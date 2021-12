Les multiples visions de l’argent à Miami

L’excellente collection d’essais compilés pour la Future of Money Week de CoinDesk a commencé par un résumé parfait de la destination de l’argent par la podcasteuse Laura Shin : « Ça va devenir beaucoup plus étrange. »

Après avoir passé quelques jours dans la maison de fous de la scène des jetons non fongibles (NFT) lors d’une série d’événements en marge d’Art Basel à Miami, cette prédiction semble exacte.

Je suis content que Laura ait utilisé le comparatif « plus étrange », car la vérité est que l’argent a toujours été étrange.

Indépendamment de ce que les insectes d’or pourraient vous dire, tout l’argent – qu’il soit basé sur une roche brillante, un morceau de papier ou des bits et des octets – est un phénomène imaginaire. Pourtant, pour fonctionner, l’argent a besoin que nous croyions collectivement que c’est beaucoup plus durable et réel que quelque chose que nous venons de créer à partir de rien. La croyance est tout.

Ce qui rend le moment présent plus étrange et le futur encore plus étrange, c’est que ce processus de croyance collective est fragmenté. Il n’y a plus qu’une seule expression commune de l’argent. Il existe maintenant d’innombrables imaginations concurrentes de l’argent et de nouveaux concepts d’actifs, de valeur et de propriété.

Regardez quelques-uns des titres de notre collection d’articles sur l’avenir de l’argent : Daniel Kuhn faisant « The Transhumanist Case for Crypto », David Morris faisant valoir que « les mèmes sont l’avenir de l’argent » et Edward Oosterbaan posant la question : « Qu’est-ce que l’argent dans le Métavers ? » Ensemble, ce qu’ils nous disent, c’est qu’en matière d’argent et de valeur, l’esprit des gens s’est libéré des contraintes du cadre juridique traditionnel dirigé par l’État-nation sous lequel nous avons travaillé pendant des siècles.

Tout cela est possible, bien sûr, parce que les blockchains résolvent l’un des problèmes fondamentaux que tout système monétaire doit surmonter avant de pouvoir faire confiance à la communauté qu’il sert : le problème du double comptage. Vous n’avez pas besoin d’un gouvernement de confiance pour faire respecter le système et empêcher la contrefaçon ; le protocole le fait pour nous.

Ce n’est pas parce que les gens imaginent et déploient de multiples nouvelles formes d’argent qu’elles vont toutes réussir en tant que modèles durables et durables. Vous pouvez imaginer quelque chose de nouveau et le diffuser, mais pour réussir, une communauté suffisamment grande doit s’y intéresser et l’utiliser.

À Miami cette semaine, l’enthousiasme et la passion autour de nouvelles idées pour les NFT étaient palpables. Mais comme les artistes, les développeurs, les entrepreneurs et toutes sortes de chercheurs d’or m’ont constamment proposé de nouvelles idées pour les métaverses, les jeux, les solutions de billetterie, le partage de musique, etc., il était difficile de ne pas faire de parallèle avec la bulle dot-com ou la propre version de la crypto. ce phénomène, la première bulle d’offre de pièces de 2017.

Pour paraphraser un mème classique de ce moment NFT : « Nous n’allons PAS tous y arriver. » (wNagmi ?)

Pourtant, il est également vrai de dire que le changement est également inévitable. Il y a une explosion cambrienne d’innovation en cours. Une puissante force d’évolution rapide s’est déchaînée. Même si les gouvernements et autres institutions voulaient maintenir la domination de l’ancien système, ils ne le peuvent pas. C’est imparable.

Préparez-vous à embrasser l’étrange.