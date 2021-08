Les MPME de la fabrication de machines-outils touchées par l’augmentation des coûts des matières premières, selon IMTMA

Les MPME ont été réticentes à investir dans les nouvelles technologies car un important investissement en capital est nécessaire,

Crédit et financement pour les MPME : L’augmentation du coût d’achat des matières premières dans la fabrication de machines-outils, en particulier lorsque les coûts des agrégats et des composants importés augmentent, ce qui a un impact sur la chaîne d’approvisionnement, est un défi pour les MPME car cela a eu un impact sur la livraison des produits et a affecté l’entreprise, Anbu Varathan, Le directeur général et PDG de l’Association indienne des fabricants de machines-outils (IMTMA) a déclaré à Financial Express Online. L’association, formée en 1946, représente près de 500 fabricants de machines-outils, soit environ 90 pour cent des fabricants de machines-outils organisés et des fabricants d’équipements connexes du pays. Le marché des machines-outils a été parmi les secteurs les plus touchés en raison d’un impact significatif sur l’industrie automobile qui avait chuté à zéro vente en avril 2020 en raison du verrouillage national.

« La hausse du coût des granulats nous a également touchés. Par exemple, les prix de l’acier ont augmenté, et actuellement, nous ne sommes pas en mesure de répercuter cela sur nos clients. Par conséquent, notre marge en prendra un coup. Les prix des tôles ont également augmenté de 20% en raison d’une augmentation des prix de l’acier », a déclaré Chandrashekara Bharathi, fondateur d’AceMicromatic Manufacturing Intelligence Technologies et membre, IMTMA à Financial Express Online. De plus, les taux de change ont augmenté régulièrement au fil des ans, qu’il s’agisse du dollar américain ou du yen. Par conséquent, « quelles que soient les importations que nous ayons effectuées, telles que les systèmes de contrôle en provenance du Japon et d’Allemagne, cela a eu un impact sur notre rentabilité, en particulier à un moment où les clients exigent de meilleurs prix ». il ajouta.

Le secteur automobile a connu une croissance impressionnante au cours du premier trimestre de l’exercice 22 dans un contexte d’assouplissement des restrictions de verrouillage et de redémarrage progressif des usines et des entreprises. Selon les données de la Société des constructeurs indiens d’automobiles (SIAM), le premier trimestre a enregistré une croissance de 113% des ventes intérieures à 3 180 039 unités contre 1 492 612 unités au cours de la période de l’année dernière.

« L’industrie indienne des machines-outils est largement dépendante du secteur automobile. Chaque fois que le secteur automobile est fort, l’industrie des machines-outils est forte. Les industries utilisatrices émergentes telles que l’aérospatiale, la défense, les chemins de fer, l’énergie, les équipements médicaux, l’électronique, etc. offrent également de bonnes opportunités commerciales pour l’industrie des machines-outils. Cependant, chaque fois qu’il y a une décroissance dans le secteur automobile ou dans l’une de ces autres industries utilisatrices, l’industrie des machines-outils est touchée », a ajouté Varathan.

Cependant, les MPME ont été réticentes à investir dans les nouvelles technologies car un investissement important en capital est nécessaire. Varathan a déclaré que les entreprises hésitaient également à investir dans les technologies numériques car elles évoluent à un rythme très rapide, même si les entreprises doivent créer un bassin de main-d’œuvre prête à utiliser ces technologies numériques. « Environ 50 % de nos clients sont des MPME qui subissent une pression sur les coûts en termes de main-d’œuvre et d’approvisionnement. Bien que la croissance du secteur automobile soit bonne pour le secteur des machines-outils, elle n’est pas suffisante pour potentiellement créer une différence à grande échelle par rapport à ce qui arrive aux entreprises de machines-outils à court terme », a déclaré Bharathi.

Selon l’association, l’augmentation des dépenses budgétaires pour les chemins de fer, l’électricité, les infrastructures, etc., devrait déclencher une demande de biens d’équipement et de machines-outils. Les nouveaux secteurs de croissance identifiés par le gouvernement avec les incitations liées à la production devraient également stimuler la demande de machines-outils. De plus, IMTMA a déclaré que la refonte du prêt unique de la Reserve Bank of India pour les entreprises en difficulté en raison de l’épidémie de Covid devrait profiter aux MPME en difficulté financière en plus d’améliorer leur situation de trésorerie. « L’industrie indienne des machines-outils s’attend à une croissance d’environ 8 à 10 %, principalement tirée par les dépenses d’infrastructure et les investissements dans les secteurs émergents et champions », a déclaré Ravi Raghavan, vice-président d’IMMTA à Financial Express Online.

