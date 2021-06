Les MPME de l’hôtellerie et d’autres exhortent le gouvernement à renoncer aux intérêts, à prolonger le moratoire, à payer les salaires des employés, etc.

Le chiffre d’affaires total du secteur de l’hôtellerie et de la restauration au cours de l’exercice 20 était de 1,82 crore de lakh Rs, dont environ 75 %, selon les estimations du FHRAI, ont été effacés au cours de l’exercice 21.

Près d’une semaine après que la Banque de réserve de l’Inde eut annoncé un soutien de liquidité séparé de 15 000 crores de roupies avec une durée d’occupation allant jusqu’à trois ans pour les secteurs à forte intensité de contact tels que l’hôtellerie et les services auxiliaires jusqu’au 31 mars 2022, l’industrie a maintenant tendu la main au Le ministre du Tourisme Prahlad Singh Patel et le ministre des MPME Nitin Gadkari recommandent “des mesures fiscales immédiates pour le sauver d’un effondrement imminent”, ont déclaré mercredi l’association hôtelière faîtière Federation of Hotel & Restaurant Associations of India (FHRAI). «Le rétablissement des hôtels prendrait au moins trois ans après que tout soit revenu à la normale et que les voyages soient pleinement autorisés. Il serait juvénile de penser à une récupération dans les prochains mois de déverrouillage pour atteindre les niveaux d’avant Covid. Même si les gens commençaient à manger au restaurant et à voyager, cela ne compenserait pas l’année et demi de fermeture. Les restaurants mettront un an et demi à récupérer s’il n’y a pas de restrictions et pas de normes de distanciation sociale. Le secteur compte une grande partie des MPME », a déclaré à Financial Express Online Gurbaxish Singh Kohli, vice-président de la FHRAI.

Dans une déclaration soumise mardi, le FHRAI a demandé un plan de relance sectoriel comprenant une exonération complète des intérêts sur les prêts, une prolongation du moratoire de trois ans sur le montant principal de tous les prêts et des salaires de base mensuels pour les employés des hôtels et restaurants. qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie. Parmi les autres demandes clés figuraient l’accélération des paiements dus au secteur dans le cadre du programme d’exportation de services de l’Inde (SEIS) et le remboursement informatique, la renonciation à la condition secondaire sur les recettes en devises moyennes dans le cadre du programme de promotion des exportations de biens d’équipement (EPCG) et le traitement des paiements des touristes étrangers en INR. en tant que gain de change, en amenant la teneur de ECLGS 1.0 et 2.0 au même niveau que la teneur de ECLGS 3.0, et enfin, en supprimant le plafond de Rs 50 crore dans le cadre de la fenêtre de restructuration spéciale et de la condition exigeant des comptes classés comme standard au 31 mars 2021.

«Nous nous félicitons toujours du soutien de la RBI en matière de liquidité, mais nous voulons plus de clarté sur le soutien. Nous voulons que le gouvernement verse un salaire de base aux employés. Nous n’avons reçu aucun remboursement dans le cadre du programme SEIS. Le moins qu’ils (le gouvernement) puissent faire à un moment comme celui-ci est de donner cet argent pour aider les entreprises avec des flux de trésorerie. Vous ne pouvez pas préparer l’industrie aux pertes dues à la pandémie. Vous ne pouvez vous préparer qu’aux protocoles nécessaires pour le combattre. S’il y avait une troisième vague, il y aurait plus de fermetures et de pertes d’emplois », a ajouté Kohli.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Le chiffre d’affaires total du secteur de l’hôtellerie et de la restauration au cours de l’exercice 20 était de 1,82 crore de lakh Rs, dont environ 75 % selon les estimations du FHRAI ont été effacés au cours de l’exercice 21. C’est plus de Rs 1,30 lakh crore de revenus touchés pour l’économie indienne. L’encours total du prêt à l’industrie hôtelière était actuellement de plus de 60 000 crores de roupies, a ajouté l’organisme. En raison de pertes financières, 40% des hôtels et restaurants du pays ont fermé définitivement et environ 20% n’ont pas ouvert complètement depuis le premier verrouillage, tandis que les 40% restants continuent de subir des pertes, a-t-il ajouté. En avril de cette année, le gouvernement avait annoncé ECLGS 3.0 pour couvrir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, du voyage et du tourisme, des loisirs et du sport et prolongé de trois mois le programme global de crédit d’urgence, y compris les deux versions précédentes, du 31 mars 2021 au 30 juin 2021 , ou jusqu’à ce que des garanties pour le montant total de Rs 3 lakh crore soient émises. Le programme a ensuite été prolongé jusqu’en septembre 2021.

« Les fonds (ECLGS) disponibles ne sont pas substantiels. Il est arrivé trop tard car il ne reste presque plus d’argent, mais il faut attendre des directives détaillées. Cependant, cela fait au moins une bonne affaire pour les gens de rembourser leurs prêts au bout de deux ans car ils peuvent à peine gagner de l’argent à rembourser actuellement », a déclaré à Financial Express Online Pradeep Shetty, directeur de Maharaja Foods & Restaurants et co-secrétaire, FHRAI.

Les prêteurs dans le cadre de l’ECLGS ont déjà versé 2,54 lakh crore Rs aux MPME du plafond Rs-3-lakh-crore, Sunil Mehta, directeur général de l’Association des banques indiennes (IBA) avait déclaré aux journalistes le 30 mai lors d’une conférence de presse virtuelle sur le extension du dispositif ECLGS.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.