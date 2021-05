Les MPME saluent le soutien de 50000 crores de RBI de RBI pour renforcer l’infrastructure Covid et les approvisionner à temps

La flambée des cas de Covid depuis mars a mis le système de santé indien à rude épreuve, les hôpitaux dépassant leur capacité réelle. (Photo .)

Crédit et financement pour les MPME: Les MPME du secteur des dispositifs médicaux ont salué la décision de la Reserve Bank of India d’autoriser les banques à accorder des prêts prioritaires de Rs 50 000 à des entités du secteur de la santé afin de renforcer l’infrastructure et les services médicaux liés à Covid. Le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das, a annoncé mercredi qu’une «fenêtre de liquidité à la pression de 50 000 crore Rs avec des ténors allant jusqu’à trois ans au taux de pension est ouverte jusqu’au 31 mars 2022», pour permettre aux banques de prêter aux fabricants de vaccins, aux importateurs et aux fournisseurs de vaccins et de dispositifs médicaux prioritaires, hôpitaux et dispensaires, laboratoires de pathologie, fabricants et fournisseurs d’oxygène et de ventilateurs, etc.

«Un accès plus facile aux fonds aidera les fabricants et les importateurs à financer la montée en puissance des fournitures pour augmenter la chaîne d’approvisionnement des dispositifs médicaux indispensables», Rajiv Nath, directeur général, Hindustan Syringes & Medical Device, et coordinateur du forum, Association of Indian Medical Device Industry ( AiMeD) a déclaré à Financial Express Online. AiMeD est une association faîtière de fabricants indiens de dispositifs médicaux qui compte plus de 500 membres, dont près de 95% sont des MPME. Elle compte également plus de 200 membres associés représentant les intérêts de plus de 1 200 fabricants de dispositifs médicaux.

La flambée des cas de Covid depuis mars a mis le système de santé indien à rude épreuve, les hôpitaux dépassant et dépassant leur capacité réelle et manquant même d’oxygène médical, de ventilateurs, de lits de soins intensifs, etc. – crise sanitaire vue avant dans le pays et conduisant par conséquent à une augmentation du nombre de décès. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré mercredi que l’Inde représentait 46% des nouveaux cas de Covid-19 enregistrés dans le monde la semaine dernière et un décès sur quatre. La dernière annonce de Das a donc été la nécessité de l’heure.

«Le budget global de la santé en Inde pour 2021-2022 a été fixé à Rs 2,23 lakh crores et un crédit supplémentaire de Rs 50 000 crores représente près de 23% des dépenses publiques. La même chose serait disponible pour toutes les parties prenantes telles que les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les fabricants de vaccins, les laboratoires de pathologie pour augmenter l’infrastructure et les fournitures. Les banques accorderont des prêts bon marché pour importer des équipements médicaux, des fournitures de vaccins, des concentrateurs d’oxygène et des usines d’oxygène mobiles, etc., permettant ainsi aux plus petits acteurs de niveau micro d’intervenir dans le processus qui leur semblait inabordable auparavant. Auparavant, les MPME et les petites entités avaient du mal à obtenir du crédit auprès des banques, car les banques préfèrent les grands acteurs organisés, mais cela ferait pencher la balance en leur faveur car il est facile et bon marché d’accéder à un nouveau crédit », Jyoti Prakash Gadia, Managing Partner, Resurgent L’Inde a déclaré à Financial Express Online.

Actuellement, une bonne part de la demande d’équipements de santé est satisfaite par les importations en provenance de Chine. Le soutien au crédit réduira vraisemblablement la dépendance vis-à-vis de la Chine. En outre, les startups des technologies de la santé pourront profiter de cette nouvelle liquidité pour intensifier leurs opérations. Sunil Singh, basé à Gurugram, qui dirige UnivLabs: fabricant de tours chirurgicales d’endoscopes indigènes, a déclaré que la pandémie avait mis en évidence les capacités limitées de l’Inde dans la fabrication de dispositifs médicaux, une industrie à forte intensité de capital soumise à un contrôle réglementaire élevé.

«L’annonce actuelle de RBI donnera un nouvel élan à l’autosuffisance. Compte tenu de l’échelle de notre pays et de notre population, nous localiserons la conception et la fabrication de la plupart des dispositifs médicaux. Notre stress ne devrait pas être uniquement de construire des appareils innovants, mais tous les appareils pour lesquels l’Inde dépend des importations », a déclaré Singh à Financial Express Online.

RBI a déclaré que les prêts au titre de la nouvelle facilité de liquidité seront classés dans le secteur prioritaire jusqu’au remboursement ou à l’échéance, selon la première éventualité. Les banques peuvent octroyer ces prêts aux emprunteurs directement ou par l’intermédiaire d’entités financières intermédiaires réglementées par la RBI. Das a déclaré que les banques devraient créer un portefeuille de prêts Covid dans le cadre de ce programme. «À titre d’incitation supplémentaire, ces banques seront éligibles à garer leur excédent de liquidité jusqu’à la taille du portefeuille de prêts Covid auprès de la RBI dans le cadre de la fenêtre de prise en pension inversée à un taux inférieur de 25 points de base au taux du repo ou, appelé d’une manière différente, 40 pb de plus que le taux de prise en pension. »

