Les MPME pourraient bientôt être exemptées de l’audit légal obligatoire ; La NFRA recherche des suggestions sur le mouvement proposé

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Le régulateur d’audit indépendant National Financial Reporting Authority (NFRA) a sollicité les commentaires des parties prenantes et du grand public sur la question de savoir si les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), en fonction de certains critères et seuils, devraient être exemptées de l’audit légal obligatoire en vertu de la Loi sur les sociétés, 2013. Les commentaires ont été sollicités par le biais d’un document de consultation mercredi. La NFRA a noté que les réglementations relatives à l’information financière et à l’audit « ne devraient pas imposer une charge et des coûts excessifs aux entités réglementées » et que le cadre réglementaire global devrait être « proportionnel à la taille et au type des entités » soumises à ces réglementations. La NFRA a été créée par le gouvernement central en octobre 2018.

La NFRA, qui fait des recommandations au gouvernement sur la formulation et l’établissement de politiques et normes de comptabilité et d’audit à adopter par les entreprises ou leurs commissaires aux comptes, avait récemment effectué une analyse préliminaire sur les paramètres financiers clés des entreprises. L’analyse visait à comprendre les problèmes liés au respect du cadre réglementaire, en particulier par les MPME dont la valeur nette est inférieure à 250 crores de roupies.

Cependant, les points de vue sur l’opportunité d’accorder l’exemption aux MPME sont partagés. « Ce serait une idée fantastique si l’exemption était accordée. Le contrôle légal des comptes n’est requis de nos jours qu’à des fins de prêt bancaire. Mais le relevé bancaire qui donne toutes les dépenses et autres détails et les déclarations de TPS à travers lesquelles on peut obtenir tous les détails de vente et d’achat d’une entreprise, les informations de l’audit, par conséquent, n’ont pas beaucoup d’importance. Les banques trouvent des moyens alternatifs en dehors du bilan audité pour évaluer la solvabilité du client », a déclaré à Financial Express Online Jyoti Prakash Gadia, directeur général de Resurgent India.

En revanche, un cadre supérieur de l’un des principaux cabinets de conseil du pays a demandé l’anonymat, a déclaré que l’exemption, si elle était accordée, pourrait nuire à la crédibilité des informations fournies par les MPME.

« Cela ne devrait pas être fait car il y a beaucoup de confiance et de dépendance vis-à-vis des données. Dans une entreprise privée ou une petite entreprise, pour quiconque souhaite se fier à l’information comptable, la seule source crédible est constituée par les états financiers audités par un commissaire aux comptes. Si cela est supprimé, quelle sera la source crédible disponible pour, disons, les investisseurs qui souhaitent investir ou une autorité gouvernementale, etc., pour comprendre l’entreprise », a déclaré le dirigeant à Financial Express Online.

Les MPME ont également fait écho à l’idée de ne pas accorder d’exemption, même si cela aiderait à réduire le fardeau de la conformité si elle était supprimée. DP Goel, qui dirige Conquerent Control Systems, qui fabrique et fournit des panneaux de commande électriques, un panneau de commande et un panneau de commande photoélectrique, a déclaré que même s’il paie Rs 4,5 lakh pour l’audit légal, ce n’est pas une dépense inutile et un fardeau pour son Entreprise.

« Bien que cela contribuera à réduire les coûts et la conformité, il ne devrait pas être supprimé. L’audit garantit que l’entreprise a fourni une représentation correcte et honnête de sa situation financière. A défaut, qui certifiera les informations fournies ? Dans un tel cas, on pourrait mettre tout ce qu’il veut », a déclaré Goel à Financial Express Online.

Dans son document de consultation, la NFRA a également demandé s’il y avait une exigence pour un ensemble distinct de normes d’audit pour les MPME comme il existe pour les normes comptables. Il a également noté que sur la base de l’analyse, les honoraires payés aux auditeurs par une grande majorité de MPME sont “bien inférieurs à ce qu’exigerait un audit, lorsqu’il est effectué conformément à la lettre et à l’esprit des normes d’audit”. Cela impliquait que les petites entreprises n’avaient pas payé le montant requis pour un audit de qualité.

« Il y a définitivement un déficit de confiance dans le bilan audité des MPME. Alors pourquoi ne pas simplement supprimer la pratique d’audit. Le déficit est dû au fait que la qualité de l’audit est mauvaise, car les frais payés par les MPME ne sont pas suffisants. Pour un audit de bonne qualité, le coût est d’au moins Rs 5 lakh, mais de nombreuses MPME ne veulent pas dépenser autant, sauf quelques-unes », a ajouté Gadia.

Même en ce qui concerne l’obtention d’un système d’audit distinct pour les MPME, il serait important de voir comment il répondrait aux exigences de chaque partie prenante. « Mettre en place une nouvelle méthode serait un exercice exaspérant car il faudrait prendre en considération les exigences de chaque acteur associé à une entreprise. Par exemple, l’exigence d’une banque serait différente de l’exigence d’un investisseur. De même, les autorités fiscales auraient des exigences distinctes, etc., contrairement à l’audit légal qui est un rapport cohérent », a ajouté l’exécutif. La date limite d’envoi des commentaires par e-mail est le 10 novembre 2021.

Pendant ce temps, mardi, selon un communiqué de la NFRA, l’Institut des comptables agréés de l’Inde (ICAI) avait soumis un document d’approche pour la révision des normes comptables existantes des entreprises qui ne sont pas tenues de suivre les normes comptables indiennes (AS). Le document soumis à la NFRA proposait également des textes de 18 normes comptables (AS) révisées sur un total de 32 AS révisées qui devraient être prescrites à l’issue de ce projet de révision des AS.

La NFRA a noté que la plupart des entreprises auxquelles s’appliquera cette proposition d’AS révisée sont des entités privées alors que beaucoup d’entre elles ont « une valeur nette ou un chiffre d’affaires ou un endettement très faible ou une combinaison de ceux-ci. Ils appartiendraient principalement à de petites familles, parfois accompagnées d’un petit cercle d’amis et de parents. Par conséquent, l’intérêt du public pour les états financiers à usage général (GPFS) de ces sociétés serait très probablement minime », indique le communiqué.

