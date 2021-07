Les MPME dans les emballages métalliques «sans direction» en raison du silence du gouvernement sur la mise en œuvre de l’ordonnance BIS: MCMA

in

Facilité de faire des affaires pour les MPME : L’Association indienne des fabricants de conteneurs métalliques (MCMA), qui représente les MPME dans la fabrication de conteneurs métalliques, a exprimé jeudi son inquiétude face au “silence” du ministère de l’Acier sur l’ordonnance de contrôle de la qualité (QCO) alors que la prolongation de sa mise en œuvre a pris fin le 17 juillet 2021. L’association a déclaré : « L’industrie indienne des emballages métalliques à 10 000 crores (dominé par les MPME), qui fait déjà face à des temps sombres, est maintenant confrontée à un dilemme majeur et reste sans direction alors que le ministère de l’Acier reste silencieux… La production est en attente (as) il y a une pénurie de matières premières qui agit comme un obstacle majeur pour combler l’écart entre l’offre et la demande. » L’association avait récemment exhorté le gouvernement à suspendre sa mise en œuvre.

« Le QCO a été reporté au 17 juillet. Nous avions demandé au gouvernement de le prolonger jusqu’en mars de l’année prochaine en raison du scénario Covid. En outre, les producteurs étrangers, qui avaient demandé l’enregistrement du BIS, devaient faire approuver physiquement leurs usines par les fonctionnaires du BIS qui les visitaient. Cela n’a pas pu se produire en raison de la situation actuelle. Maintenant, dans un tel cas où les acteurs indiens n’ont pas la pleine capacité d’opérer et ils ne peuvent pas importer de matières premières, d’où l’industrie obtiendra-t-elle le matériel pour produire des biens. Alors que l’industrie est confrontée à des défis de survie, le gouvernement cherche à imposer le QCO », a déclaré à Financial Express Online Sanjay Bhatia, président de MCMA.

Le gouvernement avait émis le QCO en juillet de l’année dernière qui a poussé les fabricants à obtenir la certification BIS pour les principaux intrants requis tels que le fer blanc, l’acier sans étain, et avait également imposé des restrictions sur divers produits en acier comme les extrémités faciles à ouvrir, les extrémités pelables. , etc. Cela s’est avéré être un défi financier important pour les MPME confrontées à une pénurie de fonds de roulement en raison de la perturbation de Covid. De plus, selon l’association, il était pratiquement impossible d’obliger les fournisseurs internationaux à obtenir des certifications BIS car la procédure d’enregistrement BIS est très lourde.

« Il y a une pénurie de production nationale, donc l’industrie ne peut pas importer. Acier et produits sidérurgiques QCO limitera l’approvisionnement en intrants aux industries cruciales telles que l’industrie de fabrication de boîtes de conserve. En fait, toute décision d’interdire les importations de ce matériel entraînera une pénurie de production, une perte importante d’opportunités d’emploi, en particulier dans le secteur des MPME, ainsi qu’une augmentation des défauts de paiement des banques », a ajouté l’association. Une notification similaire a été publiée pour imposer des normes BIS obligatoires en 2008, 2015 et 2017. Cependant, après avoir examiné la représentation du commerce et de l’industrie et en gardant à l’esprit les problèmes pratiques de mise en œuvre, lesdites notifications ont été retirées.

