme les extrémités faciles à ouvrir, à décoller se termine, etc. Cela est apparu comme un défi de coût important pour les MPME confrontées à une pénurie de fonds de roulement en raison de la perturbation de Covid. De plus, il était pratiquement impossible d’obliger les fournisseurs internationaux à obtenir des certifications BIS car la procédure d’enregistrement BIS est très lourde, selon l’association industrielle Metal Container Manufacturers Association. L’association a maintenant demandé au gouvernement de reporter la notification jusqu’au 31 mars 2022. La majorité des MPME dans la fabrication de conteneurs métalliques sont impliquées dans la fabrication de produits utilisant de l’acier en fer blanc – une tôle d’acier recouverte d’une fine couche d’étain qui a une utilisation spécialisée dans produits de consommation tels que canettes, pinces à cheveux, stylos.

“Compte tenu de la situation de Covid-19 avec restriction des mouvements à l’intérieur et à l’extérieur du pays, y compris les voyages internationaux, la MCMA a également recommandé de reporter cette notification jusqu’en mars 2022”, a déclaré l’association dans une note.

Le secteur fait face à un écart important entre l’offre et la demande pour la principale matière première, qui est le fer blanc/acier sans étain à hauteur de 2,5 tonnes lac par an, qui est satisfait par les importations. Selon MCMA, les usines locales prétendent avoir une capacité annuelle d’environ 7 tonnes lakh, mais elles n’ont jamais été en mesure de produire plus de 4 à 4,5 tonnes lac. L’acier sans étain, ajoute le MCMA, n’est produit que par une seule aciérie, la Tin Plate Company, et cela aussi une fois par trimestre ; par conséquent, ils ne sont jamais en mesure de répondre à la demande mensuelle/saisonnière régulière de l’industrie.

« Le problème concerne l’écart entre la demande et l’offre. L’écart comprend également le matériau utilisé pour les produits non critiques qui ont été comblés à partir des importations. Bien que nous ne soyons pas contre l’ordre BIS, mais d’où obtiendrons-nous le matériel ? Les entreprises étrangères, qui ont demandé leur enregistrement auprès du BIS depuis juillet 2020, n’ont vu aucun mouvement du BIS en raison de Covid. Normalement, pour l’approbation d’une usine, quelqu’un du BIS doit inspecter physiquement l’usine pour les normes suivies et après cela, elle est approuvée. Ce processus implique 7 à 10 mois. Nous demandons au gouvernement la commande jusqu’au 31 mars 2022 afin que la ligne d’approvisionnement des entreprises ne soit pas affectée », a déclaré à Financial Express Online Sanjay Bhatia, président de MCMA. Bhatia était auparavant président du comité FICCI CMSME.

La MCMA a déclaré qu’au cours du trimestre d’octobre à décembre de l’année dernière, l’industrie a été touchée par une augmentation des prix d’environ 6 à 7 % des prix de l’étain/acier sans étain ainsi qu’un autre bond de 7 à 8 % par rapport à à partir de janvier. Les MPME craignent que la hausse des prix n’oblige leurs clients à délaisser les emballages métalliques pour d’autres options d’emballage, en particulier dans l’industrie alimentaire, des boissons et de la peinture. Par conséquent, l’industrie ne pourra pas survivre à l’augmentation des prix du fer blanc, à la perte d’activité au profit d’autres matériaux d’emballage et à l’augmentation des besoins en fonds de roulement.

Le gouvernement avait publié une notification similaire imposant des normes BIS obligatoires en 2008, 2015 et 2017. Cependant, après avoir examiné la représentation du commerce et de l’industrie et en gardant à l’esprit les problèmes pratiques de mise en œuvre, lesdites notifications ont été retirées. “En raison de la commande maintenant, l’ensemble du secteur, qui est pratiquement constitué de MPME employant près de 1 lakh de personnes et un chiffre d’affaires d’environ Rs 10 000 crore, est gravement touché”, a ajouté Bhatia.

