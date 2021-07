Les nanosatellites seront la principale plate-forme technologique pour l’Afrique : Allan Okoth, fondateur, STEM 2030 Ltd, Kenya

Quatre pays d’Afrique ont des programmes spatiaux viables (Image représentative)

Au cours des cinq prochaines années, l’industrie spatiale africaine devrait croître de plus de 40 %. Quatre nations en Afrique ont des programmes spatiaux viables ; L’Afrique du Sud, le Nigéria, l’Égypte et l’Algérie, mais ces dernières années, le Maroc et l’Angola ont investi dans la mise en place de programmes spatiaux.

« L’approche pay & park de la présence spatiale offerte par la technologie cubesat est devenue une voie abordable vers la participation africaine à la technologie spatiale. Au cours des 2 dernières années, le Ghana et le Kenya ont utilisé l’approche cubesat en collaboration avec la JAXA du Japon. Et la collaboration rwandaise de 2019 avec Oneweb Inc, aujourd’hui en faillite, dans un cubesat 3U étaient tous des indicateurs d’étapes naissantes en Afrique pour rejoindre la technologie spatiale », a déclaré Allan Okoth, fondateur de STEM 2030 Ltd.

« À mon avis, la technologie spatiale offre un moyen de catalyser les STIM en Afrique, car elle capte vraiment l’attention de nos jeunes et peut galvaniser l’amour intergénérationnel pour la science et la technologie. Depuis 2009, j’ai cherché à développer l’écosystème STEM du Kenya d’une manière qui permette même aux jeunes issus de milieux les plus pauvres d’avoir un accès pratique et de développer des cheminements de carrière STEM », a déclaré à Huma Siddiqui Allan Okoth, fondateur de STEM 2030 Ltd.

Voici des extraits d’une interaction :

Quel regard portez-vous sur les évolutions de la Space-Tech en Afrique ?

À mon avis, cinq développements clés sont sur le point de façonner le développement de la technologie spatiale en Afrique au cours de la prochaine décennie :

Alors que les pays africains adoptent de plus en plus la technologie spatiale en raison de la publicité des récents lancements de cubesat, les pays établiront des agences spatiales et travailleront à la mise en place de satellites de surveillance à double usage principalement pour leur capacité militaire nationale.

Les civils conduiront la majeure partie des entreprises NewSpace en Afrique parce que cette région manque de capitaux pour la technologie spatiale qui est une activité intrinsèquement coûteuse ; de plus, parce que les agences spatiales sont remises par nos dirigeants à leurs amis, celles-ci n’auront pas les attributs nécessaires pour attirer de jeunes ingénieurs capables de jouer dans l’arène NewSpace – à l’inverse, des entreprises privées dirigées par des civils pourront le faire.

Les nanosatellites seront la principale plate-forme technologique pour l’Afrique car ils sont abordables et de plus en plus (en raison de la miniaturisation) sont capables de travailler dans des constellations pour atteindre des paramètres de mission complexes. L’Afrique pourrait bien découvrir que son UA ​​(Union africaine) prévoit une mission nanosat similaire à l’entreprise QB50 où l’Afrique a largement manqué.

Cette région se tourne énormément vers les nanosatellites, d’autant plus que les universités cherchent à se tenir au courant de leurs pairs en projetant des capacités techniques grâce à une présence spatiale. Nous avons besoin de toute urgence d’une installation d’essai de satellites où les systèmes peuvent être testés pour se qualifier pour le lancement et le premier joueur à établir un centre d’essai basé en Afrique bénéficiera d’énormes avantages de premier moteur pendant une durée considérable.

Enfin, parce que les ingénieurs africains n’ont pu appliquer leurs compétences qu’en travaillant pour la NASA, UAE-Space et l’ESA, il existe un énorme désir refoulé pour les ingénieurs africains de travailler chez eux sur des programmes auxquels ils peuvent participer du début à la fin. et ainsi présenter au reste du monde leurs prouesses technologiques. Le premier acteur VC qui permettra la fusion des talents africains des technologies spatiales au sein d’une start-up sera en passe d’être le prochain Elon Musk alors qu’ils font converger un large bassin de talents de jeunes ingénieurs spatiaux africains qui ont un point à prouver au monde.

Comment vous êtes-vous impliqué avec Kenya Space-Tech ? Votre voyage …

STEM 2030 Ltd : est une société enregistrée qui était initialement connue sous le nom de Science 2030 et proposait la robotique aux jeunes au Kenya depuis 2009. En 2011, nous avons décidé d’essayer de mettre en œuvre une activité qui rassemblerait STEM autour d’un événement national – Kenya@50, qui était alors dans deux ans le 12 décembre 2013. Nos efforts ont été rapportés pour la première fois à la communauté mondiale dans le Bulletin spatial international Tiros de février 2013.

