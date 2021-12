Les muralistes – De Kanota au Kerala, comment le street art transforme les communautés

Pour les artistes touchés par la pandémie, l’art public offrait un ensemble de possibilités différentes pour étendre leur toile et s’engager avec la communauté

Quelques semaines avant le retour des élèves dans les salles de classe, l’école primaire supérieure MMA d’Alappuzha, Kerala, a invité un groupe d’artistes sur le campus. Les professeurs avaient une demande curieuse. « S’il vous plaît, faites des peintures sur les murs de notre école », ont-ils dit aux artistes. La semaine suivante, huit artistes ont travaillé pendant la journée à créer des peintures murales qui feraient un clic instantané avec les jeunes étudiants.

De retour à l’école le 1er novembre pour la première fois après que Covid-19 a frappé le pays en mars de l’année dernière, les élèves ont eu de quoi se réjouir de la transformation des murs nus de leur école. Beaucoup d’entre eux ont envahi les couloirs pendant des intervalles le premier jour en observant les couleurs et les objets nouvellement gravés sur la peinture blanche. « Les autorités scolaires voulaient embellir le campus pour accueillir leurs pupilles. Nous avons peint les murs, le laboratoire informatique et une salle de classe intelligente », explique l’artiste Helna Merin Joseph, qui a dirigé l’initiative d’art public.

« Nous pensions que nous devions faire quelque chose de spécial pour les enfants qui apprenaient virtuellement tout en étant confinés chez eux depuis plus d’un an et demi », explique Gigi Varghese, directrice de l’école fondée il y a plus d’un demi-siècle. « Les enfants étaient comme des oiseaux dans des cages pendant la pandémie. L’art était un moyen de les connecter à l’école et à leurs matières », ajoute Varghese, qui a rejoint l’école en tant que professeur d’études sociales il y a deux décennies. « C’était comme leur dire : ‘Bienvenue’. »

L’art public comme les peintures sur les murs de l’école à Alappuzha a aidé une société paralysée à atténuer la tension et la pression sur les gens. Les praticiens des arts de la rue à travers le pays ont été occupés à créer de l’art public pour calmer les nerfs des citoyens durement touchés par la pandémie de coronavirus. De nombreuses peintures murales sont apparues dans les villes et les villages les plus durement touchés pendant l’urgence sanitaire.

Peu de temps après l’assouplissement du verrouillage et des restrictions de voyage dans de nombreux États, les praticiens de l’art de la rue pandémique ont sillonné le pays pour nouer des liens avec les communautés à travers l’art. Plusieurs lieux publics comme les gymnases et les centres de jeux ont invité les fabricants de peintures murales à embellir leurs propriétés verrouillées pendant la pandémie pour accueillir les clients. La pandémie a également offert aux artistes individuels des opportunités de servir la société en participant à l’art public. De nombreux collectifs d’artistes se sont créés à travers le pays, notamment grâce à des initiatives menées par des étudiants en art, pour se joindre aux efforts visant à réduire l’impact de la pandémie sur la société.

Pour les artistes, eux-mêmes durement touchés par l’urgence sanitaire face aux pertes de travail et aux fermetures de galeries, l’art public offrait un ensemble de possibilités différentes pour étendre leur toile et s’engager avec la communauté.

L’art comme conversation

« L’art de rue fournit l’engagement indispensable avec les gens », déclare Yogesh Saini, fondateur de Delhi Street Art, qui a été lancé en 2013 pour promouvoir l’art et la créativité dans les espaces publics. Lorsque les artistes et les bénévoles de l’organisation ont récemment peint des portraits de tous les membres de l’équipe indienne des Jeux paralympiques de Tokyo à Keshav Puram, au nord-ouest de Delhi, les résidents locaux sont venus discuter et les encourager. « Il y a un engagement continu avec la communauté locale pendant et après la réalisation des œuvres d’art », ajoute Saini, un artiste et designer basé à Delhi.

«Nous avons peint les portraits de tous les paralympiens indiens qui sont allés à Tokyo cette année», explique Deepak Saini, un praticien de l’art de la rue, qui faisait partie du groupe d’artistes qui a créé les œuvres d’art sur les piliers du métro de Delhi à Keshav Puram. « Nous rendions les environs magnifiques et les gens qui vivent dans la région nous ont encouragés », ajoute l’artiste, diplômé du Delhi College of Art il y a huit ans. « Tous ont apprécié notre travail. »

Au début de cette année, les membres de Delhi Street Art ont été invités par des organisations locales dans des villes comme Bengaluru et Jaipur à réaliser des peintures murales. À Siddapura, à Bengaluru, parmi les œuvres d’art public créées en février de cette année se trouvaient des peintures murales sur le thème du jeu sur plusieurs murs d’une maison de jeux.

Dans le village de Kanota, à la périphérie de Jaipur, des praticiens des arts de la rue ont travaillé dans une colonie de logements, peignant des œuvres d’art dans sa zone de loisirs. À Mapusa, Goa, les peintures murales ont été peintes sur les murs d’un gymnase local. L’art public est également apparu pendant la pandémie à Halol, dans le Gujarat.

« L’art public est une conversation avec les gens », explique l’artiste basé à Vadodara, Harisha Chennangod, connu pour sa peinture Hanging Bud sur le suicide controversé de l’étudiant dalit de l’Université d’Hyderabad, Rohith Vemula, au GIPCL Circle, un quartier commerçant animé de la ville il y a cinq ans. « La pandémie a affecté les gens de plusieurs manières différentes. La population est déjà sous pression à cause des divisions communautaires et sociales. La pandémie s’y est ajoutée », explique Chennangod, ajoutant : « Il est important de répondre aux préoccupations des gens et de l’art et d’apporter une touche de guérison vitale. »

S’engager avec la communauté

À Coimbatore dans le Tamil Nadu, un groupe de praticiens de l’art de la rue peignant actuellement une peinture murale dans une colonie de logements à Ukkadam, a également organisé un atelier d’art pour les enfants locaux.

« Les unités de logement dans la région d’Ukkadam à Coimbatore sont destinées à la réhabilitation des familles pauvres. Nous travaillons ici depuis quinze jours à peindre des peintures murales sur les murs extérieurs », explique Jinil Manikandan, étudiant en dernière année de MFA (histoire de l’art) à l’université Visva-Bharati, à Santiniketan au Bengale occidental. « Nous avons également organisé un cours de peinture pour les enfants. Une cinquantaine d’enfants ont suivi la formation », dit-il.

Manikandan et ses collègues praticiens de l’art de la rue veillent à ce que les peintures murales qu’ils peignent sur les murs établissent un lien entre l’art et la société qui lutte pour sortir d’une pandémie débilitante.

La phase initiale de l’œuvre d’art public est consacrée à la recherche de suggestions auprès des résidents locaux. Les peintures murales contiennent des symboles et des objets qui signifient la vie et l’environnement des gens.

« L’art public devient une partie de la mémoire visuelle du peuple. Pour beaucoup de ceux qui ont été confinés chez eux, l’art public devient une aide importante pour se connecter avec la société », explique Manikandan. « Quand vous ne pouvez pas sortir et voir le monde, le monde vient à vous », dit-il, se référant aux visuels représentés dans les nombreuses peintures murales d’Ukkadam.

