Les MPME du textile voient une incertitude quant à leur capacité de production après avoir retrouvé des niveaux proches de ceux d’avant Covid

Les prix du coton ont bondi de 7% à 10% d’un mois sur l’autre en janvier 2021, sous l’impulsion d’une forte demande d’exportation de fils de coton, selon India Ratings & Research.

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Les MPME du secteur textile, qui avaient récupéré jusqu’à 90 pour cent de leur capacité de production d’avant Covid avant la deuxième vague de mars de cette année, se tournent vers l’incertitude commerciale dans les semaines à venir. Après le blocage, qui a conduit à une contraction de l’activité commerciale, les MPME avaient commencé à se redresser en septembre avec une hausse des prix du fil. La reprise avait atteint environ 80 pour cent de la capacité de production en décembre de l’année dernière. Cependant, avec les nouvelles restrictions de Covid, y compris le verrouillage, le couvre-feu nocturne, le couvre-feu le week-end, etc., à travers le pays, les MPME craignent à nouveau une baisse de leur capacité de production.

«Covid aura un impact sur les MPME du textile, mais nous ne savons pas quel sera l’impact cette fois-ci. Plus de 60 à 70% des unités, qui sont des MPME du secteur, ont pu retrouver leur niveau d’avant Covid. Ils fonctionnent maintenant à une capacité de production d’environ 70 à 80% alors qu’elle aurait dû être de 100% jusqu’à présent », a déclaré Ashok Juneja, président de The Textile Association (Inde) à Financial Express Online. Fondée en 1939, l’association représente plus de 23 000 membres.

L’industrie nationale des textiles et des vêtements de l’Inde représente 2 pour cent du PIB de l’Inde et 12 pour cent des recettes d’exportation du pays, selon les données du gouvernement. Pendant Covid, l’Inde est devenue le deuxième plus grand fabricant de kits d’équipement de protection individuelle (EPI) au monde avec plus de 600 entreprises en Inde certifiées pour produire actuellement des EPI. Le marché mondial pour le même produit est susceptible de dépasser 92,5 milliards de dollars d’ici 2025. «Les exportations de textiles et de vêtements ont également diminué pour la période de janvier 2020 à novembre 2020 en raison de la pandémie. Mais maintenant, les commandes à l’exportation ont commencé à augmenter », selon un communiqué du ministère des Textiles en février de cette année.

Cependant, avec les leçons de l’année dernière, Juneja s’attend à ce que les MPME veillent à ce que la main-d’œuvre ne retourne pas dans sa ville natale. «Cette fois, il n’y aura pas beaucoup de problèmes de main-d’œuvre, car les entrepreneurs semblent mieux préparés que l’an dernier à prendre soin d’eux, à payer des salaires complets sans déductions et à éviter toute mise à pied. Le secteur est en grande partie non organisé et ne dispose d’aucune information complète concernant l’impact du verrouillage de l’année dernière alors même que le niveau de production a chuté dans le jute, la soie, etc., avait déclaré le ministère. Selon le portail Udyam Aadhaar, le total des MPME de fabrication de textile enregistrées entre septembre 2015 et juin 2020 était de 6,51,512, tandis que les MPME de l’habillement étaient de 4,28,864. Selon Udyam Registration, qui a remplacé Udyam Aadhaar en juillet de l’année dernière, 115855 MPME de fabrication de textile et 85564 MPME de vêtements ont été enregistrées entre le 1er juillet 2020 et le 9 février 2021.

«Jusqu’en mars de l’année dernière, toutes les unités textiles fonctionnaient jusqu’à 80-90 pour cent de leur capacité avant de réduire leur capacité de production à 30-40 pour cent. L’activité a repris en septembre et en décembre, elle est passée à 80-90 pour cent de la capacité de production. Le coton et les fils synthétiques ont fait de gros bénéfices avec l’augmentation des prix. Cependant, la performance a de nouveau régressé à partir de mars 2021 en raison de Covid et actuellement, elle se situe à 60-70%. S’il y a un verrouillage complet, la capacité de production pourrait baisser aux niveaux de l’année précédente », a déclaré TK Sengupta, président sortant de The Textile Association (Inde) à Financial Express Online.

