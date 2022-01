Les MPME représentaient 95 % des prêts de l’exercice 21 dans l’industrie des machines électriques : rapport

Facilités de faire des affaires pour les MPME : l’Inde est actuellement le troisième producteur et le deuxième consommateur d’électricité au monde avec une capacité de puissance installée de 383,37 BW en mai 2021.

Facilités de faire des affaires pour les MPME : Sur les 3 lakh emprunteurs de crédit dans l’industrie des machines électriques en mars 2021, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) représentaient 95 % du nombre total de prêts et 30 % de la valeur globale du crédit. Le nombre de prêts actifs s’élevait à 1 99 490 alors que la valeur du crédit était de 94 800 crores de roupies avec une croissance annuelle de 3,2 %, alors même qu’il y avait une baisse de 5,5 % d’un trimestre à l’autre, SIDBI et le bureau de crédit Crif High Mark a déclaré jeudi dans un rapport. Le nombre total de prêts décaissés s’élevait à 1 16 080 avec une valeur totale du crédit de Rs 34 320 crore au cours de l’exercice 21.

L’Inde est actuellement le troisième producteur et le deuxième consommateur d’électricité au monde avec une capacité électrique installée de 383,37 BW en mai 2021, note le rapport. Dans l’industrie des machines électriques, le marché des équipements de production et le marché de la transmission et de la distribution devraient croître à un taux de croissance annuel composé d’environ 25 % entre les exercices 2015 et 22. Alors que les équipements de production comprennent des chaudières, des turbines et des générateurs, les équipements de transmission sont des transformateurs et les équipements de distribution comprennent des appareils de commutation et des commandes.

Les banques du secteur public étaient en tête du décompte des prêts avec une part de 60,3 % en volume en mars 2021, tandis que la part des banques privées, des sociétés financières non bancaires (NBFC) et des banques étrangères s’élevait à 22,3 %, 11,4 %. et 2,4 pour cent, respectivement, selon le rapport. Cependant, en termes de valeur, les banques privées ont dominé avec une part de 37,8% contre 23,1% des banques du secteur public, 19,8% des NBFC et 16,1% des banques étrangères. Les NPA se sont également améliorés de 5,83 % en glissement annuel en mars 2021 et s’établissaient à 13,6 % alors même qu’il y avait eu une légère baisse de 0,35 % en QoQ.

Alors que le secteur a connu une baisse de croissance au cours de la première moitié de l’exercice 21 en raison du covid, mais « alors que les marchés ont repris la normale et que les activités de fabrication ont pris de l’ampleur, le secteur a montré des signes prometteurs de reprise et devrait poursuivre sa trajectoire de croissance », a déclaré Navin. Chandani, directeur général et PDG, CRIF Inde. Le secteur devrait atteindre l’objectif de 100 milliards de dollars en 2022.

« Le secteur contribue à 8 % de la production manufacturière du pays, 1,5 % au PIB du pays et 1,5 % aux exportations du pays. Le gouvernement a un objectif de pénétration des véhicules électriques de 30 pour cent d’ici 2030 avec des incitations pour rendre la fabrication nationale économiquement viable. Cela représente une énorme opportunité pour les fabricants nationaux du secteur des machines électriques et a un avenir prometteur avec une croissance exponentielle », a déclaré Sivasubramanian Ramann, CMD, SIDBI.

Il est important de noter que la croissance de la population ainsi que l’augmentation de l’électrification et de la consommation par habitant augmenteraient la consommation d’électricité à 1 894,7 TWh en 2022, ajoute le rapport. De plus, dans le segment des énergies renouvelables, l’objectif fixé d’atteindre une capacité installée renouvelable de 175 GW d’ici 2022 aiderait les entreprises à tirer parti de l’opportunité d’équipement électrique.

