Les nageurs des Émirats arabes unis rejoignent les meilleurs talents aquatiques du monde pour les championnats du monde de natation FINA (25 m)

Des responsables clés du Conseil des sports d’Abou Dhabi, de la FINA et de la Fédération de natation des Émirats arabes unis ont accueilli certains des athlètes aquatiques internationaux et émiratis qui participeront aux Championnats du monde de natation FINA (25 m) et au Festival mondial de natation.

Les athlètes ont été accueillis lors d’une conférence de presse d’ouverture officielle qui s’est tenue à la FINA Market Street à l’Etihad Arena de Yas Island le mercredi 15 décembre, en présence de Son Excellence Aref Al Awani, secrétaire général du Conseil des sports d’Abu Dhabi, Sultan Al Samahi, président des Émirats arabes unis. Fédération de natation, le capitaine Husain Al-Musallam, président de la FINA et Brent Nowicki, directeur exécutif de la FINA.

Ils ont été rejoints par un éventail de stars de la natation et du plongeon du monde entier qui viseront toutes à impressionner et à rivaliser pour la gloire devant des milliers de spectateurs à l’Etihad Arena pendant six jours. L’Italien Gregorio Paltrinieri, quadruple médaillé olympique qui domine à la fois en piscine et en eau libre, était présent. La nageuse américaine Abbey Weitzel est une nageuse de relais exceptionnelle qui a remporté deux médailles olympiques à Rio et à Tokyo, dont une d’or en 2016. Ana Marcela Cunha du Brésil – sans doute la plus grande nageuse en eau libre de tous les temps, et la championne olympique en titre. Représentant des Émirats Arabes Unis Yousef Al Matrooshi qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Melissa Wu – l’une des plongeuses australiennes les plus décorées de tous les temps et la plus jeune plongeuse australienne à avoir remporté une médaille olympique, à l’âge de 16 ans.

La conférence de presse d’ouverture officielle a également eu lieu pour marquer le début du Festival mondial de natation de la FINA, mettant en vedette toutes les disciplines de la natation pour la toute première fois dans l’histoire de la FINA, y compris le plongeon, le plongeon en hauteur et la nage en eau libre, parallèlement aux Championnats du monde.

Avant la conférence de presse, le festival aquatique a commencé avec la compétition de natation en eau libre à relais mixte (4 x 1500 m). La victoire dans le relais inaugural par équipes mixtes en eau libre est revenue à l’Italie, alors que l’équipe, dirigée par la sensation de natation Gregorio Paltrinieri, s’est envolée pour remporter l’or dans les eaux de la baie de Yas. Son split de 15:49,1 était le plus rapide des 9 équipes. Il a nagé 3,2 secondes plus vite que le Hongrois Kristof Rasovszky qui l’a obstinément défié dans le dernier tour.

Six jours d’action historiques sur l’île de Yas ont commencé avec le son du klaxon de départ soufflé par le président de la FINA, Husain Al Mussalam, pour signaler le départ du tout premier relais en eau libre par équipes mixtes (4x1500m). Alors que les dix équipes se précipitaient pour donner le coup d’envoi de l’événement, l’Ukrainien Igor Chervynskiy a émergé en premier lors du match d’ouverture, avant que le Britannique Hector Pardoe ne donne l’avantage à son équipe à la mi-course. Dans les deux derniers tours du relais, les Italiens ont commencé à aller de l’avant avec Domenico Acerenza plaçant son équipe en tête avant que son compatriote Paltrinieri ne repousse le Hongrois Kristof Rasovszky pour assurer la victoire de l’Italie.

Son Excellence Aref Al Awani, secrétaire général du Conseil des sports d’Abou Dhabi, a déclaré : « Abou Dhabi continue de souligner sa réputation en pleine croissance en tant que capitale mondiale du sport et ville capable d’accueillir des événements sûrs pendant la pandémie. Tout comme Max Verstappen a été sacré champion du monde le week-end dernier au Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways d’Abu Dhabi, l’eau est désormais prête pour plus de 1 000 stars aquatiques de plus de 180 pays !

« Au cours des prochains jours, ces athlètes démontreront en quoi consiste ce sport – habileté, force incroyable, détermination, travail d’équipe – ainsi que la puissance physique et mentale. Ces qualités résonnent bien chez nous dans cet émirat, qui accorde une très grande importance à la santé et au bien-être – et à la construction d’une société inclusive. Avec nos milliers de spectateurs, j’ai hâte de voir ces athlètes en action.

Sultan Al Samahi, président de la Fédération de natation des Émirats arabes unis, a déclaré : « Cette semaine aux Championnats du monde de natation de la FINA, 6 de nos nageurs les plus talentueux et prometteurs affronteront les meilleurs du monde et présenteront leur talent et leurs capacités à des milliers de spectateurs à l’intérieur de l’Etihad Arena et bien sûr à des millions de téléspectateurs à travers le monde.

« L’opportunité de participer à ce prestigieux événement mondial est certainement une occasion qu’ils apprécieront et témoigne de leur engagement et des efforts qu’ils ont déployés chaque jour. Nous espérons qu’ils pourront inspirer la prochaine génération de nageurs avec leur participation.

Lors de la conférence de presse, la plongeuse australienne Melissa Wu a déclaré : « Je suis ravie d’être à Abu Dhabi pour le FINA Aquatics Festival. Cela a été une année fantastique jusqu’à présent. J’ai remporté ma première médaille à 16 ans, et entre-temps j’ai connu beaucoup de hauts et de bas, avant de remporter le bronze à Tokyo cet été ! C’était un moment super spécial pour moi. C’était une sensation incroyable, alors je suis vraiment excité pour la semaine à venir. »

L’Italien Gregorio Paltrinieri a déclaré : »C’était une course difficile. Depuis Tokyo, je me concentre sur l’entraînement en piscine, principalement sur le 1500m. Aujourd’hui c’était une course en mer mais c’était aussi une course de 1500m, alors j’ai décidé de nager le relais. Les relais sont toujours amusants. Je ne nagerai pas le 10km demain. Je me suis battu avec Kristof sur les 200 derniers mètres, et il essayait de rester près de moi. Après la dernière bouée, j’ai tout donné et il n’a pas pu me dépasser. C’est un honneur de concourir pour votre pays, et nous l’avons gagné pour l’Italie aujourd’hui »

Combinant un athlétisme de classe mondiale avec de nombreux divertissements pour la famille, les fans participant aux Championnats du monde de natation de la FINA (25 m) auront également accès au festival mondial de natation de la FINA et pourront également découvrir la « rue du marché » – un village événementiel interactif rempli avec des divertissements familiaux, des expériences d’apprentissage culturel, des stands de vente au détail et de délicieux plats et boissons pour tous.

Les billets pour les Championnats du monde sont disponibles dans plusieurs catégories, y compris les manches de course individuelles (à partir de 10 AED), les finales de course individuelles (à partir de 25 AED) et des packages exclusifs pour toutes les courses (à partir de 150 AED). Des forfaits familiaux sont également disponibles pour deux adultes et deux enfants de moins de 16 ans, à partir de 50 AED pour les courses individuelles et de 500 AED pour toutes les courses.

Les billets pour les championnats du monde de natation FINA (25 mètres) peuvent être achetés via EtihadArena.ae.