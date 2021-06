Les mythes de la reine démystifiés par un expert : les rumeurs de « détritus » sur le surnom de « Lilibet » démantelées | Royale | Nouvelles

Lilibet Diana : l’expert royal discute des titres

La commentatrice royale Victoria Arbiter a mis les pendules à l’heure sur les questions entourant les noms des bébés royaux après qu’il a été révélé que Meghan et Harry avaient accueilli leur deuxième enfant, qu’ils appelaient Lilibet Diana. Ces deux noms ont des liens clairs avec des membres éminents de la famille royale – la reine et la princesse Diana.

Le prénom de l’enfant a été notoirement utilisé par le prince Philip comme nom d’animal de compagnie pour la reine au cours de leur union de sept décennies.

Cependant, le duc d’Édimbourg ne l’a pas proposé lui-même, a souligné Mme Arbiter.

Le commentateur royal a également demandé si les parents royaux disposaient d’une liste de noms parmi lesquels choisir chaque fois qu’un enfant naîtrait et quel pouvoir la reine avait pour nommer un bébé.

Mme Arbiter a écrit sur Twitter: “Tant de déchets sont sortis cet après-midi:

“- Non, il n’y a pas de “liste” de noms parmi lesquels les membres de la famille royale devraient choisir.

La reine a inventé le surnom de Lilibet elle-même, selon un biographe royal (Image: GETTY)

La reine ne donne pas sa “permission” aux parents royaux lorsqu’ils choisissent un nom, selon un commentateur (Image: GETTY)

“- La reine donne sa bénédiction, pas ‘la permission’. Elle n’est pas une dictatrice.

“- Non, ‘Lilibet’ n’a pas été inventé par le prince Philip. La reine l’a inventé elle-même.”

Une autre observatrice royale, Marilyn Braun, a également évoqué l’origine du surnom de Lilibet.

Elle a partagé un extrait de la biographie de la reine par l’historien britannique Ben Pimlott, qui disait: “La normalité exigeait un nom d’animal de compagnie et cela, la presse était ravie de découvrir, la princesse Elizabeth elle-même l’a fourni très tôt.

LIRE LA SUITE: Le nom de famille Mountbatten-Windsor de Baby Lilibet Diana expliqué

Le prince Philip aurait souvent utilisé le surnom de Lilibet pour s’adresser à la reine en privé (Image: GETTY)

“A deux ans et demi, elle se faisait appeler ‘Tillabet’.

“Plus tard, c’est devenu ‘Lisabet’ ou ‘Lilliebeth’, avant de s’installer comme ‘Lilibet’, le nom que sa famille proche a continué à l’appeler toute sa vie.”

Les fans de Royal ont également commenté l’existence d’une “liste” de noms parmi lesquels les membres de la firme doivent choisir.

Répondant à Mme Arbiter, l’un d’eux a déclaré: “S’il y avait la liste à qui cela s’appliquait de toute façon? L’héritier direct?

A NE PAS MANQUER

Meghan Markle a donné naissance à sa fille dans un hôpital de Santa Barbara (Image: GETTY)

Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli leur premier enfant Archie en 2019 (Image: GETTY)

“Parce que Savannah, Isla, Mia, Lena, August, Lucas et Archie ne seraient certainement pas sur cette liste.”

Un autre a déclaré : « Oui ! Nous avons tellement de noms royaux différents ! Zara, Lena, Savannah, Isla, Archie, etc.

“Cela dépend des parents et s’ils veulent aller au traditionnel ou un peu plus là-bas ou moderne.”

Et un troisième a déclaré: “Je veux dire s’il y avait une liste, Archie ne serait pas là. Une telle idiotie.”

Meghan Markel et le prince Harry ont deux enfants (Image: EXPRESS)

Meghan et Harry ont annoncé la naissance de Lilibet Diana hier à 17h.

L’enfant, selon un communiqué, est “né le vendredi 4 juin à 11 h 40 sous les soins de confiance des médecins et du personnel de l’hôpital Santa Barbara Cottage de Santa Barbara, en Californie”.

Il a ajouté: “Elle pesait 7 livres et 11 onces. La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison.”

Fournissant une brève explication du choix de ses noms, la déclaration a également déclaré: “Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.”

Meghan Markle et le prince Harry vivent maintenant en Californie (Image: GETTY)

Meghan et Harry ont également inclus un message personnel de remerciement dans la déclaration.

On pouvait y lire : “Le 4 juin, nous avons eu la chance d’accueillir notre fille Lili.

“Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”