Les MTV VMA Awards 2021 devraient avoir lieu au Barclays Center

Après un événement 2020 distancié, les VMA reviennent en 2021 au Barclays Center de Brooklyn avec un public en direct. La remise des prix aura lieu le dimanche 12 septembre.

«MTV et le Barclays Center travaillent en étroite collaboration avec les autorités nationales et locales pour mettre en œuvre les meilleures pratiques et exécuter un spectacle époustouflant qui rassemble des fans de musique du monde entier avec la santé et la sécurité de nos artistes, fans, personnel et partenaires restant le Priorité n ° 1 », ont déclaré les organisateurs dans un communiqué, selon MTV News. Il n’y a aucune mention des exigences en matière de vaccins, mais New York a déjà mis en place une exigence de vaccin pour les activités en intérieur à partir de la mi-septembre.

En raison de la proximité du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre, MTV prévoit de travailler avec l’association à but non lucratif 9/11 Day pour honorer la Journée nationale du service et du souvenir.

L’événement unique de 2020 En vedette Le weekend, CNCO, Roddy Ricch et Maluma. Autres artistes inclus BTS, J Balvin et Doja Cat dans une variété de performances à New York lors de la cérémonie de remise des prix.

Lady Gaga et BTS ont été les grands gagnants des MTV VMA 2020, remportant respectivement cinq et quatre prix.

Trois des trophées de Gaga ont été partagés avec Ariana Grande pour leur morceau collaboratif « Rain On Me », dont Song Of The Year, Best Collaboration et Best Cinematography. Le couple a également interprété le morceau en direct pour la première fois lors de la cérémonie de distanciation sociale.

Gaga a également remporté le prix Artist Of The Year et a reçu le tout premier Tricon Award pour ses efforts artistiques et philanthropiques. BTS, quant à lui, est reparti avec quatre trophées Moonman pour le meilleur groupe, la meilleure pop, la meilleure K-pop et la meilleure chorégraphie. Le groupe coréen a également donné la première performance en direct de son nouveau single “Dynamite”.

La vidéo de l’année MTV 2020 est allée à The Weeknd pour “Blinding Lights”, qui a également remporté le prix du meilleur R&B pour le même morceau. La star a utilisé ses deux discours d’acceptation pour demander justice pour Jacob Blake et Breonna Taylor.

