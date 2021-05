Les MTV Movie And TV Awards 2021 dévoilent les nominés dans la catégorie sociale

Avant la cérémonie en deux parties honorant les plus grands moments du cinéma et de la télévision, deux groupes supplémentaires de nominés ont été annoncés pour les MTV Movie & TV Awards 2021.

Les catégories sociales du meilleur documentaire musical et du meilleur moment musical seront ouvertes au vote des fans à partir des 10 et 11 mai, respectivement.

La catégorie Meilleur documentaire musical met en évidence une liste de documentaires publiés numériquement qui résument un moment particulier de la carrière d’un artiste.

Les nominés de cette année comprennent Ariana Grande pour son film de concert Netflix Excuse Me, I Love You, qui se déroule dans les coulisses de la tournée Sweetener de la pop star, et le documentaire Apple TV + de Billie Eilish Le monde est un peu flou, qui explore la sortie éclair du premier album de la chanteuse When We All Fall Asleep Where Do We Go.

Demi LovatoLe dernier documentaire de Dancing With The Devil est également nominé aux MTV Movie & TV Awards de cette année. Sorti en quatre parties sur YouTube, la série plonge dans le voyage de Lovato suite à une surdose presque fatale.

Taylor Swift a reçu une nomination pour son documentaire Netflix Mlle Americana, un film qui va de l’ère de la réputation de la chanteuse au début de l’ère de son amant. Autrefois compagnon de tournée de Swift, Shawn Mendes est également nominé pour In Wonder, un regard honnête sur la réalisation de Merveille et le quotidien de l’une des plus grandes stars du monde. Le film est également sorti sur Netflix.

Les Bee Gees: comment réparer un cœur brisé se retrouve également parmi les nominés du meilleur documentaire musical 2021. Le film explore la vie et les héritages de Robin, Maurice et Barry Gibb.

La catégorie Meilleur moment musical des MTV Movie & TV Awards met en lumière les chansons qui incarnent et rehaussent les scènes dans lesquelles elles sont apparues. Les titres nominés de cette année incluent la version orchestrale de «Wildest Dreams» de Taylor Swift tel qu’il a été joué à Bridgerton, «Agatha All Along» de la série Disney + Wandavision, «Stand By Me» de Ben E. King de Love & Monsters et plus encore.

Les MTV Movie & TV Awards 2021 seront diffusés en deux parties. La première nuit, le 16 mai, met en valeur le matériel cinématographique et télévisé scénarisé, tandis que la deuxième nuit, le 17 mai, est remise aux MTV Movie & TV Awards: Unscripted. La légende du rap Snoop Dogg devrait faire une apparition en tant que DJ pour la première soirée de remise des prix.

Vous trouverez plus d’informations sur la manière de voter pour les catégories sociales de cette année du meilleur documentaire musical et du meilleur moment musical sur le site officiel des MTV Movie & TV Awards. Consultez la liste complète des nominés pour les deux catégories ci-dessous.

Meilleur documentaire musical

Ariana Grande: Excusez-moi, je t’aime

Biggie: j’ai une histoire à raconter

Billie Eilish: Le monde est un peu flou

Briser le silence: le film (BTS)

Demi Lovato: Danser avec le diable

Shawn Mendes: en merveille

Taylor Swift: Miss Americana

Les Bee Gees: comment réparer un cœur brisé

Le New York Times présente: Encadrement de Britney Spears

Tina

Meilleur moment de musique

“Fille à la peau brune” dans Black Is King

«Lost in the Wild» dans The Kissing Booth 2

“Stand By Me” dans Love & Monsters

«Début du milieu» dans À tous les garçons: toujours et pour toujours

«Les rêves les plus fous» à Bridgerton

«I Wanna Rock» dans Cobra Kai

«Edge of Great» dans Julie et les fantômes

«Agatha All Along» dans WandaVision