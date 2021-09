Les multiples raisons pour lesquelles Microsoft Stock est un gagnant 10z viral

C’est comme d’habitude pour Microsoft (MSFT) en 2021, avec le stock sur une trajectoire ascendante stable presque constante.

Pour l’avenir, l’analyste de Tigress, Ivan Feinseth, s’attend à ce que la bonne période se poursuive, affirmant que « la transformation numérique en cours, l’augmentation de la force du cloud et l’introduction de nouveaux produits continueront de générer une croissance significative des revenus et des bénéfices économiques ».

En fait, l’analyste 5 étoiles a non seulement réitéré une note d’achat pour l’action MSFT, mais a également augmenté l’objectif de prix de 303 $ à 366 $, ce qui implique une hausse de 24% par rapport aux niveaux actuels. (Pour regarder le bilan de Feinseth, Cliquez ici)

Les perspectives optimistes de Feinseth ont plusieurs raisons, dont l’occurrence rare d’une mise à niveau du système d’exploitation PC du géant de la technologie. Le déploiement de Windows 11 débutera le 5 octobre, la première mise à niveau majeure en plus de six ans.

“La nouvelle version de Windows lancera un cycle majeur de mise à niveau des PC et des logiciels et fournira une intégration à la prochaine plate-forme d’ordinateur en tant que service hébergée dans le cloud Windows 365 de MSFT”, a déclaré l’analyste.

Windows 365 est la « dernière évolution » de l’entreprise d’une transition complète vers le Cloud et offre une « expérience informatique complète hébergée dans le Cloud ». Il offre également une « sécurité accrue » et permet aux utilisateurs de diffuser en continu l’accès à toutes les applications, outils et données « sur n’importe quel appareil ». De plus, dans l’environnement actuel de la FMH, les entreprises peuvent prendre en charge les employés distants, y compris les travailleurs saisonniers, temporaires, stagiaires et contractuels. Feinseth affirme que la migration vers le cloud, l’augmentation des tendances en matière d’emploi et un « fort pouvoir de fixation des prix » continueront de favoriser Microsoft et note que même des hausses de prix modérées peuvent entraîner une croissance significative des revenus et des « gains de rentabilité ».

Mais ce n’est pas tout. Microsoft est également une force avec laquelle il faut compter dans les jeux. Développant son service d’abonnement Game Pass à succès, plus tard cette année, MSFT intégrera ses consoles Xbox dans le service de streaming Xbox Cloud Gaming, ajoutant une option supplémentaire aux appareils mobiles et aux ordinateurs de bureau.

Feinseth dit que Xbox Cloud “élimine le besoin de téléchargements de jeux”, notant que le PDG Satya Nadella l’a qualifié d'”expérience révolutionnaire”.

Et enfin, la cerise sur le gâteau est le bilan stellaire de la société, qui à la fin du 2T21, affichait 127,96 milliards de dollars – 17,00 $ par action – en excédent de trésorerie.

“Nous nous attendons à ce que MSFT génère un flux de trésorerie d’exploitation économique (EBITDAR) de 124,19 milliards de dollars par rapport au NTM, ce qui continuera de stimuler les initiatives de croissance et les acquisitions stratégiques ainsi que le retour continu de liquidités aux actionnaires”, a déclaré l’analyste avec dynamisme.

De toute évidence, les collègues de Feinseth pensent également que Microsoft est bien placé pour livrer. L’action a une cote consensuelle d’achat fort, basée sur un nombre unanime de 23 achats. Les prévisions prévoient des gains sur un an d’environ 14 %, étant donné que l’objectif de prix moyen est actuellement de 334,55 $. (Voir l’analyse des actions Microsoft sur TipRanks)

