Les MSP de Rabi reflètent l’intention du gouvernement de réduire le fardeau des achats

Le comité ministériel des affaires économiques (CCEA) a approuvé mercredi des augmentations plutôt modestes de 2 à 9 % des prix de soutien minimaux (MSP) des cultures à cultiver pendant la saison du rabi à partir du 1er octobre. Les attentes d’une récolte d’hiver exceptionnelle se sont éclaircies. , étant donné la prévision de pluies abondantes ce mois-ci, ce qui pourrait conduire à une amélioration des conditions d’humidité du sol.

L’augmentation garantira des prix rémunérateurs aux producteurs pour leurs produits, tandis que les prix ont été fixés dans le but d’encourager la diversification des cultures, a déclaré le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

La plus forte augmentation du MSP par rapport à l’année précédente a été décidée pour les lentilles (masur) et la moutarde (7,8% et 8,6% respectivement ou Rs 400/quintal chacune). Dans le cas du carthame, une augmentation de Rs 114/quintal ou 2,1% par rapport à l’année dernière a été annoncée. La rémunération différentielle vise à encourager la diversification des cultures, a indiqué le ministère.

Dans le cas du blé, la principale céréale d’hiver, le nouveau MSP sera de 2 015 Rs/quintal, en hausse de 40 Rs ou de seulement 2 % par rapport à l’an dernier. Il s’agit d’une augmentation inférieure à celle de plusieurs années précédentes.

Ceci est important car le gouvernement est aux prises avec une production plus élevée de céréales et une pression conséquente sur l’approvisionnement. Le pays a enregistré une production record de 109,5 millions de tonnes (MT) de blé en 2020-21 (juillet-juin). L’objectif de cette année est fixé à 110 MT.

Bien entendu, tous les MSP s’inscrivent dans le principe de ces prix au moins égal à 150 % du coût de production (A2+FL).

« Des efforts concertés ont été déployés au cours des dernières années pour réaligner les PSM en faveur des oléagineux, des légumineuses et des céréales secondaires afin d’encourager les agriculteurs à passer à de plus grandes superficies sous ces cultures et à adopter les meilleures technologies et pratiques agricoles, afin de corriger le déséquilibre entre l’offre et la demande », a dit le ministère. L’annonce de Rabi MSP pour la campagne agricole 2021-22 a été encore avancée de deux semaines par rapport à l’année précédente.

Le Département météorologique indien (IMD) a déjà prévu des pluies supérieures à la normale pour septembre, quantitativement 115 % de la moyenne sur longue période (LPA). Jusqu’à présent, les précipitations étaient de 115% de la LPA en septembre et une nouvelle vague d’humidité la semaine prochaine, comme prévu, pourrait être utile pour les cultures de rabi, car les semis devraient commencer à partir du mois prochain.

Les MSP des cultures de rabi sont déclarés généralement annoncés en octobre ou novembre, mais l’année dernière, il a été annoncé un mois plus tôt, le 21 septembre, probablement pour rassurer les agriculteurs sur l’engagement du gouvernement à poursuivre le système de prix de référence au milieu des protestations des agriculteurs contre les lois agricoles litigieuses.

Une production robuste n’augmente pas nécessairement les revenus des agriculteurs et le prix bord champ est l’un des principaux facteurs d’augmentation de la valeur ajoutée brute (VAB) dans l’agriculture. Dans le cas de nombreuses cultures, y compris les graines oléagineuses et les légumineuses, les niveaux d’approvisionnement sont cruciaux pour influencer les prix des mandi, à moins qu’il n’y ait une baisse de la production.

Le Centre a dépensé plus de 85 000 crores de roupies pour l’achat d’un record de 43,3 tonnes de blé cultivé au cours de la campagne agricole 2020-21, soit 11% de plus que l’année précédente. Chaque année, l’approvisionnement a augmenté tandis que la demande annuelle de blé en vertu de la loi nationale sur la sécurité alimentaire (NFSA) est de 25 à 30 tonnes. Le pool central disposait de 56,5 MT de blé au 1er août, soit plus du double de la norme tampon de 27,6 MT pour juillet-septembre.

Le régime de soutien des prix sans approvisionnement ne semble pas fonctionner sur le terrain. Bien que les achats du gouvernement aient augmenté au cours des cinq dernières années par rapport aux cinq années précédentes, les avantages des MSP se limitent principalement aux producteurs de riz et de blé du Pendjab, de l’Haryana et du Madhya Pradesh. Pour la première fois l’année dernière, la FCI avait acheté une quantité importante de paddy dans le Telangana et l’Andhra Pradesh. En 2020-2021, le Centre avait acheté près de 1,2 MT de légumineuses et d’oléagineux, ce qui représente moins de 2 % de leur production combinée de 61,8 MT. En revanche, les achats de paddy et de blé étaient respectivement de 48% et 40%, par rapport à la production.

Selon les données officielles, le secteur agricole et les secteurs connexes sont restés l’un des points les plus brillants de l’exercice 21, avec une croissance de 3,6% de la valeur ajoutée brute (VAB) en termes réels, même sur une base relativement défavorable (la VAB du secteur agricole a augmenté jusqu’à 4,3% en FY20). La tendance positive se poursuit car ce secteur est resté largement isolé des chocs Covid et a progressé jusqu’à 4,5% au T1FY22, contre 3,5% un an auparavant.