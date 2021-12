Les murs se ferment autour de Jim Jordan après avoir admis avoir envoyé des SMS à Mark Meadows

Le républicain de l’Ohio, Jim Jordan, connu pour être une grande gueule sauf lorsqu’il s’agissait d’abuser de jeunes athlètes qu’il entraînait à l’école, parle à nouveau. Cette fois, il s’agit de confirmer qu’il était l’expéditeur d’un SMS découvert par le House Select Committee enquêtant sur les événements qui ont conduit à l’émeute au Capitole.

Le message, transmis par Jordan à l’ancien chef d’état-major de Trump, Mark Meadows, a été rédigé à l’origine par Joseph Schmitz, l’ancien inspecteur général du Pentagone. L’intention du texte était de décrire une méthode par laquelle les élections de 2020 pourraient être annulées en demandant au vice-président Mike Pence de simplement rejeter les votes électoraux de tout État qu’il jugeait « inconstitutionnels ».

Lors d’une audience devant un panel plus tôt cette semaine, le représentant Adam Schiff a montré un graphique qui contenait une partie du message, mais incluait par inadvertance une ponctuation là où il n’y en avait pas dans l’original. Cela n’a pas changé le sens ou le contexte de quoi que ce soit dans le message, mais les républicains se sont jetés sur l’erreur.

Le graphique disait :

Le 6 janvier 2021, le vice-président Mike Pence, en tant que président du Sénat, devrait appeler tous les votes électoraux qu’il juge inconstitutionnels car aucun vote électoral du tout.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Le texte original n’avait pas de point à la fin.

L’aveu de Jordan intervient après une dispute sur la source du sentiment contenu dans le texte – qu’il ait été rédigé par Jordan lui-même ou qu’il s’agisse d’un message transmis. Le bureau de Jordan a déclaré aux médias que « M. Jordan a transmis le texte à M. Meadows, et M. Meadows savait certainement qu’il s’agissait d’une avancée ».

Mais le texte original, vu par The Independent et d’autres, n’a rien dedans pour indiquer qu’il s’agissait d’un attaquant ni qui était l’auteur original du message. Malheureusement pour Jordan et Meadows, qu’il ait été écrit par Schmitz est en grande partie hors de propos. Si Meadows « savait que c’était un avant-poste », alors sans aucun indicateur dans le texte qu’il n’a pas été écrit par Jordan, cela signifierait que Meadows était déjà familier avec le message.

Quoi qu’il en soit, Jordan et Meadows, républicains de haut rang à l’époque, étaient suffisamment intéressés par le sujet pour prouver sans aucun doute qu’ils voulaient et avaient l’intention de trouver un moyen de renverser les élections.

Twitter a eu quelques réflexions :

PISTOLET FUMANT! Jim Jordan a envoyé un SMS à Mark Meadows exhortant Pence à ANNULER une élection américaine. Retweetez si vous êtes d’accord que Jim Jordan est un TRAITRE qui doit être ARRÊTÉ et EXpulsé du Congrès. ?? – Chip Franklin.com WhatTheFranklin (@chipfranklin) 16 décembre 2021

Jim Jordan a envoyé des SMS à Mark Meadows le 6 janvier et les républicains voulaient qu’il fasse partie du comité restreint. – Avenger Resister (@AvengerResister) 16 décembre 2021

Maintenant, il est confirmé que le pervers Jim Jordan a envoyé l’un des textes à Mark Meadows avec des conseils sur la façon de commettre une sédition. Qui d’autre se souvient que le lâche traître Kevin McCarthy et GQPers ont essayé de le mettre au comité du 6 janvier ? Maintenant, vous voyez pourquoi. – Ricky Davila (@TheRickyDavila) 16 décembre 2021

Il y a un texte littéral de Jim Jordan transmis à Mark Meadows le 5 janvier. Le texte de Jim présente une « stratégie juridique » sur la façon dont Trump et Pence pourraient « légalement » renverser les élections de 2020. Est-ce une preuve incriminante contre Jim Jordan ? Je le dirais. – Découvrir la vérité (@UncvrngTheTruth) 16 décembre 2021

Les textes de Jim Jordan à Mark Meadows sont particulièrement géniaux parce que lorsque nous les lisons, non seulement nous savons qu’il est coupable, mais nous n’avons pas non plus à entendre son cul bizarre, sa voix geignarde. – Kyla In The Burgh 🔥🏴‍☠️ (@KylaInTheBurgh) 16 décembre 2021

Jim Jordan confirme avoir envoyé l’un des textes séditieux à Mark Meadows. Nancy Pelosi avait raison – comme d’habitude. – any_want_chips (@anyonewantchips) 16 décembre 2021

Une femme a voté deux fois et a écopé de 5 ans de prison. Jim Jordan et de nombreux autres ont envoyé des SMS sur la façon de modifier illégalement le résultat des élections. Pourquoi n’est-ce pas une raison pour une longue peine de prison – Un homme appelé David 😎🏌️‍♂️🍸🌎🌊🌊🇬🇧🇺🇸 (@Davidtweets13) 16 décembre 2021