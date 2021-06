Les MTV Video Music Awards reviennent à New York avec des fans .

Les MTV Video Music Awards seront l’une des premières remises de prix remplies de fans depuis la pandémie alors que la cérémonie sera diffusée en direct du Barclays Center à New York le dimanche 12 septembre.

Conformément aux autorités nationales et locales, l’événement étoilé vise à rassembler en toute sécurité les fans de musique du monde entier pour une soirée épique qui mettra en vedette les plus grands noms de la musique. Le spectacle mettra la santé et la sécurité de ses artistes, fans et personnel en premier, en suivant strictement les protocoles COVID-19 actuels du Barclays Center. Tout protocole supplémentaire sera annoncé à l’approche de l’événement.

Les VMA 2020 étaient initialement prévus pour le Barclays Center en août de l’année dernière mais ont dû être annulés en raison de la pandémie. Au lieu de cela, la cérémonie a eu lieu dans un format extérieur à travers la ville; la majorité des performances ont été préenregistrées soit à New York, soit sur des décors de studio avec une toile de fond à New York pour ceux qui ne peuvent pas voyager. Cette année sera la première fois que les VMA reviennent au Barclays Center depuis 2013.

MTV s’associe également à 9/11 Day, l’organisation à but non lucratif qui dirige la Journée nationale du service et du souvenir du 11 septembre, reconnue par le gouvernement fédéral. Une série d’activités axées sur le service se déroulera au cours de la semaine précédant les AMV, promouvant la sensibilisation et l’action positive à l’occasion du 20e anniversaire du 11 septembre.

Le lien entre MTV et les membres de la communauté du 11 septembre remonte à près de deux décennies au Concert for New York City, qui a eu lieu au Madison Square Garden le 20 octobre 2001. Les événements de cette année visent à encourager la participation à divers actes de bienfaisance service à travers le pays le 11 septembre pour honorer les vies perdues, leurs familles, les blessés et ceux qui se sont mobilisés en réponse aux attaques.

On ne sait pas encore qui se produira lors de la cérémonie. L’événement de l’année dernière a vu des performances de The Weeknd, Miley Cyrus, The Black Eyed Peas, Ariana Grande et Lady Gaga, qui ont volé la vedette avec de multiples changements de tenues tout au long de la nuit. Gaga a également été l’acte le plus récompensé de la soirée, remportant cinq prix, dont le premier MTV Tricon Award pour ses réalisations dans trois domaines ou plus du divertissement.

MTV diffusera les VMA sur ses plateformes linéaires et numériques dans plus de 175 pays et territoires.

