Les nanoparticules pourront contrôler chaque recoin de notre cerveau

26/03/2021 à 08h00 CET

Des chercheurs de l’Université de Miami ont développé des nanoparticules magnétoélectriques (MENP) qui, intégrées dans la circulation sanguine humaine, peuvent atteindre le cerveau, enregistrer l’activité mentale d’une personne et transférer ces informations vers un ordinateur externe.

La lecture de l’esprit se fait à travers un casque spécialement conçu pour cette activité, ce qui signifie que cette technologie peut rendre inutiles d’autres systèmes invasifs qui sont actuellement utilisés pour enregistrer, interpréter et éventuellement guérir l’activité neuronale.

Selon l’architecte de cette technologie, Sakhrat Khizroev, dans un communiqué, le développement aidera les médecins à traiter des maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson et d’Alzheimer, et même des troubles tels que la dépression.

Dans ces cas, les médecins n’auront pas besoin d’implants neuronaux invasifs pour connaître l’état de la maladie cérébrale, mais des millions de particules introduites dans les neurones par le sang vont détecter les anomalies et transférer les informations à un programme informatique externe qui établit le diagnostic et éventuellement traitement.

Couverture neuronale totaleLa technologie, encore en cours de développement, transcende également une autre limitation des systèmes actuels, comme l’explique Khizroev: «D’autres efforts ont utilisé des instruments externes tels que les microélectrodes pour tenter de résoudre les mystères du cerveau, mais en raison de sa complexité et de sa difficulté d’accès, de telles méthodes peuvent aller si loin.

«Cependant, il y a 80 milliards de neurones dans le cerveau humain, il est donc difficile de connecter 80 milliards de microélectrodes pour accéder à chaque neurone. La seule façon de les atteindre tous est sans fil, grâce à la nanotechnologie », dit-il.

La nouvelle technologie introduit des millions de MEN par voie intraveineuse dans le corps, permettant aux particules, qui sont deux mille fois plus minces qu’un cheveu humain, de se déplacer librement dans la circulation sanguine.

De cette manière, ils traversent la barrière hémato-encéphalique protectrice, le mécanisme de filtrage qui empêche les toxines et les agents pathogènes d’atteindre le cerveau, tout en laissant passer les nutriments vitaux.

Moteurs électriques«Nos cerveaux sont pratiquement des moteurs électriques, et ce qui est si remarquable à propos des MENP, c’est qu’ils comprennent non seulement le langage des champs électriques, mais aussi celui des champs magnétiques», explique Khizroev.

« Une fois que les MENP sont à l’intérieur du cerveau et situés à côté des neurones, nous pouvons les stimuler avec un champ magnétique externe pour produire un champ électrique auquel nous pouvons parler, sans avoir à utiliser de fils », ajoute-t-il.

La technologie servira également à comprendre pleinement l’architecture informatique du cerveau, qui n’est que partiellement comprise aujourd’hui en raison des limitations technologiques pour y accéder et le déchiffrer.

La connaissance de cette architecture de calcul neuronal améliorera le calcul neuromorphique, qui vise à reproduire technologiquement le fonctionnement du cerveau humain.

Autres applicationsLa technologie en cours de développement à l’Université de Miami aura non seulement des applications médicales, mais aussi des applications militaires.

Ceci est reconnu par ses architectes, qui font des recherches financées, entre autres sources, par la Defense Advanced Research Projects Agency du Pentagone, mieux connue sous le nom de DARPA.

La DARPA est impliquée dans un projet de neurotechnologie non chirurgicale (N3) de nouvelle génération, qui vise à concevoir et à produire des interfaces technologiques de contrôle cérébral bidirectionnelles que les soldats pourront utiliser sur les champs de bataille.

Nouvelle générationLe développement de l’Université de Miami fait partie de ce programme militaire, qui étudie l’utilisation des signaux acoustiques, des ondes électromagnétiques, de la nanotechnologie, des neurones génétiquement améliorés et des rayons infrarouges, pour les interfaces cerveau-ordinateur de nouvelle génération.

Ces interfaces sans fil pourraient considérablement améliorer les fonctions corporelles des militaires qui ont subi des dommages neuronaux ou un trouble de stress post-traumatique (SSPT), ou permettre à un seul soldat de contrôler avec son esprit des essaims de drones activés par l’IA.

Ce que propose l’Université de Miami, c’est un développement de ce qui est déjà réalisé sur d’autres fronts de recherche avec des nanoparticules, qui sont également testées pour des vaccins plus efficaces contre Covid-19 ou pour traiter le cancer et diverses infections.

Image du haut: Franklin Lopez sur Pixabay

Pedro Baños: « L’âme des gens est exposée à ces technologies »Le géostratège Pedro Baños, dans son dernier ouvrage The Mental Domain, prévient que des technologies telles que celle développée par l’Université de Miami font partie d’un vaste projet global qui permet la manipulation du cerveau humain pour induire des comportements et des états d’opinion dans la société. sans les gens, nous réalisons.

S’adressant à Trends21, Pedro Baños explique: «Nous vivons des avancées spectaculaires dans la recherche pour dévoiler les mystères que le cerveau recèle encore, ainsi que son lien avec l’esprit, les pensées, les émotions et les sentiments. C’est-à-dire, au-delà de la partie physique, atteindre même les limites de ce que nous pourrions considérer comme l’âme des gens. «

Et il ajoute: «Il est vrai que cette voie, déjà imparable, présente des avantages évidents, dans la mesure où elle peut aider à connaître en détail et donc à traiter des maladies aussi terribles que la maladie de Parkinson ou d’Alzheimer, ou d’autres maladies mentales. Mais il a aussi son côté sombre, en ce sens qu’ils peuvent facilement être utilisés pour le mal, pour exercer un contrôle absolu sur le vrai talon d’Achille des gens: le binôme formé par le cerveau et l’esprit. «

Droits NeuroEt il conclut: «pour commencer, ce que nous pourrions considérer comme notre dernier bastion de liberté, nos pensées, sera accessible, transparent et, en fin de compte, manipulable. Pour cette raison, il est absolument essentiel d’avoir de véritables droits neurologiques qui garantissent la vie privée et l’intimité des êtres humains, empêchant, bien sûr, la manipulation mentale directement ou indirectement, à travers le cerveau. «

«Sinon, la science ira devant l’éthique, avec des résultats essentiels, mais en tout cas très dommageables pour la grande majorité de la population, puisqu’elle placerait le pouvoir absolu sur le reste entre les mains des élites dominantes.»