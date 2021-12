Les MPME soutenues dans le cadre du programme d’approvisionnement en matières premières du NSIC déclinent: données du gouvernement

Facilité de faire des affaires pour les MPME : la limite pour une seule unité engagée dans la fabrication peut aller jusqu’à Rs 10 crore et Rs 6 crore par unité engagée dans des activités de service, dans le cadre du régime RMA.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Même si les prix des différentes matières premières ont augmenté de plusieurs fois depuis la frappe de Covid l’année dernière, le nombre de MPME soutenues dans le cadre du programme gouvernemental d’assistance aux matières premières (RMA) a diminué au cours de l’exercice 2020-21 par rapport à l’exercice précédent, ont montré des données officielles . De 2 842 unités de soutien au crédit d’une valeur de 5 244 crores de roupies au cours de l’exercice 21, le nombre est tombé à 2 699 unités avec la baisse du soutien au crédit de 4 398 crores de Rs, selon les données partagées par le ministre des MPME Narayan Rane à Rajya Sabha récemment. Le verrouillage induit par Covid l’année dernière a entraîné l’arrêt des activités de fabrication et de production, mettant les MPME et autres fabricants en faillite pendant des mois.

La baisse du nombre de MPME soutenues dans le cadre du programme l’année dernière a indiqué que malgré le déblocage des activités après août de l’année dernière, les entreprises ont eu du mal à reprendre leurs activités. Cependant, la situation semble avoir considérablement changé au cours de l’exercice en cours. Au 26 novembre 2021, déjà 2 445 unités bénéficiaient d’un soutien d’une valeur de 3 083 crores de roupies dans le cadre du programme RMA. Mis en œuvre par la National Small Industries Corporation (NSIC) du ministère des MPME, le programme offre « un soutien au crédit aux MPME pour l’achat de matières premières auprès des fabricants de vrac avec lesquels la NSIC s’est associée et d’autres fournisseurs identifiés par les MPME également », a déclaré Rane. Les principales matières premières mises à disposition par NSIC comprennent l’acier, l’aluminium, le cuivre, le zinc, le polymère, le bitume, l’émulsion, le ciment, etc.

Depuis avril de l’année dernière, les prix au kilo de plusieurs matières premières ont bondi. Jusqu’en octobre de cette année, l’alliage d’aluminium avait bondi de 154% de Rs 106 à Rs 270, le cuivre avait augmenté de 119 % de Rs 355 à Rs 779, le papier kraft avait augmenté de 110% de Rs 20 à Rs 42, le plastique technique avait également a augmenté de 100 pour cent de Rs 70 à Rs 140, etc., selon les données du All India Council of Association of MPMEs (AICA).

En revanche, les unités SC/ST prises en charge au cours de l’exercice 21 avaient augmenté par rapport à l’exercice 20. Un crédit de Rs 65,53 crore a été fourni au cours de l’exercice 21 aux entrepreneurs SC / ST, en hausse de 10 % par rapport à 59,50 crore de Rs au cours de l’exercice 20 et de 12,5% par rapport à 58,23 crore de Rs au cours de l’exercice 19 malgré les défis liés à Covid. Les données ont été partagées par Rane à Rajya Sabha en juillet de cette année. Le programme fournit un soutien au crédit jusqu’à 180 jours pour que les MPME puissent profiter de l’économie des achats tels que les achats en gros, les remises en espèces, etc.

« Nous avons 15 bureaux dédiés aux entrepreneurs SC/ST qui fournissent un soutien de la prise en main au marketing, etc., via une équipe dédiée. Nous nous sommes également engagés avec des banquiers à la retraite pour aider à accélérer le processus de crédit bancaire pour les entrepreneurs. Le programme fournit des matières premières à des prix abordables et compétitifs pour les MPME afin que le produit final soit également compétitif sur le marché. Nous agrégeons les exigences des MPME, puis négocions des remises en gros avec les fabricants qui sont répercutées sur les MPME », avait déclaré Ravi Kumar, directeur général en chef du NSIC à Financial Express Online.

Les MPME manufacturières ayant un certificat d’enregistrement Udyam ou un précédent mémorandum Udyog Aadhaar (UAM) peuvent demander le programme RMA, selon le NSIC. Une limite est sanctionnée pour l’achat de matériel à crédit en fonction des besoins en matières premières de l’unité, de sa situation financière et d’une garantie disponible d’une valeur équivalente sous la forme d’une garantie bancaire. La limite pour une seule unité engagée dans la fabrication peut aller jusqu’à Rs 10 crore et Rs 6 crore par unité engagée dans des activités de service. Cependant, pour un groupe d’unités, la limite est de Rs 20 crore dans la fabrication et de Rs 15 crore dans les activités de service. La validité de la limite sanctionnée au titre du régime est d’un an renouvelable une année.

