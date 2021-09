Les MPME et d’autres détaillants s’attendent à une reprise complète des ventes au détail d’ici octobre aux niveaux d’avant la pandémie

La catégorie Alimentation et épicerie a indiqué une croissance de 4 % en août par rapport aux niveaux d’août 2019.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le secteur de la vente au détail dominé par les MPME dans le pays espère une reprise complète d’ici le mois prochain. Avec le taux croissant de vaccination, les entreprises sont de plus en plus optimistes, mais avec une certaine prudence, quant à une meilleure fréquentation des clients sur tous les segments en septembre et octobre pour relancer l’ensemble du marché de détail. La confiance s’est appuyée sur une croissance mensuelle de la reprise après que la deuxième vague de Covid, qui a frappé en février de cette année, a retiré le secteur d’une reprise complète au cours des un ou deux mois suivants.

« Dans le schéma macro des choses, le mois d’août a certainement été bien meilleur qu’août dernier pour le secteur de la restauration. De nombreux joueurs ont dépassé au moins 80% de leurs ventes pré-Covid dans des espaces de restauration décontractés. Cependant, chaque ville a un chemin de récupération différent car chaque ville a été soumise à des restrictions différentes. Par exemple, les horaires des restaurants à Delhi ont été normalisés, mais pas à Noida, tandis que les horaires à Gururgram ont été normalisés avant toute autre ville, mais les horaires de Mumbai sont toujours restreints, etc. », a déclaré à Financial Express Kabir Suri, cofondateur et directeur d’Azure Hospitality. En ligne. Azure possède et gère des marques telles que Mamagoto, Dhaba Estd 1986, Sly Granny, Foxtrot, etc. Suri est également le nouveau président de la National Restaurant Association of India (NRAI).

Azure a pu faire pivoter son entreprise vers le modèle de livraison pour surmonter les défis liés à Covid. Suri a déclaré que le modèle de livraison contribue désormais à 35 pour cent de l’activité, contre 6 à 7 pour cent dans le passé. «Les gens qui ont pu faire la livraison ont pu récupérer jusqu’à 90 pour cent. Pour certaines de nos marques, nous sommes proches de la reprise au niveau de l’exercice 2019 en termes de ville », a-t-il ajouté.

Il est important de noter que, selon la dernière édition de la Retail Business Survey de la Retailers Association of India (RAI), les ventes au détail en août 2021 étaient à 88% des niveaux d’avant la pandémie (août 2019), contre 72% en juillet. 2021. Dans les catégories, les restaurants à service rapide (QSR) ont montré des signes de croissance avec 12% des ventes en août 2021 par rapport aux ventes d’août 2019, tandis que la catégorie alimentation et épicerie a indiqué une croissance de 4%. Cependant, la beauté et le bien-être, qui comprenaient les salons, les vêtements, les chaussures et les bijoux, n’avaient pas encore rattrapé les niveaux de vente d’avant la pandémie.

« Les retardataires sont toujours les vêtements, les chaussures, les bijoux et les produits de beauté et de soins personnels. L’indication d’acclamation des clients est liée à ces articles tandis que l’électronique, la nourriture et le QSR se portent bien. Les biens de consommation durables sont également sur la bonne voie. Nous pouvons obtenir les 12 % restants d’ici octobre s’il n’y a pas de troisième vague. Les détaillants sont assis avec un optimisme prudent car nous voyons maintenant des clients sortir pour faire du shopping et manger », a déclaré Kumar Rajagopalan, PDG de la RAI à Financial Express Online.

Prithviraj Kothari, qui dirige RiddiSiddhi Bullions et est également le président national de l’India Bullion and Jewellers Association, a déclaré que bien qu’il y ait une certaine peur de Covid parmi les clients, les salles d’exposition de bijoux connaissent une augmentation des affaires au cours des derniers mois à un point tel que le marché des bijoux voit jusqu’à 80% de récupération pré-Covid. « Le marché devrait croître en douceur maintenant et la demande devrait s’accélérer à mesure que la saison des fêtes approche. Il y a déjà une reprise de 80% dans les salles d’exposition par rapport aux niveaux de 2019. Les détaillants sont également enthousiasmés par la prochaine saison des mariages, tandis que le prix de l’or est également stable à environ Rs 47 000, contre plus de Rs 57 000 en août de l’année dernière, ce qui encouragerait les clients à faire leurs achats », a déclaré Kothari à Financial Express Online.

