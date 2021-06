Les n ° 1 de Merle Haggard continuent à venir

Personne ne nierait que Merle Haggard a payé beaucoup de cotisations avant de faire sa percée dans le grand public du pays. Certains d’entre eux, en effet, ont été payés derrière les barreaux. Il est apparu pour la première fois dans les charts nationaux la semaine de Noël 1963 avec “Sing A Sad Song”. Puis, à partir du moment où “The Fugitive” est devenu son premier numéro 1 en mars 1967, il a à peine mis un pied dans les best-sellers country pendant une décennie.

N°1 à commander

Les singles et les albums les plus vendus ont afflué comme du courrier de fans, alors que Haggard et son groupe The Strangers ont ravi le public avec la marque de country traditionnellement rassurante mais infailliblement imaginative de Haggard. Il s’est hissé au premier rang avec des agrafes de la fin des années 1960 telles que “La légende de Bonnie et Clyde”, « Maman a essayé » et bien sur sa signature “Okie de Muskogee.” À l’aube des années 1970, il y avait de nouveaux joueurs sur la scène, mais “Hag” et d’autres piliers tels que Conway Twitty, Sonny James, Loretta Lynn et Tammy Wynette ont conservé leur place dans les charts.

Au début de 1974, Merle était sur une incroyable série de 24 singles consécutifs dans le Top 10, dont 16 étaient des n ° 1. Au fur et à mesure que sa stature grandissait, il finirait par livrer un tableau de bord de carrière de 71 coups sûrs dans le Top 10 et 38 en tête des charts. Le chapitre suivant de cette histoire est arrivé avec le LP qu’il a fièrement intitulé Merle Haggard présente son 30e album.

« Indéniablement hagard »

En mars – peu de temps après avoir fait ses débuts d’acteur dramatique dans Doc Elliott d’ABC TV – il a présenté le prochain travail avec « Les choses ne sont plus drôles », qui a passé une semaine au n ° 1 en mai. L’album n’a suivi qu’en septembre, mais il y avait un autre régal en avant-première pour les fans de Haggard. Le bruyant “Old Man From The Mountain” est entré dans le palmarès Hot Country Singles de Billboard en date du 29 juin 1974 à la 78e place. “C’est un changement rapide par rapport à son style de chant le plus récent”, a déclaré le magazine. “Mais c’est incontestablement Haggard, qui connote toujours la grandeur.”

Comme son prédécesseur, la chanson a continué le retour de Merle à sa propre base d’écriture de chansons. Lorsque l’album est arrivé, il l’a montré comme auteur ou co-auteur de huit de ses 11 titres. “Old Man From The Mountain” a été alimenté par le violon agile de l’un des le meilleur de l’entreprise, Johnny Gimble. Le LP présenterait également d’autres musiciens hors pair tels que James Burton, Glen D. Hardin et Hargus “Pig” Robbins, ainsi que des membres fidèles des Strangers comme Roy Nichols, Norman Hamlet et Tiny Moore.

Le groupe a poursuivi sa tournée sans fin lorsque le single est arrivé à la radio country, y compris un spectacle au Red Rocks Amphitheatre le 24 juin. Les dates de la côte est à Niagara Falls, NY et Erie, PA sont arrivées peu de temps après, puis c’était à Detroit le le 30. Le travail acharné a été récompensé, une fois de plus : « Old Man From The Mountain » a grimpé au sommet du pays en août, et en novembre, l’album parent faisait de même.

