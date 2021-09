Les MPME indiennes prévoient d’intensifier leurs investissements technologiques et embauchent à l’avance malgré la peur de la troisième vague

Près de 40 % des MPME en 2020, contre 34 % l’année précédente, envisageaient de lancer de nouveaux produits et services au cours de l’année à venir, selon une étude Kantar.

Technologie pour les MPME : Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) touchées par le Covid, qui avaient bravé les première et deuxième vagues de la pandémie, cherchent à intensifier leurs investissements dans la technologie numérique tout en embauchant plus de personnes cette année et poursuivraient sur leur lancée l’année prochaine alors que eh bien, a déclaré l’un des cadres supérieurs de la société d’analyse de données et de conseil Kantar à Financial Express Online lors d’une interaction. Alors que chacune des MPME sur quatre cherchait à augmenter la force de ses employés en 2020, elle a pris du recul à cause de Covid. Cependant, vers la fin de 2020, au moins une MPME sur trois cherchait à augmenter ses effectifs pour l’année prochaine et cela se poursuivrait également au cours de l’année à venir, selon Indranil Dutta, vice-président associé, Insights Division, Kantar.

« En outre, bien que leurs investissements (MPME) dans la technologie numérique ne soient peut-être pas importants par rapport à la période pré-Covid, nous pourrions voir au moins un tiers des MPME investir dans la technologie d’ici la fin de cette année et l’année prochaine également vis-à-vis de contre seulement 20 % des investissements liés à la technologie en 2019. Nous verrons cette tendance se poursuivre, qu’il y ait ou non une troisième vague. Il n’y aura pas de demi-tour dans l’utilisation de la publicité numérique. Le numérique continuera de croître », a déclaré Dutta.

L’adoption du numérique a pris une plus grande importance pour les MPME dans le monde post-Covid alors que les consommateurs se tournent progressivement vers les canaux en ligne pour l’achat de biens et de services. Selon une étude post-Covid 2020 réalisée par Cisco auprès de 1 424 petites et moyennes entreprises de la région Asie-Pacifique, l’Inde était classée neuvième en termes de classement de maturité numérique des PME en Asie-Pacifique. Cependant, 68 % des PME indiennes ont cherché à se transformer numériquement pour introduire de nouveaux produits et services, se différencier de la concurrence et se développer, tandis que 60 % ont reconnu que la concurrence se transforme et qu’elles doivent suivre le rythme.

Kantar avait également noté dans sa récente étude annuelle ITOPS pour 2020, couvrant 7 000 MPME dans 35 villes, que près de 40 pour cent des MPME en 2020, contre 34 pour cent l’année précédente, envisageaient de lancer de nouveaux produits et services dans l’année à venir. En outre, environ 25 % des MPME en 2019 cherchaient à accroître la force de leurs employés en 2020. Le plan a ensuite été suspendu en raison de Covid, car de nombreuses MPME avaient licencié leurs employés. Cependant, selon les dernières données ITOPS, l’embauche est actuellement l’un des principaux plans d’affaires pour chacune des MPME sur trois en Inde. De même, contre seulement 15 % des MPME en 2019 cherchant à mettre à niveau la technologie et environ deux entreprises sur 10 souhaitant se concentrer sur leur présence numérique, près d’un quart des MPME ont désormais prévu de mettre à niveau la technologie et trois sur 10 ont prévu se concentrer sur leur présence numérique avec des activités comme la vente, le marketing en ligne, etc.

«Les entreprises qui sont entrées dans la coquille après la première vague de Covid essaient maintenant de nouvelles choses et continueraient à le faire avec un changement de mentalité selon lequel Covid est là pour rester beaucoup plus longtemps que prévu. Donc, jouer la sécurité serait risqué. Les MPME ne veulent plus jouer la sécurité sauf peu d’entre elles et sont prêtes à investir dans beaucoup de choses malgré la situation actuelle. S’il y a un long verrouillage après la troisième vague, ce qui semble peu probable, où les entreprises sont obligées de fermer pendant un certain temps, cela peut être un facteur difficile pour leur croissance à venir. Pourtant, ils ne soutiendront pas l’ère de la première vague », a ajouté Dutta.

