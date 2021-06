Les murs se rapprochent de Manchin, alors que Biden le cible pour avoir pris parti pour les républicains .

Le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale est rapidement devenu le point focal des efforts démocrates pour adopter une législation sur le droit de vote qui pourrait servir de rempart contre les efforts de suppression des électeurs du GOP à l’échelle nationale. La frustration est à son comble chez les collègues démocrates de Manchin. Et mardi, le président Joe Biden a ciblé Manchin et le sénateur Kyrsten Sinema de l’Arizona avec une référence pointue lors de son discours commémorant le massacre de la course de Tulsa. L’adoption de tout projet de loi significatif sur le droit de vote se heurtait à des obstacles majeurs, a déclaré Biden, grâce à “deux membres du Sénat qui votent davantage avec mes amis républicains”.

La remarque pas si à peine voilée de Biden est probablement à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle pour la prochaine étape de la lutte démocrate pour adopter une paire de projets de loi sur le droit de vote – le For the People Act et le John Lewis Voting Rights Act. Du côté positif, les démocrates ressentent clairement un sentiment d’urgence sur la question et ils s’attaquent aux cibles de leur campagne de pression. En fait, la Maison Blanche a également été sur la sellette, des militants faisant pression sur le président pour qu’il joue un rôle plus actif dans l’adoption de mesures relatives au droit de vote en particulier. Du côté négatif, l’inférence de Biden suggère un certain niveau de désespoir de la part d’un président qui préférerait sûrement garder ce débat interne à huis clos s’il pensait que les choses progressaient dans la bonne direction. Quoi qu’il en soit, un président désignant les membres de son propre parti dans un discours très médiatisé est un écart notable par rapport aux normes de Washington telles que Biden les connaît (c’est-à-dire avant Trump).

Action de campagne

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a annoncé un vote sur la loi For The People adoptée par la Chambre plus tard ce mois-ci – un moment de jugement pour Manchin, qui reste le seul obstacle parmi les sénateurs démocrates à coparrainer le projet de loi. Mais en réalité, Manchin et Sinema tiennent le sort de la législation entre leurs mains en raison de leur engagement répété à laisser les républicains dicter le sort de toute législation par le biais de l’obstruction systématique.

Mais les militants et les démocrates se concentrent davantage sur Manchin, le considérant comme le pivot de tout progrès sur la législation sur le droit de vote, entre autres mesures, telles que la réforme de la police, le contrôle des armes à feu et l’immigration. Le Washington Post a cité un assistant démocrate décrivant un parti dans un état de «panique» face à la capacité de Manchin à faire échouer le programme de Biden et à priver à lui seul du droit de vote des millions d’électeurs dans tout le pays.

Le révérend William J. Barber II, un leader des droits civiques qui a assisté à la commémoration de Tulsa, a déclaré que les démocrates « doivent faire comprendre à Manchin que nous avons élu Joe Biden – et non Joe Manchin – pour être président ».

Mais de nombreux sénateurs démocrates se sentent aussi frustrés que les militants. “Cette législation est le jeu de balle”, a déclaré le sénateur Richard Blumenthal du Connecticut au Post. « Si nous voulons une zone de frappe équitable ou une distance entre les bases, nous devons passer cela. »

Schumer semble emballer le mois de juin avec une série de combats d’obstruction systématique pour l’équité des chèques de paie (victime de l’obstruction du GOP à l’époque d’Obama) et potentiellement des mesures sur le contrôle des armes à feu et l’égalité LGBTQ, le tout aboutissant à un vote sur le For the People Act. Le but de tout l’exercice semble prouver à Manchin maintes et maintes fois que 10 votes du GOP ne se concrétiseront jamais pour quoi que ce soit, faisant de l’obstruction dirigée par les républicains le glas de toute législation. En fait, Manchin a déjà subi une défaite démoralisante la semaine dernière lorsque les républicains du Sénat ont voté pour supprimer une mesure adoptée par la Chambre pour former une commission bipartite chargée d’enquêter sur le siège du 6 janvier au Capitole. Manchin a qualifié le blocus du GOP de « vraiment décourageant » et a finalement blâmé le chef de la minorité Mitch McConnell pour avoir condamné le projet de loi. Maintenant, McConnell semble essayer de convaincre Manchin qu’il négocie de bonne foi le plan d’infrastructure/d’emplois de Biden, ce que seul un idiot pourrait croire.

Mais sur les droits de vote, Manchin a maintenu que l’adoption de toute mesure sur un vote de ligne de parti diviserait davantage le pays. « Un changement de politique majeur comme celui [which] descend sur des lignes partisanes serait très préjudiciable et, je pense, très préjudiciable à notre pays », a-t-il déclaré le mois dernier.

La clé de tout changement dans la pensée de Manchin peut se résumer à savoir si les démocrates peuvent le convaincre que les lois de suppression des électeurs dirigées par le GOP déjà promulguées dans au moins 14 États constituent bien plus une menace existentielle pour notre démocratie que tout vote de ligne de parti dans le Sénat pour sauvegarder les droits de vote.

Lors d’une réunion à huis clos du caucus la semaine dernière, le meilleur avocat électoral du parti, Marc Elias, a été invité à détailler l’étendue et la profondeur de la refonte radicale des lois électorales du GOP au niveau des États à travers le pays. C’était un autre cas dans lequel Manchin s’est imposé comme la cible anonyme de la plupart des discussions au sein du caucus, selon le Post.

Les remarques de Biden lors du rassemblement de Tulsa ont également fait monter la barre, le président faisant savoir à certains Américains pourquoi il n’avait pas encore adopté plus de législation, y compris des mesures pour protéger les droits de vote.

“J’entends tous les gens à la télévision dire pourquoi Biden ne fait-il pas cela?” Biden a noté. “Eh bien, parce que Biden n’a effectivement qu’une majorité de quatre voix à la Chambre et une égalité au Sénat, avec deux membres du Sénat qui votent davantage avec mes amis républicains”, a-t-il ajouté.

Mais Biden a également promis de continuer à lutter contre la suppression des électeurs. “Ce droit sacré est attaqué avec une intensité incroyable comme je n’en ai jamais vu”, a déclaré Biden, qualifiant les efforts républicains de “complètement anti-américains”.

Il reste à voir si la campagne de pression maximale des démocrates peut écarter Manchin de sa promesse de laisser McConnell tenir à la fois le programme de Biden et l’ensemble du pays en otage. Dans un mois, après que les républicains du Sénat auront dévasté chaque projet de loi en leur sein, nous aurons une bien meilleure idée de si Manchin est réellement déterminé à préserver notre démocratie ou à prétendre simplement qu’il s’en soucie.