Nous nous sommes ensuite appuyés sur cela en réunissant les partenaires suivants pour lancer un ballon à haute altitude (HAB) transportant le drapeau kenyan dans la stratosphère le matin de Kenya@50 : Cyber ​​Trace Car Tracking Company, qui a financé la mission HAB en échange de publicité sur sa capacité de suivi des actifs ; Services météorologiques du Kenya (KMS) et Secrétariat national de l’espace du Kenya (KNSS) ; La société satellite basée en Corée du Sud, Satrec Initiative, a sponsorisé notre publicité dans les journaux pour nous permettre de développer la publicité Kenya@50 HAB. Cependant, en raison du manque d’espace de bureau, de personnel ou de financement d’exploitation au jour le jour, nous n’avons pas pu attirer de sponsors importants pour l’événement.

Comment avez-vous attiré les jeunes ingénieurs ?

Nous avons organisé des webinaires en ligne. En 2016, il y a eu trois présentations en ligne par des experts ayant une formation en ingénierie des satellites à des groupes d’étudiants en physique de l’Université de Nairobi.

Lors d’un événement « Mise en place d’un programme spatial kenyan : leçons de l’Équateur », le commandant Ronnie Nader, premier astronaute de l’espace équatorien et également directeur de mission d’EXA (Programme spatial civil équatorien) a parlé du voyage d’EXA dans le développement de cubesats ; Considérations de coût et avantages des cubesats ; Système de contrôle au sol ; Lancement et exploitation des systèmes cubesat ; et l’importance de fabriquer nos premiers satellites au Kenya.

Ce qui est nouveau?

La société argentine Satellogic nous a récemment offert l’opportunité de développer et de gérer le premier défi spatial d’Afrique de l’Est (une réplique d’un défi similaire en Amérique latine) où nous inviterions des universités, des collèges techniques et des groupes d’ingénierie compétents à concourir pour faire partie d’une équipe qui assemble la charge utile éducative qui serait intégrée dans un déploiement de constellation spatiale 2023/2024. La valeur de cette offre est de 250 000 USD si elle était monétisée et serait une excellente occasion de commencer la sensibilisation initiale à la capacité spatiale civile au Kenya et dans la région environnante.

L’année dernière, à la mi-août et en septembre 2020, nous avons réussi à convaincre SpaceIL d’Israël et Mtoto News du Kenya de se joindre à nous pour une présentation inspirante sur la première mission privée lunaire au monde, suivie par l’industrie spatiale australienne Pty Ltd qui a expliqué comment elle envisage d’extraire l’hélium. 3 sur la surface lunaire et peut offrir à quelques nations africaines l’opportunité de jouer un rôle dans cette mission lunaire unique à laquelle aucune nation ici n’est actuellement en mesure de faire partie.

La loi du pays ne permet pas l’utilisation de fonds publics dans des initiatives privées. En tant que tels, nous ne sommes pas soutenus par le gouvernement et ne contribuons d’aucune façon aux efforts de l’État en matière de technologie spatiale. Pour comprendre ce qui précède, vous devez comprendre que, alors que la voie normale aurait été pour le parlement de débattre et de promulguer la création de l’Agence spatiale du Kenya (KSA), l’agence a en fait été créée en vertu d’un décret présidentiel car une mise en œuvre rapide était nécessaire car l’université de Nairobi travaillait sur un cubesat et devait donc avoir une agence spatiale en place.

Le résultat est qu’il n’y avait pas encore de politique ou de stratégie spécifique pour gérer la façon dont l’agence interagit par exemple avec les acteurs privés et en effet, comme tout régulateur sans cela, elle a tendance à inhiber et à entraver les tentatives qui ne sont pas de sa propre initiative. Par exemple, un financement partiel a été offert à 5 universités pour assembler des cubesats. Mais, il doit s’agir d’universités d’État afin que le processus se déroule à peu près de la même manière que pour les subventions aux agences d’État, ce qui permet à la KSA d’offrir et d’administrer plus facilement de telles universités.

Êtes-vous en contact avec des entreprises du secteur privé en Inde ?

J’ai été en contact avec Roketeers au sujet de l’approvisionnement en kits de maquettes de fusées afin que nous puissions lancer un défi soutenu de fusées en Afrique de l’Est, mais les lois indiennes n’autorisent pas l’exportation de moteurs de fusées miniatures.

J’ai également été en contact par intermittence avec : la société indienne de kits de robotique Mirae Robotics (mise en place d’une démonstration pour la mise en place d’une formation STEM à l’échelle nationale) ; Technido pour la conception de prototypes de kits agribot à utiliser dans un défi étudiant au Kenya et Space Kidz India pour une discussion exploratoire dans les domaines de collaboration possibles. Nous n’avons pas fait de progrès significatifs.

Cependant, nous espérons qu’au cours des 12 prochains mois, nous pourrons consolider notre position maintenant que SPACK (Partenariats spatiaux et applications pour les civils au Kenya) est presque enregistré et pourra commencer à fonctionner à la place de mon STEM 2030, qui a fait face à un contrecoup massif. des régulateurs.

