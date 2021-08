Les MPME utilisant les outils sans code d’Effitrac peuvent désormais accéder à la plateforme bancaire numérique de RazorpayX

in

Technologie pour les MPME : Le fournisseur SaaS de technologie de processus métier basé à Coimbatore, Effitrac, a annoncé son partenariat avec la plate-forme bancaire commerciale RazorpayX, proposée par le géant de la fintech Razorpay.

Dans le cadre du partenariat, les clients MPME d’Effitrac auront accès à la gamme de solutions bancaires numériques proposées par RazorpayX telles que les liens de paiement, le compte courant, la tenue de livres, les TDS automatisés et même les services de capital sur sa plateforme, sans être transférés vers un lien externe.

« Alors que nous proposons plus de 30 produits sans code autour de l’ERP, de la gestion des stocks, de la paie RH, de la facturation, nous voulons être une plate-forme unique qui réponde à toutes les solutions commerciales de bout en bout », a déclaré Logesh Velusamy, fondateur et PDG de Effitrac.

Concernant le partenariat, a-t-il ajouté, « RazorpayX améliorera les capacités de notre produit financier Neobooks et en fera une solution unique pour répondre aux besoins de transactions financières des entreprises. »

Effitrac s’était auparavant associé au fournisseur de solutions sans/low code Jiffy.ai pour permettre à ses clients d’automatiser les processus métier à grande échelle. Pour les services, la société a collaboré avec CFO Bridge pour offrir aux MPME un accès à la demande aux directeurs financiers. Velusamy a confirmé que d’autres partenariats de ce type sont en cours.

Effitrac propose plus de 30 modèles préconfigurés pour les PME afin que les propriétaires d’entreprise et les employés ayant un savoir-faire technologique limité puissent automatiser les processus d’entreprise tels que l’ERP, le CRM, le SIRH et la paie.

Actuellement, Effitrac travaille avec plus de 500 MPME et 30 000 utilisateurs dans 13 secteurs. L’entreprise de 35 personnes prévoit d’atteindre un million de MPME au cours des trois prochaines années.

