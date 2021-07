Les musiciens de metal réagissent au décès du chanteur de Metal Church Mike Howe

QUEENSRŸCHE leader Todd La Torre, ancien THÉÂTRE DU RÊVE le batteur Mike Portnoy et la reine allemande du métal Doro Pesch font partie des musiciens qui ont réagi sur les réseaux sociaux au décès de ÉGLISE EN MÉTAL chanteur Mike Howe.

Howe est décédé lundi matin (26 juillet) à l’âge de 55 ans à son domicile d’Eureka, en Californie. Aucune cause de décès n’a encore été révélée.

Howe, qui a fait face ÉGLISE EN MÉTAL de 1988 à 1994, a officiellement rejoint le groupe en avril 2015.

Avant de rejoindre ÉGLISE EN MÉTAL il y a plus de trois décennies, Howe a passé deux ans devant le groupe de metal californien HÉRÉTIQUE.

Les retrouvailles entre Mike et ÉGLISE EN MÉTAL a été mis en branle en juillet 2014 lorsque Mike a commencé à travailler avec le guitariste Kurdt Vanderhoof sur un projet parallèle kurde se formait avec Nigel Glockler de SAXON. A travers ces premières conversations, kurde convaincu Mike pour finalement revenir à ÉGLISE EN MÉTAL. L’idée était de voir s’ils pouvaient retrouver une partie de la magie des trois albums ÉGLISE EN MÉTAL sorti à la fin des années 80 : “Le facteur humain”, “Bénédiction déguisée” et “Tenir dans la balance”. Parmi ces sessions, celles de 2016 “XI” est né et a capturé le son qui a fait du groupe le favori des fans dans les années 80 et l’a mélangé avec un nouveau son revigoré.

ÉGLISE EN MÉTALla dernière version de était “De la voûte”, arrivé en avril 2020 via Rat Pak Records. L’effort était un album de compilation en édition spéciale qui comprenait 14 chansons inédites de la Howe ère, y compris quatre pistes de studio nouvellement enregistrées, parmi lesquelles un remaniement du classique préféré des fans du groupe “Conducteur”.

Howe n’est pas le premier chanteur de ÉGLISE EN MÉTAL mourir. David Wayne est décédé en mai 2005 des suites d’un accident de voiture. Il avait 47 ans.

Wayne chanté sur ÉGLISE EN MÉTALles deux premières offres classiques de (1984 “Église de métal” et les années 1986 “L’obscurité”) avant de quitter le groupe et d’être remplacé par Howe.



RIP ma douce amie. Je n’ai pas de mots pour cette perte. Amour et respect à vous toujours. #mikehowe #metalchurch #legend4ever pic.twitter.com/CfZczC1g4h – Todd La Torre (@ToddLaTorre) 27 juillet 2021

Tellement triste d’apprendre le décès prématuré de Mike Howe (centré) de @metalchurchis1. Je l’ai finalement rencontré pour la première fois cette photo a été prise à Vegas le 19/04. Condoléances à sa famille, ses amis et ses fans ! pic.twitter.com/C9yIx0iH2J – Jeff Scott Soto (@jeffscottsoto) 27 juillet 2021

Je suis désolé d’apprendre le décès de Mike Howe de @metalchurchis1 Je ne peux pas dire que je le connaissais bien, mais j’ai passé un week-end avec lui et le groupe en studio pendant qu’ils enregistraient son premier album avec le groupe (Blessing In Déguisement) en 1988. Parti bien trop tôt #RIPMikeHowe pic.twitter.com/EpzuSR8nFz — Mike Portnoy ? (@MikePortnoy) 27 juillet 2021

Tellement #triste d’apprendre la #terrible nouvelle du décès du seul et unique #MikeHowe de @metalchurchis1. Une si grosse perte !



Quel gars formidable et chanteur fantastique! Tu vas tellement nous manquer ! Nous ne t’oublierons jamais!



RIP, mon #ami !!



❤️?❤️?❤️



Beaucoup d’#amour, #Doro pic.twitter.com/POChaiTC5W – DORO (@DoroOfficial) 27 juillet 2021

Je viens d’apprendre la triste nouvelle du décès de Mike Howe. Nous avons signé son premier groupe, Heretic à @MetalBlade. Ensuite, bien sûr, il s’est lancé dans une belle carrière avec @metalchurchis1. Vraiment bon gars et parti bien trop tôt. Condoléances à sa famille et ses amis. #RIPMikeHowe – Brian Slagel (@brianslagel) 27 juillet 2021

Attristé d’apprendre le décès de l’ancien chanteur de HereticMetal Mike Howe. SE DÉCHIRER Publié par HereticMetal le lundi 26 juillet 2021

Mots clés:

église en métal

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).