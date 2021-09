Les Napoli de Spalletti sont au sommet de la Serie A

21/09/2021 à 12h20 CEST

Le Napoli de Luciano Spalletti a battu l’Udinese (0-4) à l’extérieur lors de la quatrième journée de Serie A et est devenu le leader en solitaire avec 12 points, deux de plus que l’Inter et l’AC Milan, deux des principaux candidats au titre cette saison 2021. /22. Les buts d’Osimhen, Rrahmani, Koulibaly et Lozano ont scellé la quatrième victoire consécutive.

Les Napolitains, qui la saison dernière, ils ont raté le billet pour la Ligue des champions lors de la dernière journée au détriment de la Juventus d’Andrea Pirlo, ont entamé une nouvelle étape sous la direction de Luciano Spalletti. L’entraîneur transalpin est le troisième entraîneur qui a dirigé le plus de matchs de Serie A au cours du 21e siècle avec un total de 414, derrière Gasperini (451) et Mazzarri (464)..

Les Italiens se sont hissés en tête du classement de Serie A pour la première fois depuis février 2018 : Naples compte quatre victoires consécutives, 10 buts pour et seulement deux contre. Parmi toutes les compétitions, ils sont également invaincus : ils ont fait match nul (2-2) contre Leicester lors des débuts de la phase de groupes de la Ligue Europa.

Retournez en Ligue des champions et disputez-vous en Serie A, les buts

La grande ambition de ce Naples est, sans aucun doute, d’être de retour dans la compétition continentale maximale. Après avoir laissé le train s’échapper le dernier jour de la saison dernière, les Napolitains veulent terminer une belle année et être à nouveau parmi les meilleurs clubs d’Europe. Face au mauvais moment de la Juventus, la Serie A est plus ouverte que jamais : L’Inter, l’AC Milan, Rome et Naples sont quelques-unes des alternatives.

Ceux de Spalletti n’ont pas eu de chance particulière lors du tirage au sort de la Ligue Europa et ont coïncidé avec Leicester City en phase de groupes. Après l’égalité lors de la première, les deux équipes sont les meilleures prétendantes à la première place du groupe C.