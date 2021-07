Les Mumbaikars se réveillent sous de fortes averses, IMD prédit davantage de pluies dans les prochaines 24 heures

Conscient de l’engorgement intense de plusieurs parties de la ville, les transports publics de la ville ont également détourné les bus publics à plusieurs endroits pour éviter les embouteillages et les accidents. (Crédit : ANI)

Les Mumbaikars se sont réveillés ce matin sous une pluie battante alors que de fortes précipitations ont été enregistrées dans toutes les parties de la ville. Les précipitations qui ont commencé aux petites heures du matin ont rapidement inondé de grandes parties de la ville, présentant un nouveau défi pour les amateurs de bureau, les commerçants entre autres. La pluie typique de Mumbai a non seulement détrempé les routes principales de la ville, mais également les voies ferrées à plusieurs endroits, retardant le mouvement des personnes.

L’étendue des fortes précipitations pourrait être mesurée par le fait que les banlieues est et ouest de la ville ont enregistré respectivement 75 mm et 73 mm de précipitations, a rapporté l’agence de presse PTI. Un responsable a déclaré à PTI que ce sont les banlieues de la ville qui ont enregistré les précipitations les plus élevées aujourd’hui par rapport aux parties centrales de la ville. Parmi les zones qui ont connu un engorgement important dans la ville, citons la zone du marché de Gandhi, Dahisar, Sion, entre autres. Conscient de l’engorgement intense de plusieurs parties de la ville, les transports publics de la ville ont également détourné les bus publics à plusieurs endroits pour éviter les embouteillages et les accidents.

La branche régionale du Département météorologique indien (IMD) avait précédemment prédit que des endroits isolés de la ville recevraient de fortes précipitations aujourd’hui. Les prévisions météorologiques mentionnent également qu’il existe une forte probabilité d’averses d’intensité légère à modérée dans la ville et sa banlieue.

Mumbai est une ville qui bénéficie chaque année de pluies abondantes pendant la mousson du sud-ouest. La ville côtière est un destinataire majeur de la branche de mousson de la mer d’Arabie de la mousson du sud-ouest qui progresse dans le pays des Ghâts occidentaux, région de Konkan aux régions plus au nord-ouest du pays avant de fusionner avec la branche de la baie du Bengale dans le nord régions du pays. L’arrivée de la mousson du sud-ouest a été assez retardée cette année dans tout le pays, mais elle s’est depuis accélérée et des pluies ont été uniformément réparties dans toutes les principales régions du pays.

